Drogi pod Wrocławiem przejdą modernizację. Kontrakty są warte ponad 8 mln zł

Firma BERGER Bau zrealizuje modernizację dróg na terenie powiatu wrocławskiego. Kontrakty o łącznej wartości ponad 8,38 mln zł netto zostały podpisane 26 czerwca 2026 roku z Zarządem Powiatu Wrocławskiego. Inwestycja obejmie odcinki dróg w rejonie Obwodu Drogowego w Sulimowie oraz Obwodu Drogowego w Mirosławicach, a jej finał zaplanowano na 26 października 2026 roku.

Modernizacja ma na celu poprawę parametrów technicznych lokalnej infrastruktury, zwiększenie trwałości nawierzchni i podniesienie poziomu bezpieczeństwa. Inwestycja drogowa, ze względu na jej rozległy charakter, została podzielona na dwa niezależne zadania, obejmujące od trzech do sześciu odcinków drogowych w ramach każdego kontraktu. Minimalna długość pojedynczego modernizowanego fragmentu wyniesie około 200 metrów.

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Szeroki zakres prac dla poprawy bezpieczeństwa i trwałości nawierzchni

Plan robót obejmuje kompleksowe działania, od przygotowania terenu po finalne prace porządkowe. Pierwszym etapem będzie wdrożenie czasowej organizacji ruchu, która pozwoli na prowadzenie prac budowlanych przy jednoczesnym utrzymaniu przejezdności i bezpieczeństwa. Następnie wykonawca przystąpi do demontażu istniejących elementów infrastruktury, takich jak wyniesione przejścia dla pieszych czy progi wyspowe.

Kluczowym elementem prac będzie frezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej, co przygotuje podłoże pod nowe warstwy konstrukcyjne. Projekt zakłada również wykonanie poszerzeń jezdni oraz przebudowę zjazdów i skrzyżowań. W ramach inwestycji powstaną nowe pobocza, a istniejące studzienki, zawory i elementy kanalizacji deszczowej zostaną wyregulowane lub przebudowane. Prace obejmą także korektę wysokościową krawężników i obrzeży, co zapewni właściwe odwodnienie dróg.

Nowe elementy bezpieczeństwa i skuteczny system odwodnienia

Znaczna część inwestycji skupia się na poprawie bezpieczeństwa ruchu drogowego. Po zakończeniu prac konstrukcyjnych wdrożona zostanie docelowa organizacja ruchu, w tym nowe oznakowanie poziome i pionowe. Na drogach pojawią się nowe elementy, takie jak wyniesione skrzyżowania, progi zwalniające, barierki oraz lustra drogowe. Jednocześnie zdemontowane zostaną dotychczasowe, zużyte elementy, dostosowując infrastrukturę do aktualnych standardów.

Ważnym aspektem modernizacji jest także poprawa systemu odwodnienia. BERGER Bau przeprowadzi lokalne ścinanie poboczy gruntowych, aby usprawnić odpływ wód opadowych. Wykonane zostaną także nowe wpusty kanalizacji deszczowej. Takie rozwiązania mają ograniczyć ryzyko zalegania wody na jezdni, co bezpośrednio przekłada się na trwałość nawierzchni i bezpieczeństwo kierowców.

Artykuł powstał przy wsparciu AI

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