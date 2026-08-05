W Tarnowie powstanie jeden z największych parków handlowych w regionie, który jako pierwszy w Polsce połączy ten format z pełnoskalowym multipleksem kinowym. Jak informuje portal propertynews.pl, za inwestycją o łącznej powierzchni najmu około 35 000 mkw. stoi deweloper Redkom Development, specjalizujący się w tego typu obiektach komercyjnych.

Skala i lokalizacja nowej inwestycji

Nowy kompleks handlowy zostanie zrealizowany w strategicznej lokalizacji przy ulicy Lwowskiej, wzdłuż drogi krajowej nr 73. Projekt zakłada budowę obiektu, w którym znajdzie się blisko 30 sklepów, a jego łączna powierzchnia najmu (GLA) wyniesie około 35 000 mkw. To stawia go w czołówce największych tego typu inwestycji w tej części Polski.

Projekt jest już na zaawansowanym etapie przygotowań, a jego otwarcie dla klientów zaplanowano na 2027 rok. Inwestor podkreśla, że wybór Tarnowa nie był przypadkowy i wpisuje się w strategię rozwoju w miastach regionalnych o dużym potencjale handlowym.

Wysoki poziom komercjalizacji jeszcze przed budową

Potwierdzeniem atrakcyjności projektu jest wysoki stopień komercjalizacji. Jeszcze przed rozpoczęciem prac budowlanych deweloper zabezpieczył umowy najmu na prawie 90% dostępnej powierzchni. Jak podano, są to zarówno umowy już podpisane, jak i te na finalnym etapie negocjacji.

Wśród kluczowych najemców, którzy otworzą swoje salony w tarnowskim parku handlowym, znalazły się takie marki jak Lidl, Agata Meble, JULA, Media Expert, Euro RTV AGD oraz Rossmann. Ofertę uzupełnią sklepy z segmentu modowego, m.in. Sinsay, CCC, Worldbox, Ochnik i Pepco, a także z branży sportowej (Martes Sport) i fitness (Xtreme Fitness Gyms).

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Kino jako przełom w formacie parku handlowego

Najważniejszym wyróżnikiem inwestycji na tle polskiego rynku jest integracja oferty handlowej z rozrywkową. W ramach kompleksu powstanie pięciosalowy multipleks sieci Cinema City. Będzie to pierwszy w kraju projekt, w którym operator kinowy o międzynarodowej renomie otworzy swój obiekt w ramach parku handlowego, a nie tradycyjnej galerii.

Decyzja ta wpisuje się w globalny trend „retailtainment”, który zakłada łączenie funkcji zakupowych z możliwościami spędzania wolnego czasu. Do tej pory był on zarezerwowany głównie dla dużych galerii handlowych. Projekt Redkom Development w Tarnowie może wyznaczyć nowy kierunek rozwoju dla parków handlowych, które do tej pory koncentrowały się na szybkich i wygodnych zakupach, a teraz zaczynają konkurować o czas klienta również w obszarze rozrywki.

Artykuł napisany przy wykorzystaniu AI *** https://www.propertynews.pl/centra-handlowe/powstanie-pierwszy-taki-park-handlowy-w-polsce-otwarcie-juz-w-przyszlym-roku,197046.html