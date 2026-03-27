Rozmowa Muratora: Jak poprawnie instalować okno w domach drewnianych? Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

CTP planuje realizację kompleksu noclegowego

CTP zaskakuje swoim nowym projektem – deweloper planuje wybudować kompleks noclegowy, który będzie uzupełnieniem parku logistyczno-przemysłowego CTPark Iłowa. Obiekt zapewni zakwaterowanie dla ponad 270 osób i będzie wsparciem w organizacji pracy oraz zapleczem hotelowym dla pracowników.

To już kolejna inicjatywa CTP wykraczająca poza standardową infrastrukturę magazynowo-produkcyjną. Wcześniejszym projektem był Clubhaus, który pełni rolę wielofunkcyjnego centrum dla pracowników, oferując m.in. przestrzenie do spotkań i szkoleń, a także sklep i kantynę.

Autor: CTP Polska/ Materiały prasowe

Nowoczesne magazyny odpowiadają na wyzwania kadrowe i logistyczne

Nowoczesne obiekty przemysłowe oferują nie tylko przestrzeń do składowania, lecz także wsparcie w prowadzeniu działalności i utrzymaniu efektywnych zespołów. Braki kadrowe, wysoka rotacja oraz wyzwania związane z logistyką dojazdów stanowią jedne z głównych barier rozwoju przedsiębiorstw logistycznych i e-commerce.

Zgodnie z danymi zawartymi w raporcie „Dobrostan pracowników od rotacji do retencji”, 54% ankietowanych dojeżdża do pracy do 10 km, 12% pokonuje codziennie od 21 do 30 km, a 6% musi przebyć trasę dłuższą niż 30 km. W grupie osób niezmotoryzowanych aż 63% chciałoby zmienić miejsce pracy ze względu na uciążliwe dojazdy. Problem ten należy jednak postrzegać szerzej – obok kwestii transportu, równie istotne stają się dostępność wykwalifikowanej kadry, sprawna organizacja pracy oraz atrakcyjność i standard warunków oferowanych pracownikom.

Inwestycja w ramach CTPark Iłowa to swojego rodzaju odpowiedź na wyzwania operacyjne i strategiczne najemców. Projekt posiada już pozwolenie na budowę.

Nowoczesne podejście do infrastruktury przemysłowej

Piotr Flugel, Managing Director w CTP Polska, zwraca uwagę, że w przeszłości obiekty przemysłowe budowano głównie z myślą o maksymalizacji efektywności ekonomicznej, kosztem komfortu i przestrzeni wspólnych. Dziś coraz większe znaczenie mają dobre warunki pracy i funkcjonalność budynków. CTP w Europie rozwija wielofunkcyjne strefy Clubhaus, a w Polsce planuje pójść krok dalej, rozważając realizację pierwszego hotelu w ramach swoich parków przemysłowych.

Szczegóły inwestycji hotelowej

Realizacja kompleksu noclegowego obejmie cztery dwukondygnacyjne, wolnostojące budynki. W każdym z nich zaplanowano pokoje 2- i 3-osobowe z prywatnymi łazienkami oraz pełnym wyposażeniem RTV i AGD, a także przestrzenie wspólne przeznaczone do codziennego użytku mieszkańców. Każdy budynek będzie posiadał lokal dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Potencjał lokalizacji i korzyści dla najemców

W lokalizacji takiej jak CTPark Iłowa inwestycja hotelowa ma duży potencjał – profil najemców i skala operacji generują dodatkowe potrzeby organizacyjne, w tym związane z relokacją pracowników. Kompleks położony jest blisko granicy z Niemcami, dlatego przyciąga firmy obsługujące rynki Europy Zachodniej, przedsiębiorstwa stawiające na nearshoring i offshoring, a także inwestorów zagranicznych. Dla takich podmiotów zapewnienie odpowiedniego zaplecza dla zespołów, w tym specjalistów relokowanych z zagranicy, jest istotne – możliwość zakwaterowania pracowników na miejscu staje się jednym z najważniejszych atutów inwestycji.

Wydajność i komfort pracy

Projekt CTP daje możliwość większej kontroli nad organizacją pobytu pracowników, a dla osób korzystających z zakwaterowania oferuje stabilniejsze warunki niż w przypadku zewnętrznych, rozproszonych form noclegu. Taka inwestycja może znacząco przełożyć się na wyższą efektywność operacyjną najemców.

Zrównoważony rozwój i najemcy

Kompleks CTPark Iłowa realizowany jest zgodnie z zasadami ESG i uzyskał certyfikat BREEAM na poziomie Excellent dla jednej z hal. Do grona najemców należą m.in. Saint-Gobain Sekurit oraz Grupa Hermes.

***

Źródło: CTP Polska

5