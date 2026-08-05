Starogard Gdański doczeka się obwodnicy. Kontrakt wart jest ponad 400 mln zł

Rusza kluczowa inwestycja drogowa dla Starogardu Gdańskiego. Podpisano umowę z firmą Unibep na zaprojektowanie i budowę obwodnicy miasta w ciągu drogi krajowej nr 22. Wartość kontraktu to blisko 408 mln zł, a nowa trasa będzie liczyć niemal 16 kilometrów. Projekt jest realizowany w ramach rządowego Programu budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030.

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Zakres prac i kluczowe rozwiązania techniczne

Nowa obwodnica zostanie zbudowana jako droga jednojezdniowa w układzie pasów 2+1, co oznacza naprzemiennie występujący dodatkowy pas do wyprzedzania. Takie rozwiązanie ma na celu poprawę płynności i bezpieczeństwa ruchu. Konstrukcja nawierzchni zostanie dostosowana do przenoszenia obciążeń do 11,5 t/oś, co umożliwi obsługę ciężkiego transportu.

Inwestycja obejmuje również budowę obiektów inżynierskich, takich jak mosty i wiadukty drogowe. Trasa zostanie połączona z istniejącą siecią dróg za pomocą rond turbinowych. W ramach projektu przewidziano także rozbudowaną infrastrukturę ochrony środowiska, w tym przejścia dla zwierząt, ekrany akustyczne, nasadzenia zieleni izolacyjnej oraz systemy do podczyszczania wód opadowych.

Wyprowadzenie tranzytu kluczowe dla rozwoju Starogardu Gdańskiego

Głównym celem budowy obwodnicy jest wyprowadzenie ruchu tranzytowego, który obecnie koncentruje się na miejskim odcinku drogi krajowej nr 22. Inwestycja ma bezpośrednio przełożyć się na odciążenie lokalnego układu komunikacyjnego, co zwiększy przepustowość ulic i podniesie poziom bezpieczeństwa mieszkańców.

Dla kierowców podróżujących na dłuższych dystansach nowa trasa oznacza poprawę warunków i bezpieczeństwa przejazdu w ruchu regionalnym i dalekobieżnym. Realizacja projektu ma zachować najwyższe standardy ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju, minimalizując wpływ na otoczenie.

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Realizacja w systemie „Projektuj i buduj” potrwa do 2030 roku

Inwestycja będzie realizowana w formule „Projektuj i buduj”. Oznacza to, że wykonawca, firma Unibep, jest odpowiedzialny zarówno za przygotowanie pełnej dokumentacji projektowej i uzyskanie decyzji ZRID (zezwolenie na realizację inwestycji drogowej), jak i za przeprowadzenie prac budowlanych.

Całkowity czas na realizację zadania wynosi 39 miesięcy od daty zawarcia umowy. Do tego okresu nie wlicza się przerw zimowych, trwających od 16 grudnia do 15 marca. Zgodnie z harmonogramem, zakończenie wszystkich prac i oddanie obwodnicy do użytku planowane jest na III kwartał 2030 roku.

Inne obwodnice w województwie pomorskim w planach i realizacji

Obwodnica Starogardu Gdańskiego to nie jedyny projekt tego typu w regionie. W ramach Programu budowy 100 obwodnic w województwie pomorskim oddano już do użytku obwodnicę Brzezia w ciągu DK25, która została ukończona w 2022 roku i ma 4,5 km długości.

Trwają także przygotowania do budowy obwodnicy Człuchowa w ciągu DK22. W czerwcu 2024 roku złożono wniosek o wydanie decyzji środowiskowej, a ogłoszenie przetargu w systemie „Projektuj i buduj” planowane jest na IV kwartał 2026 roku. Zaawansowane są również prace nad obwodnicą Sztumu (DK55), gdzie wybrano wykonawcę i uzyskano pozwolenie na budowę. Z kolei blisko 9-kilometrowa obwodnica Słupska i Kobylnicy (DK21) ma powstać w latach 2027-2031.

Artykuł powstał przy wsparciu AI