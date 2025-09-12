MuratorPlus: Orle gniazdo w Beskidach otwarte. Hotel Mercure Szczyrk Resort Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Plac Kościeleckich w Bydgoszczy zmienił się za 10,2 mln zł. W pobliżu kościoła pw. św. Andrzeja Boboli wyremontowano nie tylko sam plac, ale i okoliczne ulice oraz chodniki. Jak podają władze miasta, w wyniku przebudowy poprawiła się zarówno estetyka, jak i funkcjonalność tego miejsca, które służy m.in. jako ważny węzeł komunikacyjny. Od 19 października 2024 r. na plac wróciły autobusy linii nr 51, 58, 61 i 99 oraz nocne.

Efekty prac zaprezentowano w połowie października 2024 r. Jak podaje miasto, obowiązuje na nie 7-letnia gwarancja. W trakcie prac zastosowano wiele rozwiązań postulowanych przez mieszkańców oraz ekspertów m.in. z Rady ds. Estetyki Miasta. Urzędnicy podkreślają, że to już kolejna z istotnych zmian w tej okolicy (po m.in. renowacji i rozbudowie Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury oraz remoncie elewacji gmachu UKW), choć bynajmniej nie ostatnia.

– Do inwestycji podeszliśmy z szacunkiem do istniejącej zieleni oraz historii. Cieszę się, że plac Kościeleckich z nieodłącznymi wiekowymi kasztanowcami znów stał się reprezentacyjną bramą do Salonu Bydgoszczy. (...). Wszystkie projekty konsultowaliśmy z ekspertami i mieszkańcami. Konsekwentnie pracujemy nad tym, by całe Śródmieście nabrało blasku – podkreśla Prezydent Bydgoszczy Rafał Bruski.

Jak zmienił się plac Kościeleckich w Bydgoszczy?

W ramach przeprowadzonych prac przez środek placu wytyczono – zgodną z historycznym układem przestrzeni w tym miejscu – centralną ścieżkę spacerową. Wprowadzono nową zieleń (m.in. pasy krokusów botanicznych) podkreślającą osiowy układ placu Kościeleckich. Istniejące kasztanowce zachowano i podświetlono, pojawiło się też nowe oświetlenie w innych miejscach. Ogółem postawiono 23 latarnie parkowe i 17 latarni w formie pastorałów.

– Plac zyskał też nowe też stylowe oświetlenie. W trakcie realizacji inwestycji rozszerzyliśmy ją o podświetlenie drzew. Oprawy iluminacyjne umieszczono na trawnikach wokół pni. Oświetleniowa obręcz podświetla także pień drzew – wylicza miasto.

Jako że plac pełni rolę węzła komunikacyjnego, wymieniono wiaty przystankowe oraz wykonano nowe asfaltowe jezdnie i chodniki z płyt kamiennych, z opaskami z kostki granitowej. Na stanowiskach postojowych zastosowano kostkę kamienną. Pojawiły się także elementy ryflowane ułatwiające poruszanie się osobom niewidomym oraz niedowidzącym. Bezpieczeństwo zwiększa 16 dodatkowych kamer monitoringu miejskiego.

Koniec z zalewaniem ulic wokół placu Kościeleckich

Przed przebudową okolice placu Kościeleckich w Bydgoszczy były często zalewane podczas deszczu – woda stała na ulicach i chodnikach. W wyniku przeprowadzonych prac problem ma zniknąć, a to za sprawą zlikwidowania murków oporowych, które wcześniej podnosiły poziom placu. Wchłanianiu deszczówki przez plac ma też sprzyjać zastosowanie alejek z nawierzchni mineralnych, czyli przepuszczających wodę. Pomóc ma także nowy podziemny zbiornik.

– Wraz z rewitalizacją placu powstał podziemny zbiornik retencyjny od strony biurowca Immobile. Rozwiązał on problem zalewania przyległych ulic – podaje miasto.