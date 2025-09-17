Plac Centralny w Warszawie gotowy Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Zielona Marszałkowska – co to za projekt?

Zielona Marszałkowska to nazwa realizowanej od kilku lat stopniowej przebudowy jednej z głównych ulic Warszawy. Stanowi ona jeden z kluczowych elementów projektu Nowego Centrum Warszawy. Założenie jest takie, że Marszałkowska ma się stać bardziej zielona oraz przyjazna pieszym i rowerzystom. Chodzi m.in. o sadzenie setek nowych drzew, a także budowę dróg dla rowerów oraz nowych przejść naziemnych. Z uwagi na ograniczoną szerokość ulicy będzie się to wiązało z koniecznością zwężenia jezdni.

Inwestycję podzielono na etapy:

przebudowa ul. Marszałkowskiej między pl. Bankowym a ul. Królewską – zakończona w grudniu 2023 r.,

przebudowa ul. Marszałkowskiej między ul. Królewską a ul. Widok (rondem Dmowskiego) – rozpoczęcie prac w czerwcu 2025 r.,

przebudowa ul. Marszałkowskiej między ul. Nowogrodzką a pl. Konstytucji – planowana w późniejszym terminie, najprawdopodobniej po przebudowie ul. Kruczej.

Warto też wspomnieć o powiązanych inwestycjach powiązanych z projektem Zielonej Marszałkowskiej. To m.in. trwająca przebudowa ul. Złotej i Zgoda, w ramach której m.in. powstanie przejście dla pieszych przez Marszałkowską w ciągu ul. Złotej, a także planowana przebudowa Alej Jerozolimskich. Z kolei kilka lat temu powstały nowe przejścia dla pieszych w pobliżu ronda Dmowskiego.

Zwężenie i zazielenienie Marszałkowskiej w 2025 r. Co się zmienia?

4 czerwca 2025 r. rozpoczęła się przebudowa ul. Marszałkowskiej na odcinku między ul. Królewską a ul. Widok (tuż przy rondzie Dmowskiego). Zakończenie inwestycji przewiduje się w październiku 2025 r. W pierwszej kolejności przebudowana zostanie jezdnia i przystanki, a także wyznaczone zostaną miejsca pod szpalery drzew, których sadzenie, z uwagi na dobro roślin, nastąpi jesienią.

Trzeba pamiętać, że okresowo w trakcie prowadzenia prac na ul. Marszałkowską nie kursują tramwaje na odcinku między rondem Dmowskiego a placem Bankowym. Pasażerowie komunikacji miejskiej wciąż mają jednak do dyspozycji metro i autobusy. Powrót tramwajów zaplanowano na 13 października.

– Ulica Marszałkowska jeszcze bardziej się zazieleni. Do nowych ścieżek rowerowych i nasadzeń wzdłuż chodników dołączą zielone tory i szpalery drzew przy trasie tramwajowej. To kolejny etap zmian w ramach Nowego Centrum Warszawy – podaje Urząd Miasta.

Jak zmieni się ulica Marszałkowska? Zaplanowano następujące zmiany:

lewe pasy obu jezdni przestaną służyć kierowcom i zmienią się w pasy zieleni ze szpalerami drzew wzdłuż torowiska tramwajowego (łącznie 65 drzew),

do dyspozycji kierowców zostaną po dwa pasy ruchu w każdą stronę: lewy (bliżej torowiska) o szerokości 3 m i prawy o szerokości 3,25 m,

torowisko tramwajowe zostanie zmodernizowane: od ul. Królewskiej do ul. Świętokrzyskiej pojawi się zielone torowisko z rozchodnikiem (od ul. Świętokrzyskiej do ul. Widok musi pozostać betonowe, gdyż torowisko służy tu jako awaryjny pas dla karetek, straży pożarnej itd.), wymienione zostanie odwodnienie oraz sieć trakcyjna,

dla wygody pasażerów wydłużone zostaną przystanki tramwajowe przy ul. Świętokrzyskiej,

powstanie droga dla rowerów po wschodniej stronie ul. Marszałkowskiej (między ul. Świętokrzyską a ul. Królewską),

chodniki zostaną przebudowane i oddzielone od dróg rowerowych,

powstaną nowe przejścia dla pieszych przez ul. Marszałkowską na wysokości ul. Złotej oraz Sienkiewicza (w ramach trwającej przebudowy ul. Złotej).

Jak podkreśla miasto, przebudowa nie tylko poprawi komfort pieszych oraz rowerzystów oraz estetykę ulicy, ale także bezpieczeństwo. Węższe pasy ruchu sprawią, że kierowcy będą musieli jeździć nieco wolniej – dziś nagminne jest tu przekraczanie dozwolonej prędkości.

– Projekt wykonawczy Zielonej Marszałkowskiej ustali jednolite zasady lokalizacji ogródków gastronomicznych oraz wytyczy strefy, w których dopuszczone będzie sytuowanie reklam. Chodniki zostaną podzielone na strefy funkcjonalne – z czytelnym głównym ciągiem pieszym i dodatkową strefą przeznaczoną m.in. na ogródki – podaje miasto.

Tramwaje Warszawskie przygotowują miejsce, Zarząd Dróg Miejskich posadzi drzewa

Przebudowa Marszałkowskiej w ścisłym centrum jest realizowana przez dwie miejskie jednostki: Tramwaje Warszawskie oraz Zarząd Dróg Miejskich. Ta pierwsza odpowiada za przebudowę torowiska i jezdni, zaś druga zajmie się zielenią. W wakacje 2025 r. wyznaczono miejsca pod szpalery drzew, które pojawią się jesienią.

– Tramwaje Warszawskie utworzą w ramach pasów separacyjnych przy ul. Marszałkowskiej przestrzeń do wykorzystania przez ZDM. W tym tzw. pasie środkowym drzewa posadzi właśnie ZDM, który realizował będzie nasadzenia po zakończeniu prac przez TW – najpewniej jesienią 2025 r. – poinformował w odpowiedzi na nasze pytania Wydział Prasowy Urzędu Miasta.

W planach jest posadzenie 65 drzew. Będą to głównie wiązy o obwodzie pnia do 20-25 cm, a więc podobne jak na rondzie Dmowskiego. W momencie sadzenia drzewa nie mogą być większe z uwagi na ograniczone miejsce na bryłę korzeniową.

Niepewne losy Zielonej Marszałkowskiej między rondem Dmowskiego a pl. Konstytucji

Ostatnim etapem realizacji projektu Zielonej Marszałkowskiej ma być przebudowa odcinka między ul. Nowogrodzką (rondem Dmowskiego) a pl. Konstytucji. Jak jednak podaje wyborcza.pl, inwestycja ta odsunęła się w czasie w związku z opóźnieniem przebudowy ul. Kruczej i nie wiadomo, kiedy wystartuje. To ulica równoległa do Marszałkowskiej, więc miasto zapewne nie chce przebudowywać ich równocześnie, żeby nie paraliżować tej części miasta. Aktualnie podaje się, iż projektowanie nowej ul. Kruczej zakończy się w grudniu 2024 r., a więc sama jej przebudowa ruszy najwcześniej w 2025 r.

W ramach przebudowy ostatniego odcinka Marszałkowskiej ulica wzbogaci się o dodatkową zieleń, w tym drzewa. Powstaną także nowe drogi dla rowerów po obu stronach ulicy, a chodniki zostaną wyremontowane. Zaplanowano także nowe przejścia dla pieszych w rejonie ul. Wilczej i Żurawiej.

Jeszcze kilka lat temu miasto planowało też kolejną inwestycję na tym odcinku – budowę nowej stacji 1. linii metra M1 Plac Konstytucji. Obecnie jednak dużo wskazuje na to, że stacja nie powstanie. Miasto zamówiło co prawda projekt, ale nie zarezerwowało środków na budowę i nie wpisało jej do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Od kilku lat temat nie pojawia się też w miejskich komunikatach.

– Kolejnym etapem byłoby odebranie projektu budowlanego oraz PFU od firmy Metroprojekt zakontraktowanej w 2019 roku i ogłoszenie przetargu na roboty budowlane. Obecnie jednak w obowiązującej Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2024–2050 nie rezerwujemy środków na budowę tych stacji – informuje Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego.

Zobacz efekty poprzedniego etapu inwestycji Zielona Marszałkowska: Zielona Marszałkowska między placem Bankowym a ul. Królewską