Rozbudowa Muzeum Powstania Warszawskiego coraz bliżej

Zapowiadana od dawna rozbudowa Muzeum Powstania Warszawskiego wreszcie dojdzie do skutku. Choć Muzeum dysponuje projektem już od 2018 r., plany rozwoju placówki pokrzyżowała pandemia oraz wojna w Ukrainie. Z obu tych kryzysów stolica wyszła z problemami finansowymi, przez co na zmiany w MPW stale brakowało środków. Były też problemy z własnością działki potrzebnej pod rozbudowę.

W końcu jednak udało się przełamać impas. 1 sierpnia 2024 r., podczas obchodów rocznicy powstania, premier Donald Tusk poinformował, że rząd przekaże 100 mln zł na rozbudowę. Pozwoli to wreszcie rozpocząć inwestycję.

– Są takie miejsca, gdzie nie myślimy w kategoriach budżetu, tylko w kategoriach fundamentalnego interesu narodowego – powiedział premier Tusk. – (...) Chcemy, żeby coraz więcej ludzi w coraz lepszych warunkach mogło korzystać z tej placówki, z wiedzy o Powstaniu.

7 lipca 2025 r. ogłoszony został przetarg na projekt i budowę. We wrześniu otwarto oferty – zgłosiło się 8 firm, z czego najtańsza żąda za swoje usługi 138 958 310, 84 zł, zaś najdroższa 273 839 948,87 zł. Część ofert mieści się w budżecie zamawiającego, wynoszącego 147 600 000,00 zł brutto. Roboty budowlane mają potrwać 174 tygodnie od momentu podpisania umowy.

Przypomnijmy, że jeszcze przed zmianą rządu ówczesny minister kultury Piotr Gliński zapowiadał, że MPW otrzyma 50 mln zł w ramach rządowego programu wsparcia rozwoju Warszawy. Tak się jednak nie stało z uwagi na kwestie formalne, które uniemożliwiły przekazanie środków (sukces komercyjny muzeum powoduje, że nie spełnia ono kryteriów programu, który ma służyć wspieraniu przede wszystkim inwestycji niekomercyjnych).

Nowe wejście do Muzeum Powstania Warszawskiego i inne zmiany

Jak wspomniano, znamy już projekt rozbudowy Muzeum Powstania Warszawskiego, stworzony w 2018 r. przez pracownię Nizio Design International (znaną m.in. z projektu Interaktywnego Centrum Bajki i Animacji OKO w Bielsku-Białej). Zaplanowano następujące zmiany w MPW:

budowę nowego wejścia od strony ul. Towarowej (dzięki rozbiórce części muru) – powstanie przeszklony parterowy pawilon wejściowy o dachu przykrytym zielenią, a w środku kasy, szatnie, gastronomia i sklep z pamiątkami,

budowę nowych podziemi: na poziomie -1 powstanie dostępny z pawilonu nowy korytarz prowadzący do głównego gmachu muzeum, a także audytorium na 300 osób i sale edukacyjne, zaś na poziomie -2 zaplanowano pomieszczenia techniczne oraz magazyny,

budowę zatoki dla autokarów od strony ul. Towarowej, co umożliwi pasażerom wysiadanie tuż przy wejściu do muzeum.

W stosunku do pierwotnego projektu zrezygnowano z części przestrzeni magazynowej. Poniżej można zobaczyć wizualizacje nowych obiektów MPW.

– Nowa forma zagospodarowania terenu powinna stworzyć miejsce, które – choć będzie wyraźnie powiązane ze strefą działalności Muzeum – musi zachować w pełni autonomiczny charakter. Nowa, ogólnodostępna przestrzeń publiczna poprzez użyte materiały i sposób aranżacji ma promować korzystanie z natury – informowała strona muzeum w 2018 r.

Kiedy rozpocznie się i zakończy rozbudowa Muzeum Powstania Warszawskiego?

Jak zapewnia dyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego Jan Ołdakowski, realizacja inwestycji ma ruszyć niezwłocznie. Na prace w terenie trzeba będzie jeszcze trochę poczekać – najpierw trzeba m.in. przeprowadzić przetarg na wybór wykonawcy, który zajmie minimum kilka miesięcy. Najważniejsza przeszkoda – finansowa – została jednak pokonana.

W lipcu 2025 r. ogłoszono przetarg w formule „projektuj i buduj”. Dokładnych terminów realizacji inwestycji jak dotąd nie podano. Otwarcie ofert w przetargu nastąpiło w połowie września 2025 r., a więc jeszcze w tym roku najprawdopodobniej dojdzie do podpisania umowy ze zwycięzcą.