Obwodnica Sztumu ma pozwolenie. Inwestycja za 200 mln zł odblokuje nowe tereny

Projekt budowy obwodnicy Sztumu w ciągu drogi krajowej nr 55 otrzymał pozwolenie na budowę, co otwiera drogę do rozpoczęcia prac w terenie. Jak informuje portal inzynierbudownictwa.pl, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad weryfikuje obecnie oferty złożone w przetargu na wykonawcę tej kluczowej dla regionu inwestycji. To oznacza, że wieloletnie plany wyprowadzenia ruchu tranzytowego z miasta wkraczają w decydującą fazę.

Kto i za ile zbuduje obwodnicę?

W postępowaniu przetargowym, ogłoszonym jeszcze w listopadzie 2025 roku, swoje oferty złożyło kilku wykonawców. Najniższą propozycję cenową, opiewającą na 218,4 mln zł, przedstawiła firma Trakcja. Z kolei najwyżej swoje prace wyceniło konsorcjum firm NDI i NDI Sopot, składając ofertę na kwotę 292 mln zł. Obecnie trwa procedura weryfikacji dokumentacji, po której nastąpi wybór wykonawcy, o ile oferty zmieszczą się w budżecie zamawiającego.

Proces ten jest kluczowy dla dotrzymania założonego harmonogramu. GDDKiA zakłada, że umowa z wybraną firmą zostanie podpisana w III kwartale 2026 roku. Od tego momentu wykonawca będzie miał 22 miesiące na realizację robót, z wyłączeniem okresów zimowych.

Harmonogram i parametry inwestycji

Zgodnie z planem, nowa trasa ma być gotowa i oddana do użytku w II kwartale 2029 roku. Inwestycja obejmuje budowę jednojezdniowej drogi klasy GP (główna ruchu przyspieszonego) o długości blisko 9,9 km. Obwodnica ominie Sztum od zachodu, co pozwoli na skuteczne odciążenie miejskiego układu komunikacyjnego, przez który obecnie przebiega droga krajowa nr 55, łącząca autostradę A1 w Nowych Marzach z Malborkiem.

Nowa infrastruktura ma nie tylko poprawić płynność ruchu i skrócić czas przejazdu, ale przede wszystkim zwiększyć bezpieczeństwo mieszkańców. Wyprowadzenie ciężkich pojazdów z centrum miasta ograniczy hałas i emisję spalin, co może pozytywnie wpłynąć na atrakcyjność nieruchomości w centrum i otworzyć nowe możliwości dla rewitalizacji przestrzeni publicznej.

Co nowa droga oznacza dla rynku?

Realizacja obwodnicy to nie tylko ulga dla kierowców. To także wyraźny sygnał dla inwestorów, że region Powiśla zyskuje na dostępności komunikacyjnej. Lepsze skomunikowanie z siecią dróg szybkiego ruchu może przełożyć się na wzrost wartości gruntów zlokalizowanych w pobliżu nowej trasy i otworzyć tereny pod nowe projekty komercyjne, takie jak centra logistyczne, obiekty usługowe czy nowe osiedla mieszkaniowe.

Projekt w Sztumie jest częścią ogólnopolskiego Programu budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030. W województwie pomorskim w ramach tego samego programu planowane lub realizowane są również obwodnice Brzezia, Starogardu Gdańskiego, Człuchowa oraz Słupska i Kobylnicy. Taka skala inwestycji infrastrukturalnych systemowo podnosi potencjał całego regionu.

Artykuł napisany przy wykorzystaniu AI

https://inzynierbudownictwa.pl/pozwolenie-na-budowe-obwodnicy-sztumu/

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