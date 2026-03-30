Debata Muratora: Jak budować dom w czasach rosnących kosztów? Materiał sponsorowany Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę. Materiał sponsorowany

Pierwsze hale już wynajęte

Pierwsze dwa etapy kompleksu Panattoni Park Poznań XIV zyskały kolejnego najemcę. Zawarta transakcja umożliwiła pełną komercjalizację tej części projektu. Firma 4M Pro Invest, specjalizująca się w branży e-commerce, wynajęła blisko 4 100 m² powierzchni magazynowej oraz ok. 190 m² przestrzeni biurowo-socjalnej.

W ramach swojej działalności przedsiębiorstwo sprzedaje opony, felgi, koła dojazdowe i akcesoria samochodowe, a wkrótce planuje uruchomienie sklepu internetowego felgaopona.pl.

Dlaczego wybrano Panattoni Park Poznań XIV

Decyzja o wyborze parku na lokalizację nowego magazynu nie była przypadkowa. 4M Pro Invest od początku działalności związana jest z regionem Wielkopolski. Oprócz położenia istotna była również infrastruktura oferowana przez park, w tym powierzchnie klasy A oraz wysokość hali 10 m, zgodna z wymogami przeciwpożarowymi dotyczącymi przechowywania opon.

Start działalności, konsolidacja procesów i usprawnienie realizacji zamówień

Inwestycja umożliwiła najemcy konsolidację procesów magazynowych w jednym obiekcie i usprawnienie realizacji zamówień, co znacząco poprawi efektywność operacyjną firmy.

Rozpoczęcie działalności najemcy zaplanowano na drugi kwartał tego roku. Obiekt zostanie dostosowany do wymogów najemcy. Przeprowadzone prace obejmą m.in.: montaż regałów i przygotowanie węższych alejek pod wózki systemowe, montaż instalacji tryskaczowej oraz stacji ładowania wózków.

Docelowa rozbudowa kompleksu

Kompleks Panattoni Park Poznań XIV docelowo będzie składał się z trzech hal, które łącznie dostarczą blisko 49 000 m². Budowa ostatniej, trzeciej hali o powierzchni 28 000 m² jest w planach.

Certyfikat BREEAM na poziomie Excellent świadczy o wdrożeniu licznych rozwiązań proekologicznych. Dachy hal wzmocniono, co umożliwi montaż instalacji fotowoltaicznej. Ogrzewanie i chłodzenie opiera się na urządzeniach klasy A, korzystających z ekologicznych czynników chłodniczych. Biura wyposażono w zaawansowane systemy VRF/VRV, a także zadbano o blisko 12 000 m² powierzchni biologicznie czynnej.

Doskonała lokalizacja i infrastruktura transportowa

Położony jest w Głuchowie pod Poznaniem. Dobre połączenie komunikacyjne do krajowej i międzynarodowej sieci transportowej zapewnia dogodna lokalizacja – zaledwie 6 km od węzła Poznań Zachód, gdzie krzyżują się drogi ekspresowe S5 i S11 z autostradą A2.

Sprawdź lokalizację na mapie:

***

Źródło: Pannatoni

8