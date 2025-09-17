Park Południowy to częściowo zagospodarowana zielona wyspa pośród morza nowych osiedli mieszkaniowych na styku trzech intensywnie rozwijających się dzielnic: Ujeściska-Łostowic, Oruni Górnej–Gdańska Południe oraz Jasienia. Na północnych obrzeżach znajduje się końcówka tramwajowa Lawendowe Wzgórza a w sąsiedztwie duża pętla gdańskiej komunikacji Ujeściska.

Debata Muratora: Dyrektywa EPDB Materiał sponsorowany Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę. Materiał sponsorowany

Park Południowy - tu rządzi przyroda

Projektowany będzie w oparciu o istniejące już zasoby krajobrazowo-przyrodnicze oraz znajdujące się na tym obszarze dwa zbiorniki retencyjne. Park stanowić ma odpowiedź na potrzeby mieszkańców południowych rejonów miasta w zakresie dostępu do wysokiej jakości zielonej przestrzeni publicznej oraz miejsc rekreacji i integracji gdańszczan. Docelowo zajmie 77 hektarów i będzie drugim co do wielkości parkiem w mieście. Realizacja tego zamierzenia wymaga między innymi: uporządkowania planistycznego, regulacji spraw własnościowych terenów parku oraz koordynacji z projektem zwiększenia retencji wód opadowych na Górnym Tarasie miasta.

Park Południowy - najpierw projekt

Wyłoniony w przetargu wykonawca projektu wycenił projekt na 2 681 400,00 zł. Za tę kwotę ma przygotować kompleksową dokumentację projektową, obejmującą m.in. rozwiązania dotyczące zieleni, infrastruktury technicznej i komunikacyjnej, zagospodarowania przestrzeni użytkowej oraz elementów małej architektury w głównej części parku.

Prace projektowe zostaną rozłożone na etapy, co zapewni ich sprawną realizację. Po zakończeniu szczegółowego planowania przestrzeni parku możliwe będzie przejście do etapu realizacji inwestycji.

Park Południowy to jedna z najbardziej wyczekiwanych inwestycji w południowych dzielnicach naszego miasta Projekt obejmie zarówno rozwiązania związane z zielenią i retencją wód, jak i infrastrukturę rekreacyjną, komunikacyjną oraz elementy małej architektury – tak, aby każdy znalazł tu coś dla siebie. Park Południowy będzie nie tylko przestrzenią rekreacji, lecz także ważnym elementem systemu przyrodniczego Gdańska. Piotr Kryszewski, dyrektor zarządzający ds. Zielonego Gdańska

Park Południowy - koncepcja

Obszar ma zostać zagospodarowany z zachowaniem naturalnych walorów środowiska, na które składają się różnorodne środowiska: łąki, lasy, mokradła, morenowe wzgórza, zbiorniki retencyjne. W południowej części nad jednym ze zbiorników wodnych zbudowany został już kompleks sportowo-rekreacyjny z boiskami i placem zabaw dla dzieci. W parku znajdą się obszary naturalnych zagajników porastających niewielkie, ciasne doliny okolicznych strumieni, z których woda spływa między innymi do zbiorników retencyjnych. Wśród tej naturalnej zieleni leśnej zakłada się utworzenie ścieżek i pomostów wiszących nad wykrotami i jarami. Zagospodarowane tereny podmokłe mają być ostoją zwierząt i roślin charakterystycznych dla takiego środowiska. Dzięki dostępowi będzie możliwość obserwacji życia w tego typu enklawach przyrodniczych. Będą też sztucznie nasadzone mikrolasy Miyazaki. Mają powstać place zabaw inspirowane naturą z przyrządami i zabawkami z drewna, słomy, wikliny i innych naturalnych materiałów. Dla starszych dzieci i młodzieży zaplanowane są skatepark i pumptrack. Nie zabraknie urządzonych ogrodów zieleni miejskiej, a także miejsc do urządzenia pikników czy rodzinnego grilla. Oczywiście będzie także duży zagospodarowany psi plac zabaw. Atrakcji tu nie zabraknie i z pewnością będą z tego miejsca korzystać także mieszkańcy innych dzielnic, którzy mają ułatwiony dostęp dzięki pobliskim przystankom tramwajowym.

Murowane starcie Basen – tak czy nie? MUROWANE STARCIE

Zobacz także: Park Żerański w Warszawie