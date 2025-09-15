The Sea Resort w Międzyzdrojach Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Kołobrzeg buduje bulwarów nad rzeką Parsętą

Władze Kołobrzega już od kilku lat zapowiadały radykalną przebudowę brzegów Parsęty. Dotąd nie zachęcały one do wypoczynku, ale wybudowanie eleganckich bulwarów ma to zmienić. W 2022 r. rozpoczęło się projektowanie inwestycji. Na początku 2025 r. miasto miało już projekty w ręku, w lipcu wyłoniono wykonawcę robót budowlanych – firmę Hydrobud – zaś w sierpniu inwestycja oficjalnie się rozpoczęła. Jej koszt to 18,4 mln zł.

Przebudowa obejmie oba brzegi rzeki na odcinku od mostu na ulicy Kamiennej do mostu na ulicy Łopuskiego. Za koncepcję zagospodarowania terenu odpowiada Spółka Partnerska Architekci Błaszczyk i Samborski, zaś właściwy projekt przygotowała firma Laar Studio. Z oryginalnej koncepcji zachowano większość elementów, zrezygnowano jedynie z niewielkich mostków nad wodą.

Zakrojone na szeroką skalę działania obejmują wykonanie m.in. tarasów schodzących do wody, nadwieszeń nad rzeką, przystani kajakowej, placów i nowego układu komunikacyjnego. Dzięki temu teren stanie się funkcjonalną przestrzenią sprzyjającą zarówno użytkownikom pieszym i rowerzystom, ale także uprawiającym sporty wodne. Uzupełnienie stanowią spójne obiekty małej architektury oraz oświetlenie wraz z iluminacją murów nabrzeża. Przyłącza dla barek mieszkalnych i gastronomicznych umożliwią wprowadzenie w przyszłości dodatkowych, atrakcyjnych funkcji

– podaje strona firmy Laar Studio.

Warto dodać, że obszar inwestycji jest objęty ochroną konserwatorską, a zatem nad przebiegiem prac czuwa konserwator zabytków.

Inwestycja m.in. w turystykę. Odświeżenia wymaga również sama rzeka

Według zapowiedzi nowe bulwary w Kołobrzegu mają stanowić atrakcję zarówno dla mieszkańców, jak i turystów. Dziś rzeka jest raczej zaniedbana i wymaga m.in. oczyszczenia oraz pogłębienia. Potencjał okolicy jest jednak ogromny.

O ożywieniu brzegów rzeki i bulwarów mówi się w Kołobrzegu od lat. (...) Sami architekci podkreślają, że głównym celem jest przybliżenie rzeki mieszkańcom

– podkreśla miasto.

W planach na przyszłość jest przebudowa także dalszych odcinków wzdłuż rzeki, docelowo aż do bulwaru Zacisze.

Przejdź do galerii: Czy tak będzie wyglądało nowe oceanarium w Kołobrzegu?