Prace remontowe na na blisko 7-kilometrowej linii kolejowej nr 245 z Aleksandrowa Kujawskiego kosztowały prawie 38 mln zł i były realizowane ze środków własnych PKP PLK. To przykład udanej współpracy narodowego zarządcy linii kolejowych z samorządami – porozumienia zawartego przez PLK SA z Urzędem Marszałkowskim Województwa Kujawsko – Pomorskiego oraz Miastem Ciechocinek.

Nowoczesna i bezpieczna linia kolejowa

remoncie toru, rozjazdów, przepustów oraz sieci trakcyjnej. Dla komfortu podróżnych na peronach w Ciechocinku (nr 1 i 2), Aleksandrowie Kujawskim (nr 2) i Odolionie jest nowa nawierzchnia, wiaty, ławki, oświetlenie oraz wygodny dostęp dla osób o ograniczonych możliwościach poruszania się. Sprawne i bezpieczne podróże pociągiem z prędkością do 120 km/h zapewnią nowe urządzenia sterowania ruchem kolejowym. Jest bezpiecznie na 8 przejazdach kolejowo – drogowych, w tym na skrzyżowaniu linii kolejowej ze zjazdem z autostrady A1 i drogą krajową nr 91 w Nowym Ciechocinku, gdzie zostały zamontowane nowe sygnalizatory i rogatki, współpracujące z sygnalizacją świetlną na skrzyżowaniu wspomnianych dróg.

Piotr Wyborski, Prezes Zarządu Polskich Linii Kolejowych S.A.

Konsekwentnie przywracamy możliwości podróżowania do miejsc, gdzie od lat nie dojeżdżały pociągi. Sprawna realizacja inwestycji oraz udana współpraca z samorządem województwa i miasta pozwoliły na przywrócenie dostępu do kolei na trasie między Aleksandrowem Kujawskim a Ciechocinkiem.

Podróże z przesiadką, ale szybkie

Do Warszawy z przesiadką w Aleksandrowie Kujawskim można dojechać pociągiem w 2 godziny 11 minut. To o godzinę krócej niż rozkładowym autobusem i bez korków. Są jednak i nieco dłuższe kursy oscylujące wokół trzech godzin. Kuracjusz z Krakowa dojedzie tu nawet w 5 godzin. Przesiadki co prawda utrudniają podróże, ale rzeczywiście powrót kolei do największego i najbardziej znanego uzdrowiska nizinnego w Polsce poprawi do niego dostęp. Ułatwi też z pewnością życie mieszkańcom samego Ciechocinka jak też okolic.

Zabytkowy dworzec czeka na remont

Kolej wróciła, ale pasażerowie nie mogą skorzystać z zabytkowego budynku dworca, który oczekuje na remont i modernizację. Przy nowych peronach ustawione zostały kontenery, w których znajduje się stacja zastępcza. Budynek dworca złożony z dwóch części starszej, ryglowej z II połowy XIX w. i nowszej murowanej z cegły z początku XX w. został ujęty na priorytetowej liście remontów PKP. SA. Trwają aktualnie przygotowania do rozpisania przetargu na rewitalizację zespołu ciechocińskiego dworca. Trwają wyliczenia kosztu remontu, który szacuje się na 9 – 16 mln zł. Dworzec co prawda nie jest opuszczony i pełni rolę budynku usługowo-handlowego. Przyszły remont będzie uwzględniał pozostawienie obecnych najemców obiektu.

