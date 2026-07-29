GDDKiA szuka wykonawcy odcinka DK60 między Gostyninem a Płockiem

Ruszył przetarg na zaprojektowanie i budowę kluczowego odcinka drogi krajowej nr 60 między Gostyninem a Płockiem. Inwestycja obejmuje rozbudowę 6-kilometrowej trasy oraz budowę ponad 3-kilometrowej obwodnicy Łącka. Jest to piąty z dziewięciu projektów drogowych realizowanych na Mazowszu w ramach rządowego Programu budowy 100 obwodnic. Ogłoszenie zostało skierowane do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, a dokumentacja przetargowa w najbliższych dniach pojawi się na platformie zakupowej GDDKiA.

Zadanie dla przyszłego wykonawcy obejmuje kompleksowe przygotowanie inwestycji w formule „Projektuj i buduj”. Oznacza to, że zwycięzca przetargu będzie odpowiedzialny za stworzenie projektu budowlanego, uzyskanie niezbędnych pozwoleń administracyjnych, a następnie realizację robót budowlanych.

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Nowy korytarz drogowy między Gostyninem a Płockiem

Projekt zakłada rozbudowę dwóch istniejących fragmentów DK60 – od końca obwodnicy Gostynina do początku planowanej obwodnicy Łącka oraz od jej końca do granic Płocka. Sama obwodnica powstanie w nowym śladzie, omijając miejscowość od strony północno-zachodniej. Będzie to jednojezdniowa, dwupasowa droga klasy GP (główna ruchu przyspieszonego), która ma na celu wyprowadzenie ruchu tranzytowego z centrum Łącka.

Realizacja inwestycji ma bezpośrednio wpłynąć na poprawę płynności i bezpieczeństwa ruchu na jednej z kluczowych tras w regionie. DK60 stanowi ważną alternatywę dla kierowców omijających aglomerację warszawską od północy, łącząc drogę ekspresową S8 z autostradą A1. Odciążenie lokalnego układu komunikacyjnego zwiększy przepustowość i podniesie komfort mieszkańców, a nowa trasa uzupełni istniejącą już obwodnicę Gostynina.

Postępy w Programie budowy 100 obwodnic na Mazowszu

Obwodnica Łącka to kolejna z dziewięciu inwestycji programu na Mazowszu. W sierpniu ubiegłego roku do ruchu oddano obwodnicę Lipska w ciągu DK79, a w czerwcu 2026 r. kierowcy zaczęli korzystać z obwodnicy Pułtuska na DK61/57.

We wrześniu 2025 r. podpisano umowę na realizację obwodnicy Skaryszewa w ciągu DK9. Zgodnie z harmonogramem, do końca lipca 2026 r. wykonawca ma złożyć wniosek o wydanie decyzji ZRID, co umożliwi rozpoczęcie prac w terenie. Zakończenie budowy planowane jest na I połowę 2029 r.

Z kolei postępowanie dotyczące obwodnicy Zwolenia (DK79) napotkało na przeszkody. Po ogłoszeniu przetargu we wrześniu 2025 r., 10 lipca 2026 r. podjęto decyzję o unieważnieniu wyboru najkorzystniejszej oferty. Procedura wróciła do etapu badania i oceny złożonych propozycji.

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Cztery kolejne inwestycje w fazie przygotowań

Na etapie przygotowawczym pozostają cztery kolejne obwodnice mazowieckich miast: Ciechanowa (DK60), Ostrołęki (DK57), Siedlec (DK63) oraz Sokołowa Podlaskiego (DK62/63). Dla każdej z tych inwestycji trwają prace nad Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowym, które jest podstawą do uzyskania decyzji środowiskowej i dalszego procedowania projektu.

Artykuł powstał przy wsparciu AI