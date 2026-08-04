Jak media widzą architektów? | Premiera raportu IMM I Marketing w Architekturze

Remont Rogatki Mokotowskiej: koszt i termin prac

Umowę na remont wschodniego budynku Rogatek Mokotowskich podpisano 16 lipca 2026 r. Wykonawcą została warszawska firma ART-REKO Projekt Realizacje. Wartość kontraktu wynosi 322 182,21 zł, a termin zakończenia robót wyznaczono na 30 listopada 2026 r. Inwestycję zlecił Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście.

Zakres inwestycji jest szerszy niż samo odmalowanie fasady. Wykonawca przeprowadzi dodatkowe badania konserwatorskie elewacji, które pozwolą potwierdzić planowaną kolorystykę. Powstaną też próbne wymalowania, a barwy zostaną uzgodnione ze Stołecznym Konserwatorem Zabytków.

Co obejmie remont rogatki w Warszawie?

Odnowione zostaną zabytkowe tynki, detale architektoniczne i powłoki malarskie. Konserwacji oraz impregnacji poddana będzie kamienna okładzina cokołu. Zaplanowano również wymianę obróbek blacharskich attyki, gzymsów i otworów okiennych.

Roboty obejmą także wnętrze piętra, gdzie trzeba usunąć porażenie biologiczne i odnowić część tynków. Poza tym wnętrza mają się jednak nie zmienić.

Rogatki Mokotowskie – klasycystyczny zabytek Warszawy

Dwa pawilony Rogatek Mokotowskich wzniesiono w latach 1816–1818 według projektu Jakuba Kubickiego. Stanęły przy ówczesnej granicy Warszawy, u wylotu traktu prowadzącego przez Piaseczno, Górę Kalwarię i Puławy w stronę Lublina. Jego śladem jest dzisiejsza ulica Puławska. Od 1951 r. rogatki znajdują się w rejestrze zabytków.

Budynki służyły kontroli ruchu i pobieraniu opłat od towarów wwożonych do miasta. Były częścią zespołu klasycystycznych pawilonów stawianych parami przy drogach wylotowych. Do dziś zachowały się w Warszawie rogatki na Mokotowie i Grochowie. Nie przetrwały z kolei m.in. rogatki na Ochocie.

Przejdź do galerii: Plac Centralny w Warszawie

63