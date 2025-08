Obiecywana odbudowa pawilonu „Emilia” w Warszawie wciąż w zawieszeniu. Miał stanąć przy PKiN

Modernistyczny pawilon „Emilia” w Warszawie rozebrano w 2017 r. z obietnicą, że zostanie odtworzony przy Pałacu Kultury i Nauki. Do dziś się to jednak nie stało, a miasto tłumaczy się rosnącymi kosztami inwestycji. Czy jest szansa, że „Emilka” powróci? Póki co w jej ocalałych betonowych elementach koczują osoby bezdomne.