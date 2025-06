Sekrety warszawskiego metra. Jak powstało i jak się rozwinie? Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

5 linii metra do 2050. Warszawa ma plany rozwoju transportu szynowego

W 2023 r. władze Warszawy zaprezentowały tzw. masterplan, wyznaczający kierunki rozwoju miasta na kolejne dekady. Szczególnie dużo uwagi poświęcono kwestii transportu publicznego. Jak podano, do 2050 r. sieć metra warszawskiego ma się rozwinąć z 2 do 5 linii, a do tego planowana jest znaczna rozbudowa sieci tramwajowej. Plan zakłada m.in., że do 2050 bezpośredni dostęp do metra będzie mieć 17 z 18 warszawskich dzielnic. Ponad 50% mieszkańców stolicy będzie mieszkać w odległości do 1 km od stacji metra.

– Bliska jest nam (...) filozofia miasta 15-minutowego – stwierdził 13 lutego 2023 r. na konferencji prasowej prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski, prezentując masterplan. – Żeby wszystkie usługi, sprawy ważne dla mieszkańców były w zasięgu 15 minut drogi piechotą lub komunikacją publiczną.

Jak podano, planowany jest następujący rozwój sieci metra w Warszawie:

Po zrealizowaniu tych planów długość sieci metra wydłuży się z obecnej długości 42 do 113 km. Liczba stacji zwiększy się do 103.

– Chcemy, żeby transport szynowy dotarł do wszystkich 18 dzielnic stolicy oraz by do 2050 roku ponad połowa warszawianek i warszawiaków miała metro w zasięgu krótkiego, kilometrowego spaceru – podkreślił w lutym 2024 r. prezydent miasta.

Czas podróży metrem skróci się o połowę

Rozbudowa sieci metra ma m.in. znacząco skrócić czas podróży. W tej chwili z okolic ratusza Tarchomina czas dojazdu na Wolę do biznesowej części miasta i ronda Daszyńskiego trwa tramwajami 35 minut. Linia metra M4 skróci tę podróż do 18 min.

Mieszkańcy Ursusa i osiedli Skorosze, którzy chcą dostać się komunikacją publiczną na plac Konstytucji, poświęcają na to 42 minuty. Po uruchomieniu linii metra M5 czas przejazdu potrwa tylko 19 minut.

Czas podróży z Wawra i Rembertowa do centrum (plac Konstytucji) zajmuje 27 minut. Metrem M5 będzie to 15 minut.

Z Wilanowa już w niedalekiej przyszłości tramwajem da się dojechać do centrum. W przyszłości będzie też metro. Teraz podróż na plac Zawiszy zajmuje 36 minut. Linią metra M4 dojedziemy w 25 minut. Jeszcze więcej czasu zaoszczędzimy na trasie Wilanów-centrum. Obecnie potrzeba na to 31 minut, metrem z przesiadkami linią M4 i M1 – 18 minut.

Linia M4 będzie miała stację na Służewcu, gdzie teraz są biurowce, centra handlowe i nowe osiedla. Metrem szybko będzie można się dostać w rejon ronda Dmowskiego z drapaczami chmur, w okolice Browarów Warszawskich, Fabryki Norblina i nowych zespołów mieszkaniowych.

Dwupoziomowe stacje metra w ścisłym centrum

Linia M5 na trasie Gocławek-Szamoty przechodzić będzie między innymi przez Śródmieście Południowe. Ta część centrum jest gęsto zabudowana, w tym pięknymi i zabytkowymi kamienicami, które przetrwały II wojnę światową. Dlatego stacje metra planowane w lokalizacjach o ograniczonej powierzchni terenu będą dwupoziomowe.

Dwa prowadzone równolegle tunele metra w rejonie stacji znajdą się jeden nad drugim. Takie dwupoziomowe stacje pojawią się na Solcu, w rejonie Pięknej, placu Konstytucji i na Koszykach.

Na Marymoncie powstanie krzyżówka aż trzech linii metra: M1, M2 i M4. Powstanie stacja z możliwością przesiadki między liniami na jednym peronie. Będzie możliwość podróży pociągami linii M2 lub M4.

Dwie najważniejsze linie metra M1 i M4 będą się krzyżować w rejonie Dworca Południowego. Powstanie tu jedno z największych punktów przesiadkowych z tramwajami, autobusami i kolejką podziemną.

Nowe linie tramwajowe w Warszawie – gdzie powstaną?

Warszawa stale rozwija swoją sieć tramwajową, dlatego nic dziwnego, że w planach na 2050 r. są też kolejne linie. Przypomnijmy, że obecnie miasto buduje tramwaj do Wilanowa, który ma być gotowy w 2024. Budowane są też jego odnogi, czyli tramwaj na Stegny oraz tramwaj na Gagarina.

Jak podano, do 2050 r. mają powstać następujące linie tramwajowe w Warszawie:

Planowanych jest też kilka tzw. korytarzy wysokowydajnego transportu zbiorowego, które mogą być np. tramwajami lub buspasami.

opracowanie Marta Balcerowska, Przemysław Zańko-Gulczyński, źródło: UM Warszawa