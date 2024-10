Rondo de Gaulle'a w Warszawie do likwidacji. Co czeka słynną palmę?

Rondo de Gaulle’a w Warszawie zostanie zlikwidowane. A co ze słynną palmą? Oto plany PKP PLK i miasta

Zobacz galerię 5 zdjęć Autor: Szymon Starnawski/Grupa Murator Rondo de Gaulle'a zniknie w związku z modernizacją podziemnej linii średnicowej. PKP S.A. planuje bowiem pod dzisiejszym rondem nowy przystanek kolejowy.

Rondo de Gaulle’a w Warszawie przestanie istnieć. Nastąpi to przy okazji remontu linii średnicowej planowanego przez PKP PLK. Będzie to oznaczało m.in. konieczność przemieszczenia słynnej warszawskiej palmy. Na zmianach w tej okolicy mają skorzystać m.in. piesi i pasażerowie komunikacji miejskiej, ale co z kierowcami?

Rondo de Gaulle’a w Warszawie zmieni się w zwykłe skrzyżowanie

W najbliższych latach PKP PLK planuje przeprowadzić wielki remont linii średnicowej w Warszawie, czyli biegnącego m.in. pod centrum miasta połączenia kolejowego między Dworcem Zachodnim a Dworcem Wschodnim. Aktualnie ten etap prac zapowiadany jest na lata 30. Ponieważ remont tunelu będzie wymagał rozkopania na kilka lat ścisłego centrum stolicy, miasto chce przy okazji przeprowadzić zmiany w układzie drogowym w Śródmieściu.

Jedną z największych będzie przebudowa ronda gen. Charles’a de Gaulle’a na zwykłe skrzyżowanie. Takie plany istniały od kilku dekad, ale teraz wreszcie mają zostać zrealizowane.

– Urbaniści i specjaliści od komunikacji i transportu publicznego (...) zaproponowali, by to skrzyżowanie o ruchu okrężnym stało się skrzyżowaniem prostopadłym – zapowiadał jeszcze w 2014 r. ówczesny rzecznik warszawskiego ratusza Bartosz Milczarczyk.

Przypomnijmy, że przemianę ronda de Gaulle’a w skrzyżowanie zakłada uchwalony w 2017 r. plan miejscowy dla tego obszaru. W trakcie prac nad nim wskazywano, że rondo w tym miejscu jest przeskalowane, zbyt duże w stosunku do otaczającego go układu drogowego. Powoduje to m.in. dłuższe przesiadki między autobusami i tramwajami (większa odległość do przejścia) oraz utrudnia ruch pieszy i rowerowy między okolicami placu Trzech Krzyży a dalszą częścią Nowego Światu i Krakowskim Przedmieściem.

Po likwidacji ronda de Gaulle’a palma lekko zmieni lokalizację

Po przebudowie ronda na skrzyżowanie nie będzie już centralnej wyspy, a zatem zabraknie miejsca na stojącą tu charakterystyczną palmę. Przypomnijmy, że ustawiona w 2002 r. sztuczna palma jest projektem artystycznym Joanny Rajkowskiej „Pozdrowienia z Alej Jerozolimskich”. Rzeźba nawiązuje do dawnej żydowskiej osady Nowa Jerozolima, od której Aleje Jerozolimskie wzięły swoją nazwę – podobne palmy rosną bowiem w Izraelu.

Co stanie się ze słynną palmą? W planie miejscowym z 2017 r. wskazano jedynie, że palma może pozostać w przestrzeni miejskiej, ale nie wskazano, gdzie dokładnie. Miasto wyjaśnia jednak, że palma zostanie tylko lekko przesunięta – stanie obok Pomnika Partyzanta, w północno-zachodnim narożniku przyszłego skrzyżowania Alej Jerozolimskich z Nowym Światem.

PKP PLK zbuduje pod „skrzyżowaniem de Gaulle’a” nowy przystanek kolejowy

Dla wielu osób największą zmianą w okolicach dzisiejszego ronda de Gaulle’a będzie nie jego likwidacja, a powstanie pod ziemią nowego przystanku kolejowego. Obecny harmonogram zakłada, że nastąpi to w latach 30. PKP PLK chce w ten sposób poprawić dostępność kolei w centrum miasta.

– Analizując konieczność przebudowy tunelu średnicowego mamy propozycję, która wskazuje na możliwość utworzenia dodatkowego przystanku zlokalizowanego przy rondzie de Gaulle'a. (...) Mógłby też powstać nowy przystanek Solec blisko Wybrzeża Kościuszkowskiego. Natomiast zlikwidowany zostałby przystanek Powiśle – informował w 2019 r. prezes PKP PLK Ireneusz Merchel.

Na ten moment wiadomo tylko, że nowy przystanek kolejowy powstanie po wschodniej stronie ronda, a wyjścia z niego znajdą się na wysokości pomnika de Gaulle'a oraz Muzeum Narodowego. Nie dysponujemy póki co wizualizacjami obiektu. Wiadomo za to, że układ przejść dla pieszych i przystanków na powierzchni zostanie zaprojektowany tak, żeby maksymalnie ułatwić przesiadki z kolei na komunikację miejską i odwrotnie. To zresztą jeden z powodów planowanej przebudowy ronda na skrzyżowanie – nad ziemią potrzeba miejsca na wyjścia z podziemi, windy, wentylatornie itp.

– Warto pamiętać o planowanej przez kolejarzy stacji podziemnej, która tam się znajdzie i też potrzebuje miejsca dla części nadziemnej – zaznaczają miejscy urzędnicy.

Likwidacja ronda de Gaulle’a przyniesie korzyści m.in. rowerzystom i pieszym

Planowana likwidacja ronda de Gaulle’a będzie w zasadzie powrotem do stanu sprzed 1961 r. – wcześniej istniało tu zwykłe skrzyżowanie. Miasto zapowiada, że na zmianie skorzystają m.in. pasażerowie komunikacji miejskiej, piesi oraz rowerzyści. Przypomnijmy, że przebudowa na skrzyżowanie czeka także rondo Dmowskiego, o czym piszemy w osobnym artykule o likwidacji rond w Warszawie.

– Skrzyżowania pozwolą „odzyskać” bardzo dużo przestrzeni, która zostanie przeznaczona na infrastrukturę pieszą, rowerową czy zieleń. Dziś wystarczy spojrzeć, jak rozległe są oba ronda. Np. na „skrzyżowaniu Dmowskiego” będzie możliwe wyznaczenie przejść dla pieszych, które sprawią, że obejście tego miejsca nie będzie „wycieczką krajoznawczą na pół dnia”. Co oczywiste, w sposób jakościowy poprawi to przesiadki, bo po prostu znacznie skróci przejście między przystankami. (…) Podobne korzyści da zamiana na skrzyżowanie ronda de Gaulle’a – tłumaczą urzędnicy miejscy w rozmowie z Muratorem Plus.

W ramach przebudowy ronda miasto planuje m.in. następujące zmiany:

budowa nowych naziemnych przejść dla pieszych oraz infrastruktury rowerowej,

wydłużenie i poszerzenie przystanków tramwajowych,

przesunięcie niektórych przystanków tak, by ułatwić przesiadki na nowy przystanek kolejowy planowany w tym miejscu (m.in. przystanek Muzeum Narodowe znajdzie się po wschodniej stronie skrzyżowania z ul. Nowy Świat),

zwężenie Alej Jerozolimskich (po dwa pasy ruchu w każdą stronę, z czego jeden będzie buspasem).

Jak przebudowa ronda na skrzyżowanie wpłynie na ruch samochodowy? Nie wiadomo

Mniej jasne jest, jak przebudowa ronda de Gaulle’a na skrzyżowanie wpłynie na ruch samochodowy i autobusowy. Zapytani o to urzędnicy udzielili nam wymijającej odpowiedzi.

– Tutaj trzeba pamiętać, że zanim jakiś ruch tam się będzie odbywał, przez dwa lata w miejscu Alej Jerozolimskich będzie dziura w ziemi i nie będzie tam ruchu. Być może nawyki transportowe warszawiaków się zmienią. Co więcej, przebudowywane będą okoliczne ulice – Marszałkowska czy Krucza. Więc trudno mówić o zmianach, bo po oddaniu do użytku Alej ruch będzie się tam układał zupełnie od nowa – wyjaśnia miasto.

Warto przypomnieć, że w trakcie prac nad planem miejscowym w 2014 r. miasto zapewniało, że zmiana ronda na skrzyżowanie powinna upłynnić ruch, gdyż nie będzie już dochodzić do blokowania ronda przez autobusy miejskie.

Z drugiej strony plany zwężenia Alej Jerozolimskich oraz inne miejskie projekty (jak strefa czystego transportu w Warszawie) jasno wskazują, że miasto i tak planuje ograniczenie ruchu samochodowego w centrum miasta. Już w 2017 r. urzędnicy podkreślali, iż według badań to właśnie piesi oraz pasażerowie komunikacji miejskiej stanowią przeważającą większość osób przemieszczających się śródmiejskim odcinkiem Alej, nie kierowcy aut.

– Zgodnie z założeniami w obu kierunkach ruch samochodowy będzie się odbywał dwoma pasami ruchu z czego jeden będzie ogólny, a drugi przeznaczony dla komunikacji miejskiej. Trzeci zewnętrzy pas będzie służył do parkowania. Po obu stronach ulicy znajdą się drogi rowerowe, zadrzewione pasy zieleni i szersze niż dziś chodniki z wyznaczonymi miejscami dla ogródków restauracyjnych. Taki układ jest zgodny z przekrojem ulicy na Moście Poniatowskiego i ustaleniami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Dzięki niemu Aleje Jerozolimskie staną się wygodniejsze dla wszystkich uczestników ruchu drogowego, choć oczywiście priorytet będzie miała komunikacja tramwajowa i autobusowa – podkreśla miasto.

