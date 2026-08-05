Koniec betonozy w Rudzie Śląskiej. Z centralnego placu zniknie 1300 mkw. betonu

Plac Jana Pawła II w Rudzie Śląskiej czeka gruntowna przebudowa. Magistrat planuje usunąć ponad 1300 mkw. betonowej nawierzchni i zastąpić ją zielenią, odwracając tym samym trend urbanistyczny, który doprowadził do utwardzenia placu w 2010 roku. Jak informuje portal propertydesign.pl, miasto ma już gotową dokumentację projektową i pozyskane środki na realizację inwestycji.

Inwestycja zlokalizowana w sercu miasta, przy Urzędzie Miasta i kościele św. Pawła Apostoła, jest częścią szerszego projektu rewitalizacyjnego, którego szacowana wartość wynosi 15 mln zł. Na jego realizację samorząd pozyskał 12,5 mln zł dofinansowania z programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027.

Co dokładnie zmieni się na placu?

Kluczowym założeniem projektu jest radykalne zwiększenie powierzchni biologicznie czynnej. W miejscu usuniętego betonu pojawią się szpalery drzew, trawniki oraz rabaty z różnorodną roślinnością. Projektanci zaplanowali również elementy małej architektury, które mają podnieść funkcjonalność i estetykę przestrzeni.

Nowością będą dwa pawilony gastronomiczne ze zintegrowanymi toaletami publicznymi. W ramach inwestycji powstaną również strefy rekreacyjne, a pod powierzchnią placu zbudowany zostanie zbiornik retencyjny do gromadzenia wody deszczowej. To rozwiązanie wpisuje się w nowoczesne standardy adaptacji miast do zmian klimatu.

Projekt gotowy, czas na wybór wykonawcy

Inwestycja jest na zaawansowanym etapie przygotowawczym. Kompletna dokumentacja projektowa została przygotowana już w 2023 roku. Obecnie władze Rudy Śląskiej przygotowują się do ogłoszenia przetargu, który wyłoni generalnego wykonawcę prac budowlanych. Na razie nie podano szczegółowego harmonogramu robót ani planowanego terminu ich zakończenia.

Decyzja o rewitalizacji placu stanowi symboliczne odwrócenie działań sprzed kilkunastu lat. Zakończona w 2010 r. przebudowa doprowadziła do powstania rozległej, utwardzonej przestrzeni, co spotykało się z krytyką w kontekście tzw. betonozy polskich miast. Obecny projekt przywraca zieleń do centrum, co może znacząco podnieść atrakcyjność lokalizacji i wpłynąć na ożywienie tej części Rudy Śląskiej, tworząc bardziej przyjazne warunki dla mieszkańców i lokalnego biznesu.

Artykuł napisany przy wykorzystaniu AI

https://www.propertydesign.pl/architektura/104/wybetonowany_plac_zmienia_w_nowa_zielona_przestrzen_tak_bedzie_wygladal_rynek_na_slasku,55297.html

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