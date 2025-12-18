Plac Centralny w Warszawie gotowy Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Tramwaj na Rakowieckiej w Warszawie – aktualności

Tramwaj na Rakowieckiej w Warszawie powstał na odcinku ul. Rakowieckiej między Aleją Niepodległości a ul. Puławską. Od strony Alei łączy się z istniejącą siecią tramwajową przy stacji metra M1 Pole Mokotowskie, a od strony ul. Puławskiej z nowym rozjazdem, który umożliwia tramwajom podróż w kierunku centrum, Wyścigów lub Wilanowa. Koszt inwestycji to 63,8 mln zł netto (78,6 mln zł brutto). Prace w terenie ruszyły 16 czerwca 2024 r.

Choć inwestycja miała zakończyć się w sierpniu 2025 r., termin ten nie został dotrzymany. Jak dowiedziała się „Gazeta Wyborcza”, opóźnienie wynikło m.in. z odkrycia pod ziemią nieuwzględnionych na mapach tajnych kabli (prawdopodobnie służących pobliskiej siedzibie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji). Ostatecznie jazdy testowe tramwajów udało się rozpocząć w grudniu 2025 r. Jak podał prezydent miasta Rafał Trzaskowski, termin uruchomienia nowej trasy tramwajowej na Rakowieckiej to 22 grudnia 2025 r. Zasadnicze roboty drogowe itp. na ul. Rakowieckiej mają zakończyć się w IV kwartale roku. To wtedy ma m.in. zostać oddana kierowcom druga nitka al. Niepodległości oraz wlot w ul. Rakowiecką.

i Autor: Tramwaje Warszawskie/ Materiały prasowe Planowana trasa tramwaju na Rakowieckiej w Warszawie. Białe kropki to przyszłe przystanki.

Przypomnijmy, że umowę na realizację inwestycji podpisano w październiku 2023 r., a wykonawca – firma Balzola – otrzymał 22 miesiące na jej realizację. Jak podają Tramwaje Warszawskie, pierwsze 5 miesięcy wykonawca przeznaczył na przygotowywaniu projektów wykonawczych i uzyskiwaniu decyzji ZRID, zaś w czerwcu rozpoczął roboty budowlane.

To niedługa trasa, ale wiele zmieni w codziennych dojazdach do centrum. Tramwaj na Rakowieckiej pozwoli dojechać do stacji metra Pole Mokotowskie i połączy Puławską z al. Niepodległości. A to oznacza, że do kolejnych miejsc w stolicy będzie można dojechać tramwajem. Przejazd z Wilanowa do metra przy Polu Mokotowskim zajmie około 15 minut, a z Dolnej – mniej niż 10 minut – podają Tramwaje Warszawskie.

Tramwaj na Rakowieckiej – jakie linie tramwajowe?

Jak podają Tramwaje Warszawskie, nowymi szynami na Rakowieckiej kursować będzie linia 19 ze Stegien do pętli Piaski. Przypomnijmy, że trasa tramwajowa na mokotowskie Stegny została otwarta latem 2025 r.

Wcześniej Tramwaje Warszawskie zapowiadały także drugą linię na Rakowieckiej. Spekulowano, że być może będzie to linia 10. Ostatecznie jednak zdecydowano się na puszczenie Rakowiecką tylko jednej linii.

Można się spodziewać, że w przyszłości, po przedłużeniu trasy wzdłuż Pola Mokotowskiego i dalej w kierunku ul. Banacha, na ul. Rakowiecką zostaną skierowane kolejne linie tramwajowe.

Tramwaj w Rakowieckiej i tramwaj na Wilanów: dwie części dłuższej trasy

Nowa trasa tramwajowa to część powstającego etapami połączenia szynowego między Wilanowem a Wolą. W ramach tego wielkiego projektu powstają lub w przygotowaniu są następujące inwestycje:

Łącznie powstanie ok. 19 km nowej trasy tramwajowej w Warszawie, na której skorzystają Wola, Ochota, Mokotów i Wilanów.

Nowe przystanki będą wyposażone w elektroniczne tablice informacyjne z rozkładem jazdy. W sumie na całej trasie powstanie 47 takich przystanków. Wybudowane w ramach inwestycji przystanki tramwajowe dostosowane zostaną do potrzeb osób o ograniczonej mobilności, seniorów, a także opiekunów z dziećmi w wózkach – podają TW.

Ulica Rakowiecka o „kameralnym charakterze”

W ramach inwestycji powstało ok. 1000 m torów w ciągu ul. Rakowieckiej, po jej północnej stronie. Z tego ok. 500 m ma zielone torowisko pokryte rozchodnikiem. Przystanki znalazły się u wlotu ul. Puławskiej, przy skrzyżowaniu z ul. Wiśniową oraz u wlotu Al. Niepodległości. Dodatkowo inwestycja objęła przebudowę instalacji podziemnych i oświetlenia ulicznego, a także modernizację podstacji trakcyjnej przy ul. Wiśniowej.

Z uwagi na ograniczoną ilość miejsca torowisko tramwajowe zajęło część jezdni. Po wybudowaniu tramwaju kierowcy będą mieli do dyspozycji dwukierunkową jezdnię o szerokości ok. 6 m (po jednym pasie w każdą stronę) po południowej stronie ul. Rakowieckiej.

Ulica nabierze kameralnego charakteru i będzie przypominać drugą część Rakowieckiej, między al. Niepodległości a Wołoską, gdzie jeżdżą tramwaje – podają TW.

Przy okazji inwestycji na ul. Rakowieckiej pojawi się 39 nowych drzew. Będą one w tzw. standardzie warszawskim, tj. o obwodzie pnia minimum 25 cm w momencie sadzenia i wysokości minimum 5 m. Oznacza to, że sięgną one wysokości drugiego piętra. Pojawi się też ponad 900 krzewów i ponad 3000 bylin, traw oraz cebulek kwiatowych. Zieleń, jak wspomniano, będzie też na części torowiska (rozchodnik).

Tak, jak w przypadku powstających tras do Wilanowa i na Kasprzaka, tramwaj na Rakowieckiej istniał już wcześniej. Tory, dokładnie na tym samym odcinku, także na północnej części ulicy, istniały między 1927 a 1967 rokiem – przypominają TW.

