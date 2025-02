Metro Bródno zyska parking P+R, ale kiedy? 3 lata po otwarciu stacji dopiero go projektują

12:53

Autor: MAREK KUDELSKI / SUPER EXPRESS

Stacja metra Bródno to końcówka 2. linii metra warszawskiego po prawej stronie Wisły. Trudno tu jednak zostawić samochód i przesiąść się w pociąg, bo nie ma parkingu P+R. Zarząd Transportu Miejskiego od kilku lat zapowiada, że go zbuduje i właśnie ogłosił ważny przetarg. Ile samochodów zaparkuje na Bródnie?

Sekrety warszawskiego metra. Jak powstało i jak się rozwinie? Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Spis treści

Stacja metra Bródno z parkingiem P+R. Jest ważny, choć opóźniony przetarg

Jak zachęcać kierowców samochodów do przesiadania się na komunikację miejską? M.in. tworząc dla nich parkingi przy ważnych węzłach przesiadkowych, żeby mieli gdzie zostawić auto. Ta idea stoi za tworzeniem parkingów P+R, które można znaleźć w wielu punktach Warszawy, np. przy metrze Młociny.

Od kilku lat taki parking zapowiadany jest też przy metrze Bródno na linii M2. Niestety, choć koncepcję parkingu zaprezentowano już na przełomie 2020 i 2021 r., nie powstał on równocześnie ze stacją. Gdy bródnowski odcinek M2 otwierano we wrześniu 2022 r., wielopoziomowy parking wciąż pozostawał w sferze zapowiedzi. Nastał rok 2025, a budowa obiektu wciąż jest odległa.

Inwestycja powoli posuwa się jednak do przodu. W lutym 2025 r. ogłoszono przetarg na wykonanie dokumentacji projektowej i przetargowej wraz z pozyskaniem pozwolenia na budowę dla parkingu P+R Metro Bródno.

Wykonawca zobowiązuje się opracować projekty budowlane, uzyskać wszystkie wymagane prawem decyzje, opinie, uzgodnienia i zezwolenia niezbędne dla realizacji Zadania, w tym pozwolenie na budowę (...), opracować projekty techniczne i przetargowe dla Zadania oraz pełnić nadzór autorski na etapie realizacji Zadania

Autor: Szymon Starnawski/Grupa Murator

– podaje ZTM. Termin budowy wciąż nie jest znany.

Jaki ma być parking P+R Metro Bródno?

Zapowiadany wielopoziomowy, nadziemny parking P+R Metro Bródno powstanie u zbiegu ulic Rembielińskiej i L. Kondratowicza. Zaplanowano dwa połączone pod ziemią budynki:

budynek A: 256 miejsc postojowych dla samochodów i 68 miejsc dla rowerów,

budynek B: 219 miejsc postojowych dla samochodów i 48 miejsc dla rowerów.

W pełni dostępne dla osób z niepełnosprawnościami budynki zostaną odpowiednio połączone z lokalną siecią drogową. W środku poza miejscami do parkowania znajdą się też m.in. toalety, ładowarki do samochodów elektrycznych oraz zestawy do serwisowania i pompowania rowerów. Budynki są od siebie niezależne, tj. można będzie najpierw wybudować i udostępnić kierowcom obiekt A, a następnie dobudować do niego obiekt B.

Autor: Zarząd Transportu Miejskiego

Bródno nie jest jedyne. Wiele parkingów P+R pozostaje w sferze obietnic

Warto zauważyć, że sytuacja na Bródnie nie jest bynajmniej wyjątkowa. Warszawa od dawna boryka się z budową parkingów P+R w miejscach, gdzie najbardziej oczekują ich potencjalni użytkownicy. Warto zauważyć np., że co prawda powstał duży parking P+R przy północnym krańcu 1. linii metra (Młociny), ale przy krańcu południowym (Kabaty) już nie. Choć przed laty zapowiadano, że powstanie, ostatecznie nigdy to nie nastąpiło, a teraz w pobliżu nie ma już wolnych działek. W efekcie kierowcy chcący przesiąść się na kolejkę podziemną parkowali na parkingu przed pobliskim Tesco (już nieistniejącym).

Nie lepiej jest z linią M2. Nigdy nie powstał zapowiadany parking P+R przy metrze Targówek Mieszkaniowy, a na odcinku bródnowskim kierowcy wciąż mają do dyspozycji jedynie nieduży i raczej prowizoryczny parking na tyłach Urzędu Dzielnicy Targówek. Otwarty, warto dodać, dopiero w marcu 2023 r., a więc pół roku po uruchomieniu pobliskiej stacji metra Kondratowicza.

W sferze planów pozostają także dwa duże węzły przesiadkowe Lazurowa oraz Karolin. Chodzi o ostatni odcinek 2. linii metra na Bemowie, który ma zostać oddany do użytku w 2026 r. Choć jednak kilka lat temu zaprezentowano wizualizacje węzłów przesiadkowych, w budżecie miasta brakuje na nie pieniędzy i nie wiadomo, czy i kiedy powstaną. Władze podają jedynie, że trwają prace przygotowawcze.

Zobacz galerię 16 zdjęć Autor: Metro Warszawskie Wizualizacja stacji metra M2 Karolin (po lewej) i Chrzanów (po prawej)

Architektura-murator. Podcast 30/30 Michał Sikorski. Architektura z odzysku

Autor: