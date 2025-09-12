Debata Muratora: Dyrektywa EPDB Materiał sponsorowany Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę. Materiał sponsorowany

Budowa Gliwickiego Parku Techniki. Jak idą prace?

Górnośląski Akcelerator Przedsiębiorczości Rynkowej realizuje ważną inwestycję na zdegradowanych terenach przylegających do gliwickiego lotniska. Za ponad 73 mln zł powstaje tu Gliwicki Park Techniki, Technologii i Edukacji Lotniczej – unikalnej w skali kraju strefy inwestycyjnej.

Obecnie na obszarach objętych projektem nie ma zrekultywowanych terenów, po zakończeniu proj. przygotowane zostanie 10,4564 ha terenów przeznaczonych pod inwestycje. Dzięki projektowi zostaną skomunikowane i uzbrojone tereny inwestycyjne, które obecnie nie są użytkowane. Pozwoli to na napływ inwestorów, umożliwi stworzenie miejsc pracy, w tym dla wykwalifikowanych pracowników

W 2025 r. inwestycja przekroczyła półmetek. Obecnie gotowe są już podbudowa i stabilizacja pod drogi wewnętrzne, zakończono prace przy wodociągach i kanalizacji. Nie ustają także prace przy odwodnieniach, drenażach i instalacjach elektrycznych. Wykonawcą robót budowlanych jest firma Ters. Inwestycja realizowana jest zgodnie z harmonogramem.

W rejonie ulic Pilotów i Akrobatów Lotniczych przewidziano budowę oświetlonych dróg dojazdowych łączących już istniejące tereny inwestycyjne w północnej części lotniska z nowo powstającymi terenami dla inwestorów w części południowej, wszystkich niezbędnych instalacji technicznych, a przede wszystkim przestrzeni, które będą wspierać rozwój nowoczesnych technologii – szczególnie w sektorze lotniczym. Całość ma być gotowa do końca września 2026 roku.

Gliwice chcą m.in. produkować samoloty

Warto przypomnieć, że ambitne plany Gliwic związane z lotniskiem nie ograniczają się do budowy Parku Techniki obok pasa startowego. W planach jest bowiem także produkcja samolotów treningowych, która może ruszyć już w 2025 r. Powstała już hala produkcyjna, w której docelowo powstawać ma kilka małych samolotów miesięcznie. Potwierdzono już nazwy dwóch firm, które będą działać w Parku Techniki:

Artus Aircraft,

MODENA Group Sp. z o.o.

Powstanie wytwórnia nowych, lekkich i niezwykle bezpiecznych polskich samolotów dyspozycyjnych typu AT-5 i AT-6. Ich autorem jest jeden z najlepszych konstruktorów w kraju, Tomasz Antoniewski.3-miejscowy AT-5 ma być następcą popularnego samolotu szkoleniowego i sportowo-turystycznego AT-3 wykorzystywanego m.in. przez ulokowany na gliwickim lotnisku Akademicki Ośrodek Szkolenia Lotniczego Politechniki Śląskiej. Na ten model jest nadal bardzo duże zapotrzebowanie, jednak dotychczasowy producent przeniósł zakład z Mielca do Chin, koncentrując się na rynkach azjatyckich. AT-6 to to z kolei dwusilnikowy, 4-miejscowy samolot dyspozycyjny, skonstruowany na potrzeby biznesu. Charakteryzuje się nowatorskimi rozwiązaniami układu aerodynamicznego i lekkością

– podawało miasto jeszcze w 2022 r. Jak poinformowano, rocznie zakład ma produkować ok. 80 samolotów. Hala produkcyjna powstała na hektarowej działce w pobliżu lotniska, na której wcześniej znajdowały się parking i stacja paliw. Warto przypomnieć, że samo lotnisko doczekało się kilka lat temu modernizacji za 30 mln zł.

