Debata Muratora: Czym ogrzewać dom, żeby nie zbankrutować Materiał sponsorowany Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę. Materiał sponsorowany

DPD zwiększa wydajność dzięki nowoczesnemu centrum

DPD to jedna z większych firm kurierskich w Polsce. Aby podnieść efektywność obsługi przesyłek i jeszcze lepiej zoptymalizować procesy logistyczne, firma podjęła decyzję o uruchomieniu nowoczesnego centrum. Hala zostanie zrealizowana w systemie BTS i będzie działać w ramach Panattoni Park Gorzów II. Obiekt dostarczy blisko 5 300 m² powierzchni. Najemca rozpocznie działalność w nowym centrum w sierpniu 2026 roku. Inwestycja pozwoli zwiększyć wydajność operacyjną, poprawić komfort pracy oraz wdrożyć rozwiązania odpowiadające nowoczesnym standardom obsługi kurierskiej.

Technologia i wydajność w centrum operacyjnym DPD

Projekt budynku powstał z myślą o potrzebach najemcy i został dostosowany do prowadzonych przez niego operacji. W obiekcie zaplanowano specjalistyczne bramy kurierskie, wielopoziomowy sorter oraz systemy automatyki budynkowej, w tym oświetlenie sterowane w standardzie DALI i czujniki zmierzchu. Zamontowana zostanie instalacja fotowoltaiczna oraz ładowarki dla pojazdów elektrycznych. Dodatkowo przewidziano elementy techniczne, takie jak wiaty i zagospodarowanie terenu, zgodne ze standardami operacyjnymi najemcy.

Strategiczne położenie kompleksu

Panattoni Park Gorzów II to nowoczesny park magazynowy stworzony z myślą o firmach, które potrzebują elastycznej przestrzeni do logistyki i produkcji. Docelowo będzie składał się z trzech budynków o łącznej powierzchni 67 000 m². Pierwsza hala, wybudowana w 2022 roku, zajmuje 36 500 m². Od centrum Gorzowa Wielkopolskiego kompleks dzieli około 8 km. Obiekt położony jest w pobliżu drogi S3, biegnącej wzdłuż zachodniej granicy Polski. Trasa ta należy do VI Europejskiego Korytarza Transportowego, łączącego państwa nadbałtyckie z krajami położonymi nad Morzem Adriatyckim i na Bałkanach.

Sprawdź lokalizację na mapie:

***

Źródło: Panattoni

4