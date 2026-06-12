Obwodnica Wadowic ma zielone światło. Budowa będzie tańsza o ponad 24 mln zł

Budowa południowej obwodnicy Wadowic w ciągu drogi krajowej nr 28 otrzymała kluczowe pozwolenie administracyjne. Jak informuje portal rynekinfrastruktury.pl, wojewoda małopolski wydał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID), co w połączeniu z korzystnymi wynikami przetargu na wykonawcę, otwiera drogę do rozpoczęcia prac budowlanych. Decyzja ma rygor natychmiastowej wykonalności.

Obwodnica w liczbach i faktach

Nowa trasa o długości około 1,5 km ominie centrum Wadowic od południa, co ma kluczowe znaczenie dla odciążenia miasta z ruchu tranzytowego. Projekt zakłada budowę jednojezdniowej drogi klasy GP (główna ruchu przyspieszonego) wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą. W ramach zadania powstanie pięć skrzyżowań, w tym dwa ronda, które usprawnią włączenie się do nowego układu drogowego.

Inwestycja obejmuje również budowę dwóch mostów, kładki dla pieszych oraz ekranów akustycznych, które mają zminimalizować uciążliwość drogi dla okolicznych mieszkańców. Co istotne, obwodnica połączy drogi krajowe nr 28 i 52, a jej zwieńczeniem będzie rondo zintegrowane z projektowaną trasą S52, znaną jako Beskidzka Droga Integracyjna. To strategiczne połączenie wpisuje inwestycję w szerszy, regionalny system transportowy.

Przetarg z ofertami znacznie poniżej budżetu

Równolegle z finalizacją formalności administracyjnych, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad jest na ostatnim etapie wyboru wykonawcy. Pod koniec maja otwarto oferty w przetargu, który spotkał się z dużym zainteresowaniem rynku. Wpłynęło aż 13 propozycji, a wszystkie zmieściły się w zaplanowanym budżecie, który opiewał na 79,2 mln zł brutto.

Najniższą cenę, 54,6 mln zł, zaproponowała firma Kobylarnia. Tak duża różnica między kosztorysem a najtańszą ofertą — ponad 24 mln zł — daje zamawiającemu komfort finansowy i sygnalizuje, że realizacja projektu nie jest zagrożona pod względem budżetowym. Duża konkurencja w postępowaniu świadczy o tym, że rynek budowlany jest gotowy do realizacji tego typu zadań.

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Co to oznacza dla miasta i rynku nieruchomości?

Realizacja obwodnicy to przede wszystkim przełom dla mieszkańców i kierowców. Wyprowadzenie ciężkiego ruchu z wąskich ulic centrum Wadowic oznacza mniejsze korki, hałas i zanieczyszczenie powietrza. Przedstawiciele administracji państwowej podkreślają, że inwestycja bezpośrednio przełoży się na poprawę bezpieczeństwa i komfortu życia w mieście.

Nowa droga to także impuls rozwojowy dla południowych rejonów Wadowic. Udrożnienie komunikacji i bezpośrednie połączenie z przyszłą trasą ekspresową S52 znacząco podniesie atrakcyjność inwestycyjną tych terenów. Lepsza dostępność może w perspektywie kilku lat wpłynąć na wzrost wartości gruntów i stymulować powstawanie nowych projektów komercyjnych oraz mieszkaniowych w sąsiedztwie trasy.

Niestandardowy model współpracy

Warto podkreślić, że projekt jest realizowany w ramach nietypowego modelu partnerstwa. Gmina Wadowice wzięła na siebie odpowiedzialność za etap przygotowawczy — od opracowania projektu, przez pozyskanie decyzji środowiskowej i ZRID, aż po proces wykupu gruntów pod inwestycję. GDDKiA odpowiada za finansowanie i realizację prac budowlanych. Taki podział zadań jest przykładem efektywnej współpracy między administracją rządową a samorządem, która przyspieszyła przygotowania do budowy.

Po ostatecznym rozstrzygnięciu przetargu i podpisaniu umowy z wybranym wykonawcą, prace budowlane będą mogły ruszyć. Dzięki nadanemu rygorowi natychmiastowej wykonalności, proces inwestycyjny nie powinien napotkać już na formalne przeszkody.

Artykuł napisany przy wykorzystaniu AI

https://www.rynekinfrastruktury.pl/wiadomosci/drogi-i-autostrady/obwodnica-wadowic-ma-juz-pozwolenie--budowlane--105176.html