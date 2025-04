Pół miliarda na inwestycje w Porcie Lotniczym Gdańsk. Jest już nowy parking

13:17

Od kilku dni pasażerowie Portu Lotniczego Gdańsk mogą już rezerwować miejsca na nowym długoterminowym parkingu, oddanym właśnie do użytku. To jedna z ostatnich inwestycji, ale nie ostatnia, bo w najbliższych czterech latach Port Lotniczy Gdańsk zainwestuje w lotnisko pół miliarda złotych. Co powstanie w ramach tych inwestycji?

Spis treści

MuratorPlus: Zazielenianie Katowice Airport Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Nowy parking na 450 aut na lotnisku w Gdańsku już czeka

550 metrów od terminala głównego gdańskiego lotniska firma Interparking otwiera Parking P8 Najtańszy. Może na nim już teraz parkować 450 aut. Docelowo będzie to aż 988 nowych miejsc postojowych w najkorzystniejszej cenowo strefie. Na nowym Parkingu P8 tygodniowy postój auta kosztuje około 75 złotych. Dzięki tej inwestycji, łączna liczba dostępnych miejsc na gdańskim lotnisku w sezonie 2025 wzrośnie do ponad 5 tysięcy.

Rosnąca liczba pasażerów wymaga ciągle poprawiającej się jakości infrastruktury lotniskowej. Parkingi to jedne z ważnych elementów całego systemu. Cieszymy się, że wraz z agentem parkingowym, firmą Interparking, możemy ciągle się rozwijać – mówił Tomasz Kloskowski prezes Portu Lotniczego Gdańsk.

Plan inwestycji dla gdańskiego lotniska jest ambitny

Nowy Parking P8 Najtańszy mieści się przy ulicy Słowackiego, 550 metrów od terminalu pasażerskiego. I jest to jedna z ostatnich lotniskowych inwestycji, ale nie ostatnia. Plany są bowiem ambitne.

Port Lotniczy Gdańsk zamierza się rozwijać. Służyć temu mają kolejne inwestycje na jego terenie. Mają być warte ponad pół miliarda złotych.

Najważniejszymi elementami tego programu inwestycyjnego będą:

nowy biurowiec w ramach projektu Airport City Gdańsk,

ekologiczny carport,

rozbudowa pola wzlotów (w tym płyt postojowych, drogi kołowania i stanowisk do odladzania samolotów)

i rozbudowa bazy do technicznej obsługi samolotów.

Projektują nową płytę postojową w Porcie Lotniczym Gdańsk

Jak informują przedstawiciele lotniska, w 2025 roku gdańskie lotnisko rozpocznie projektowanie nowej płyty postojowej. Będzie ona zawierała 15 nowych stanowisk dla samolotów. Docelowo będzie ich 45.

W ramach inwestycji powstaną także trzy nowe stanowiska do odladzania samolotów oraz część drogi kołowania samolotów do progu 11. Inwestycja ta wpłynie na zwiększenie przepustowości i poprawę pracy lotniska. Zostanie zrealizowana do 2028 roku, kosztem 105 milionów złotych.

20 marca 2025 roku Port Lotniczy Gdańsk ogłosił przetarg na „Kompleksowe wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na budowę płyty postojowej samolotów PPS4/4A”.

Nowoczesny ekologiczny carport - zacieni auta i wyprodukuje prąd

W grudniu 2024 roku Port Lotniczy Gdańsk zawarł umowę na kompleksową realizację inwestycji carportu, czyli parkingu wraz z zadaszeniem, które zamiast tradycyjnego dachu będzie miało zamontowane moduły fotowoltaiczne. Lotnisko powiększy o 930 liczbę miejsc parkingowych (w sumie do około 6,5 tysiąca). Inwestycję zrealizuje firma Polimex Budownictwo, za 23 miliony złotych netto, do połowy 2026 roku. Celem inwestycji fotowoltaicznej jest uzyskanie energii elektrycznej na potrzeby własne portu. Planowana farma ma wytwarzać rocznie prawie 2700 MWh. Jest to około 12 proc. zapotrzebowania całego gdańskiego lotniska na energię elektryczną i przyczyni się do redukcji o około 13,5 proc. śladu węglowego (z 2023 r.).

Czytaj też: Farma fotowoltaiczna zacieni parking na terenie Portu Lotniczego Gdańsk

Zobacz galerię 6 zdjęć Autor: Port Lotniczy Gdańsk Port Lotniczy Gdańsk będzie miał nowoczesną instalację fotowoltaiczną nad parkingiem na 900 miejsc

Baza techniczna i sieć biurowców przy lotnisku w Gdańsku

To jeszcze nie wszystko, bo Port Lotniczy Gdańsk planuje rozbudowę bazy MRO (ang. maintance, repair, operation - konserwacja, naprawa i dostawa) dla obsługi samolotów. Inwestycja ma zostać wykona do 2028 roku za 80 milionów złotych.

Nie tylko infrastruktura stricte lotniskowa się liczy. Lotnisko chce bowiem kontynuować budowę kompleksu Airport City Gdańsk. Po skomercjalizowaniu pierwszego biurowca o nazwie Alpha z 8,5 tys. metrów kwadratowych powierzchni najmu (obecny poziom komercjalizacji to 90 proc.), firma będzie budować kolejny z zaplanowanych budynków. Biurowiec Bravo będzie 2 razy większy od pierwszego Alphy i będzie miał 16,5 tysiąca metrów kwadratowych powierzchni najmu, zostanie wybudowany do 2028 roku za 180 milionów złotych. W dalekosiężnych planach jest w sumie 7 biurowców i hotel.

Czytaj też:

Murowane starcie Technologia budowy - beton komórkowy czy ceramika. MUROWANE STARCIE