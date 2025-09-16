„Wiadukt bez dojazdów” w Ursusie otwarty po 12 latach. Uroczystości nie było

Wiadukt bez dojazdów w Warszawie jest nawet w mapach Googla

Po gotowym wiadukcie przy Południowej Obwodnicy Warszawy przez 12 lat nie jeździły żadne auta. Niektórzy nazywali go wiaduktem widmo. Mieszkańcy dzielnicy na 10. rocznicę jego wybudowania kupili nawet tort i zorganizowali urodziny „wiaduktu bez dojazdu”.

Po głównym wiadukcie, po którym biegnie trasa ekspresowa S2, stanowiąca Południową Obwodnicę Warszawy, samochody jeżdżą od lat. Trasę wraz z wiaduktem wybudowała w 2013 roku GDDKiA.

Dodatkowy mniejszy wiadukt nad linią kolejową Warszawa Katowice wybudowano po to, by przejął komunikację drogową na poziomie lokalnym. Obiekt miał łączyć dzielnicę Ursus z Piastowem (ulicę Orląt Lwowskich z Piastowską). Tyle że nie połączył, bo nie dało się na niego wjechać. Bariery i ekrany na wiadukcie przez lata pokrywały graffiti. Obiekt nie był użytkowany, bo brakowało dróg dojazdowych z obu stron. Główną przyczyną był brak porozumienia między sąsiadującymi ze sobą gminami co do podziału obowiązków i kosztów. Pojawiły się też kłopoty podczas projektowania, m.in. z uwagi na skomplikowaną strukturę własnościową terenu (część należy do kolei). Na mapach Googla wystarczy wpisać nazwę „wiadukt bez dojazdów”, by go znaleźć. Tak właśnie został oznaczony ten obiekt.

Plac Centralny w Warszawie gotowy Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Wiadukt widmo w Ursusie zyskał drogi dojazdowe

W listopadzie 2024 roku zakończyła się budowa drogi dojazdowej do wiaduktu od ul. Orląt Lwowskich w Warszawie. Wykonała ją za 4,9 mln zł firma Strabag Sp. z o.o. Inwestycja objęła budowę drogi dojazdowej do wiaduktu o formalnej nazwie WD-64, ale też wykonanie nawierzchni chodników i drogi rowerowej biegnącej tędy. Powstało też odwodnienie, oświetlenie LED, mur oporowy, a także zagospodarowanie zieleni.

Również jesienią 2024 r. ogłoszono i rozstrzygnięto przetarg na budowę dojazdu do wiaduktu od strony Piastowa. Ponownie zwyciężyła firma Strabag. Administracyjnie część inwestycji musiała zostać zrealizowana na terenie Piastowa, dlatego na wniosek zarządu dzielnicy Ursus, Rada miasta stołecznego Warszawy uchwaliła zwiększenie środków na realizację inwestycji na terenie Piastowa do wysokości 11 072 623 zł. Tym samym ostatnia bariera formalno-finansowa została pokonana. Ten etap inwestycji zakończył się latem 2025 r.

Łącznie koszt inwestycji wyniósł ok 14 mln zł.

Wiadukt bez dojazdów wreszcie otwarty

16 września 2025 r., bez fanfar i uroczystości, słynny wiadukt wreszcie udostępniono kierowcom. Nastąpiło to po 12 latach od jego wybudowania. Tym samym długa i pełna absurdów historia tej feralnej inwestycji nareszcie dobiegła końca.

Ekipa właśnie zabiera betonowe blokady. Czyli zgodnie ze słowami Zarządu Dzielnicy otwarcie odbywa się bez przecinania wstęgi – poinformowało na Facebooku około 7 rano stowarzyszenie Bezpieczny i Zielony Ursus.

Murowane starcie Kocioł - na węgiel czy biomasę. MUROWANE STARCIE