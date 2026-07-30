Nowy wiadukt kolejowy w Żorach już otwarty

W Żorach oddano do użytku nowy wiadukt kolejowy w ciągu ulicy Dworcowej, który zastąpił dotychczasowy przejazd w poziomie szyn. Inwestycja zrealizowana przez Polskie Linie Kolejowe S.A. ma na celu usprawnienie komunikacji drogowej w mieście, eliminując postoje przed rogatkami, oraz podniesienie poziomu bezpieczeństwa zarówno dla kierowców, jak i ruchu kolejowego.

Nowa, bezkolizyjna przeprawa stanowi kluczowy element większego projektu modernizacyjnego, który wpływa na atrakcyjność komunikacyjną całego regionu. Sprawniejsze połączenie dwóch części miasta, dotąd dzielonych przez tory, może pozytywnie wpłynąć na płynność ruchu i postrzeganie lokalizacji w obrębie Żor.

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Wiadukt za 67 mln zł jako część większej modernizacji

Obiekt ma 62 metry długości i przebiega nad dwiema liniami kolejowymi: Żory – Strumień oraz Żory – Pszczyna. Konstrukcja została zaprojektowana z uwzględnieniem potrzeb wszystkich uczestników ruchu – oprócz jezdni dla samochodów, wybudowano także ciągi dla pieszych i rowerzystów. Koszt budowy wiaduktu wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową wyniósł około 67 mln zł.

Inwestycja jest częścią modernizacji linii kolejowej nr 148 na odcinku Pszczyna – Żory. Całkowita wartość tego projektu to 360 mln zł netto (442 mln zł brutto), a jego finansowanie pochodzi ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.

Szybsze pociągi i nowe perony na trasie do Pszczyny

Prace na linii kolejowej, które rozpoczęły się we wrześniu 2024 roku, przyniosły już konkretne efekty dla pasażerów. Pociągi wróciły na zmodernizowany odcinek, a czas przejazdu między Pszczyną a Żorami skrócił się z około 32 minut do około 21 minut.

- Zastąpiliśmy przejazd kolejowo-drogowy w Żorach nowoczesnym wiaduktem, który zwiększy bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu oraz usprawni komunikację w mieście. Modernizacja linii kolejowej na odcinku Pszczyna – Żory to kolejna inwestycja realizowana ze środków KPO, która przybliża kolej mieszkańcom i zapewni lepsze podróże pociągiem – mówi Janusz Kanik, dyrektor projektu w Polskich Liniach Kolejowych S.A.

W ramach projektu pasażerowie zyskali lepszy dostęp do kolei na stacjach Suszec i Radostowice oraz przystankach Suszec Rudziczka, Suszec Kopalnia i Pszczyna Czarków. Nowe, wyższe perony ułatwiają wsiadanie do pociągów. Zostały one wyposażone w wiaty, ławki, oświetlenie oraz systemy informacji pasażerskiej. Zadbano również o dostępność dla osób z ograniczoną mobilnością.

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Inwestycja podnosi parametry techniczne linii

Modernizacja objęła wymianę około 18 km torów i sieci trakcyjnej. Dzięki temu prędkość pociągów pasażerskich na tej trasie będzie mogła zostać podniesiona do 160 km/h, a towarowych – do 120 km/h. Wpłynie to na przepustowość i efektywność transportu kolejowego w tej części województwa śląskiego.

Poza budową wiaduktu, projekt zakładał również przebudowę 28 innych obiektów inżynieryjnych, takich jak mosty i przepusty, oraz modernizację 13 przejazdów kolejowo-drogowych. Generalnym wykonawcą prac jest firma Budimex SA.

Artykuł powstał przy wsparciu AI