Tramwaj na Jagodno we Wrocławiu – trwa projektowanie, a kiedy budowa?

W kwietniu 2025 r. miasto wybrało projektanta wyczekiwanego tramwaju na Jagodno we Wrocławiu. Wrocławskie Biuro Projektów Drosystem wykona zadanie w 18 miesięcy za kwotę 3,8 mln zł. Firma wykona także projekt poszerzenia ulicy Buforowej do czterech pasów.

Tramwaj na Jagodno – kiedy budowa?

Tramwaj na Jagodno we Wrocławiu to dokładniej mówiąc trasa autobusowo-tramwajowa o długości 2,7 km. W pierwszym etapie inwestycji powstał wydzielony buspas łączący Jagodno z centrum miasta. Docelowo, w kolejnym etapie, zostanie on przekształcony we wspólną trasę dla autobusów i tramwajów. Inwestycja ma ułatwić podróże 35,5 tys. mieszkańców tych okolic.

Obecnie miasto podaje następujący harmonogram inwestycji:

5 maja 2025 r. – oddanie do użytku trasy autobusowej,

2028 r. – budowa torowiska tramwajowego na Jagodno.

Dokładny termin zakończenia budowy tramwaju nie jest obecnie znany, podobnie jak całościowy koszt. Pierwszy (autobusowy) etap inwestycji kosztował 45 mln zł.

Przypomnijmy, że inwestycję podzielono na etapy m.in. z powodu problematycznych przepisów. Tramwaj na Jagodno będzie przecinać tory kolejowe, a polskie prawo dotąd nie określało, jak takie przecięcia powinny wyglądać, co blokowało projektowanie i budowę. Dlatego miasto zaczęło od buspasa na Jagodno, żeby przynajmniej częściowo poprawić komunikację w tej części miasta. W lutym 2025 r. nastąpił ważny przełom – rząd uchwalił brakujące przepisy, co otworzyło drogę do prac nad tramwajem.

Nowe przepisy szczegółowo regulują zasady budowy skrzyżowań w jednym poziomie i wielopoziomowych, uwzględniając zarówno aspekty techniczne, jak i bezpieczeństwa. (...) Określono precyzyjne wytyczne dotyczące m.in. geometrii i techniki przecięcia torów, systemów zabezpieczeń oraz wymagań dotyczących sygnalizacji świetlnej i dźwiękowej. Takie rozwiązania zapewnią maksymalne bezpieczeństwo przy jednoczesnym utrzymaniu płynności ruchu zarówno tramwajowego, jak i kolejowego

– podaje Urząd Miasta.

Tramwaj na Jagodno – trasa, mapa, lista przystanków

Trasa o długości 2,7 km połączy Jagodno z centrum miasta. Zaczynać się będzie od pętli na wysokości ul. Kajdasza i pobiegnie aż do ul. Świeradowskiej.

Lista przystanków tramwaju na Jagodno to:

Bardzka

Przystankowa

Konduktorska

Malinowskiego

Jagodzińska

Kajdasza (pętla).

Przy pętli przewidziano budowę parkingu P+R.

Realizacja I etapu umożliwi autobusom poruszać się wydzielonym buspasem (bez stania w korkach). Wydzielony korytarz dla komunikacji miejskiej zaczyna się od pętli z parkingiem P+R na wysokości ul. Kajdasza i łączy się z istniejącym w ulicy Bardzkiej – podaje miasto. – W drugiej kolejności buspas zostanie zabudowany torowiskiem i stanie się trasą autobusowo-tramwajową.

Warto dodać, że w przyszłości możliwe będzie przedłużenie trasy tramwajowej do ronda w Iwinach, poza granicami miasta. To efekt współpracy miasta z gminą Siechnice. Na przedłużenie trasy pozostawiono rezerwę terenu, co pozwoli na łatwą realizację inwestycji w przyszłości.

TAT Jagodno – wizualizacja

Jak na razie miasto nie zaprezentowało jeszcze wizualizacji docelowej trasy autobusowo-tramwajowej. Pokazano jedynie wizualizacje (gotowego już) etapu I, czyli trasy autobusowej, które prezentujemy poniżej.

i Autor: Wrocławskie Inwestycje/ Materiały prasowe Wizualizacja buspasa na Jagodno we Wrocławiu

i Autor: Wrocławskie Inwestycje/ Materiały prasowe Wizualizacja pętli autobusowej (docelowo: autobusowo-tramwajowej) w rejonie ul. Buforowej i Kajdasza