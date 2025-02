Najwyższa estakada w Polsce będzie częścią ważnej ekspresówki na Podkarpaciu

13:44

Zobacz galerię 25 zdjęć Autor: GDDKiA Na Podkarpaciu powstaje najwyższa estakada drogowa w Polsce. Będzie częścią drogi ekspresowej S19

Ta estakada będzie budzić respekt. Mowa o najwyższej takiej budowli w Polsce. W najwyższym punkcie będzie miała 80 metrów. Trwa betonowanie podpór. Materiały w miejscu budowy najwyższej podpory dostarcza ogromny żuraw wieżowy. Montowany jest kolejny.

Spis treści

Gigantyczna estakada powstaje na górskim zboczu. Pomagają żurawie

Mimo okresu zimowego, na budowie drogi ekspresowej S19 Jawornik – Babica, w województwie podkarpackim, trwają intensywne prace. To plac budowy, na którym stanie najwyższa estakada w Polsce. To estakada pomiędzy miejscowościami Żarnowa i Godowa. Zmieści się pod nią 26 piętrowy wieżowiec. Obiekt ma mieć w najwyższym punkcie 80 metrów. Nic więc dziwnego, że materiały budowlane do budowy najwyższych podpór dostarczać będą ogromne żurawie wieżowe. Jeden już stoi i pracuje, zaczął się właśnie montaż kolejnego. W sumie takich żurawi stanie tu 6.

Czytaj też: Obwodnica Łomży. Jeździmy jedną nitką, kiedy będzie gotowy cały odcinek S61?

Wbiją półtorametrowe pale w niestabilny grunt pod estakadą

By taki obiekt mógł powstać, budowlańcy musieli się odpowiednio przygotować. Już samo podłoże pod tak wymagającą konstrukcję wymaga odpowiedniej stabilizacji. Projektanci przewidzieli tu wbicie w grunt w niektórych miejscach pali o średnicy 1,5 metra i długości 42 metrów.

Wykonanie tego obiektu będzie też wymagało wbudowania ponad 80 tys. metrów sześciennych mieszanek betonowych różnych klas oraz 16 tys. ton stali, zarówno konstrukcyjnej, jak i sprężającej. To całkiem sporo, bo to gigantyczne przedsięwzięcie, zważywszy też na to, że wspomniana estakada będzie nie tylko najwyższa w Polsce, ale i całkiem długa. Ma mieć w sumie 1082 metry długości i 29 szerokości. Obiekt będzie ośmioprzęsłowy.

Ostatnio na estakadzie zakończono betonowanie oczepu fundamentowego podpory P2. Zakres robót przy budowie tego obiektu koncentruje się na montażu zbrojenia, deskowaniu i betonowaniu podpór. W miejscu budowy najwyższej podpory obiektu (P4) pracuje żuraw wieżowy, który transportuje niezbędne materiały potrzebne do wykonania tej imponującej konstrukcji. Stan zaawansowania robót przy budowie tego obiektu oceniany jest na poziomie około 21 procent – informuje Joanna Rarus, rzeczniczka GDDKiA w Rzeszowie.

Gołębiewski największym hotelem w Polsce Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Jeden wiadukt ma już ustrój nośny, estakada jest nasuwana

Jednak budowa tego odcinka S19 na Podkarpaciu to nie tylko najwyższa w Polsce estakada. Podobnych obiektów inżynierskich będzie tutaj całkiem sporo. Tak naprawdę bowiem budowa S19 od Babicy do Jawornika to w 30 procentach estakady. Zaplanowano ich tutaj aż osiem. Do tego pięć wiaduktów.

Na innych obiektach, estakadach i wiaduktach a także przejściach dla zwierząt także trwają prace. Drogowcy budują przyczółki, stawiają podpory, umacniają skarpy. Na uwagę zasługują tu dwa inne obiekty, na których wykonawca ma największe zaawansowanie prac.

To np. estakada ES-19 w miejscowości Połomia, gdzie kontynuowane jest betonowanie. Obiekt wykonywany jest w technologii nasuwania podłużnego. Trzeci segment został już wybetonowany i nasunięty. Aktualnie zbrojona jest płyta czwartego i piątego segmentu. Estakada posiada już wybetonowane wszystkie podpory. Stan zaawansowania prac przy budowie tej konstrukcji wynosi około 50 procent.

Wiadukt o roboczej nazwie WD-20 ma już ukończony ustrój nośny a procentowe zaawansowanie prac to ok. 75 procent. Niebawem wykonawca będzie kontynuował kolejne roboty na tym obiekcie inżynierskim.

Polecamy także: To będzie najdłuższy tunel w Polsce! Będzie miał pięć kilometrów długości

Droga ekspresowa S19 Babica - Jawornik

Cały odcinek (11,6 km) S19 Babica – Jawornik będzie drogą ekspresową o dwóch jezdniach, mających po dwa pasy ruchu w każdym kierunku. Plus oczywiście pas awaryjny.

Wybudowany zostanie również węzeł Żarnowa – Strzyżów w rejonie miejscowości Strzyżów, na skrzyżowaniu z drogą powiatową nr 1931R.

Powstanie także Miejsce Obsługi Podróżnych Jawornik (w kierunku Rzeszowa)

Powstaną takie obiekty inżynierskie:

osiem estakad, pięć wiaduktów cztery przejścia dla zwierząt (dwa dla zwierząt średnich, po jednym dla zwierząt dużych i małych) droga zostanie też wyposażona w urządzenia BRD oraz ochrony środowiska

Przebudowane i rozbudowane zostaną kolidujące drogi poprzeczne, a także infrastruktura techniczna oraz cieki i urządzenia melioracyjne.

Powstanie również tymczasowy łącznik z drogą krajową nr 19 w miejscowości Jawornik. Jest on wynikiem etapowania budowy S19 między Babicą a Domaradzem i podziałem na dwa odcinki realizacyjne: Babica – Jawornik (z tymczasowym łącznikiem S19 z DK19) oraz Jawornik – Domaradz. Docelowo, po wybudowaniu tego drugiego odcinka, droga ekspresowa S19 nie będzie łączyła się z DK19 w Jaworniku. W śladzie tymczasowego łącznika będzie droga gminna, służąca (m.in. służbom ratowniczym) jako wjazd awaryjny na S19 przez MOP Jawornik.

Polecamy także: Ogromny liniowiec "zacumował" przy plaży w Pobierowie. To nowy hotel Gołębiewski

Kiedy S19 Jawornik - Babica zostanie ukończony?

Zgodnie z podpisaną umową, roboty budowlane wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie, zostaną ukończone w ciągu 26 miesięcy, tj. we wrześniu 2026 r. Przy czym, do czasu realizacji robót nie wlicza się okresów zimowych (od 1 grudnia do 31 marca). Odcinek S19 od węzła Babica do Jawornika realizowany jest w systemie Projektuj i buduj. Wykonawcą jest Przedsiębiorstwo Usług Technicznych Intercor. Wartość umowy wynosi 1,253 mld zł. Zaawansowanie prac wynosi na całym odcinku 41 procent.

Czytaj też:

Murowane starcie Technologia budowy - beton komórkowy czy ceramika. MUROWANE STARCIE

Autor: