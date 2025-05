Most na tej liniii chciał wysadzać Tom Cruise. Teraz pojadą tędy pociągi Kolei Dolnośląskich

Dolnośląska Służba Dróg i Kolei zarządzająca przejętą przez samorząd województwa linią z Jeleniej Góry do Lwówka Śląskiego prowadzi prace przygotowawcze do odbudowy całej trasy. Data ponownego otwarcia nie jest jeszcze znana. Zarządca już odbudował w regionie połączenie do Świeradowa-Zdroju a na otwarcie czeka linia do Karpacza.

Dolny Śląsk był kiedyś opleciony liniami kolejowymi, które docierały do wielu malowniczych zakątków. Szczególnie malownicze były trasy przecinające Sudety i ich pogórza. Jedną z nich była Kolej Doliny Bobru uruchomiona na początku XX w. Powstała z inicjatywy lokalnych przedsiębiorców i miała być oknem na świat dla gospodarstw i zakładów pomiędzy Jelenią Górą, Wleniem a Lwówkiem Śląskim. Stała się jednak także wielką atrakcją turystyczną. Dzisiaj po reaktywacji ma również pełnić obie te funkcje. Widoki będą cieszyć oczy a połączenie z Jeleniej Góry do Lwówka Śląskiego przez Wleń ułatwi życie mieszkańcom.

Linię przypomniał... Tom Cruise

Ruch pasażerski z Jeleniej Góry do Lwówka Śląskiego wstrzymany został pod koniec 2016. Przez ostatnie lata funkcjonowania była to linia turystyczna z kursami składów w weekendy i podczas świąt. W regionie jest znana, ale w Polsce przypomniała o niej informacja medialna z 2020 r., kiedy podobno ekipie Toma Cruisa poszukującej mostu do wysadzenia w realizowanym Mission Impossible 7, ktoś zaproponował przeprawę nad Jeziorem Pilchowickim położoną na Kolei Doliny Bobru. Wieść o tym przetoczyła się przez wszystkie polskie media, łącznie z największymi stacjami telewizyjnymi.

Nie trzeba wychodzić z pociągu, aby podziwiać widoki

Odcinek z Jeleniej Góry do Lwówka Śląskiego to tylko część pierwotnej trasy Kolei Doliny Bobru łączącej Jelenią Górę z Żaganiem. Te 33 km torów meandrujących pomiędzy wzgórzami oddano do użytku w 1909 r. Linia przebiega w trudnym górskim terenie z licznymi mostami, wiaduktami pokonującymi mniejsze i większe doliny oraz tunelami przecinającymi wysokie wzniesienia. Przejazd koleją na tym odcinku jest jak wycieczka górskim szlakiem, ale nie trzeba iść, a widoki można podziwiać wprost z okien pociągu.

Jeden z najbardziej malowniczych odcinków przebiega nad sztucznym Jeziorem Pilchowickim. Tutaj znajduje się wspomniany już most oraz stacja kolejowa z panoramicznym widokiem na całe jezioro, zaporę i masyw Karkonoszy w tle. Jest przez to nazywana często najpiękniejszą stacją na Dolnym Śląsku. Na stacji kręcone były w latach 60. XX w. ujęcia filmu "Skąpani w ogniu" z Beatą Tyszkiewicz w roli głównej.

Tunele, mosty i tory do wymiany

Ruch wstrzymano z powodu złego stanu torowisk i infrastruktury, które nie były remontowane od lat. Przez ostatni okres regularnego użytkowania linii pociągi kursowały z prędkością 20 km/h na całej trasie co powodowało, że przejazd 33-kilometrową trasą trwał ok. 2 godzin.

Na trasie znajduje się 7 stacji kolejowych: Jeżów Sudecki, Siedlęcin, Pilchowice Zapora, Nielestno, Wleń, Marczów, Dębowy Gaj i Lwówek Śląski. Są trzy tunele, najdłuższy 320 m pod Górą Zamkową we Wleniu oraz dwa krótsze 187-metrowy pod górą Czyżyk i 154-metrowy pod wzniesieniami Dworów. Najsłynniejszy i najdłuższy „most Toma Cruise`a” ma przęsło o konstrukcji łukowej odwróconej o długości 130 m i wisi 40 m nad taflą wody.

Kolej Doliny Bobru – reaktywacja

Ruch pociągów pomiędzy Jelenią Górą a Lwówkiem Śląskim lokalne samorządy planowały zmodernizować linię i przywrócić ruch pociągów, choćby towarowy. Jesienią 2023 r. urząd marszałkowski porozumiał się w końcu z PKP PLK i linia została nieodpłatnie przekazana na 30 lat samorządowi województwa. Zarząd nad nią objęła Dolnośląska Służba Dróg i Kolei.

Cała trasa została już zinwentaryzowana wraz z zaleceniami remontów. Zwrócono się także do samorządów o zgody na oczyszczenie zarośniętych fragmentów trasy z drzew. Aktualnie przygotowywana jest Karta Informacji Przedsięwzięcia (KIP) niezbędna dla potencjalnych decyzji środowiskowych oraz sporządzany jest Program Funkcjonalno-Użytkowy (PFU), dokumentacja przetargowa, która określa wymagania zamawiającego dotyczące planowanej inwestycji budowlanej i służy jako opis przedmiotu zamówienia. Jest ona szczególnie istotna w przetargach w trybie „zaprojektuj i buduj”.

W roku 2025 r. w budżecie województwa dolnośląskiego na prace na linii zarezerwowano 3,1 mln. zł. Fundusze te mają przygotować pełną dokumentację projektową odbudowy.

Jeszcze w zeszłym roku mówiło się o możliwości oddania linii do użytku w 2026 r., ale najprawdopodobniej ten okres się przedłuży.

PKP sprzedaje stację z najpiękniejszym widokiem

Linia Kolei Doliny Bobru została wydzierżawiona województwu, ale obiekty przy trasie należą do PKP. Na stronach przewoźnika pojawiła się informacja o sprzedaży budynku stacji Pilchowice Zapora i przylegającego do niego nieregularnego paska gruntu o pow. 247 m2. Sprzedaż nie dotyczy peronu i zabytkowej wiaty przystankowej, ale tylko drewnianego budynku, w którym mieści się niedostępna poczekalnia o powierzchni 67 m2. Budynek jest pod ochroną konserwatora zabytków. Obiekt ma już uzgodniony z urzędem konserwatorskim plan robót remontowych. Ich zakres jest jest dosyć szeroki, np. remont elewacji, obejmujący renowację i odtworzeniem zniszczonych oryginalnych materiałów wykończeniowych wraz z przywróceniem oryginalnej kolorystyki Cena budynku stacji z niewielkim przyległym gruntem została ustalona na 152 tys. zł. Na razie jednak nie znalazł się chętny na piękny widok z lokum przy torach na własność. Trzeba jednak podkreślić, że obiekt leży na bardzo popularnym szlaku spacerów i przejazdów turystów, którzy przyjeżdżają nad pobliską zaporę i żeby podziwiać widok i piękny most. Każdego dnia zatrzymują się tu liczne samochody i przechodzą turyści. W letnie weekendy miejsce to odwiedzają tłumy ciekawskich.

Dolny Śląsk odbudowuje lokalne linie kolejowe

Rozwój lokalnych połączeń kolejowych są priorytetem działania województwa dolnośląskiego. Dowodem na to jest rewitalizacja w 2023 r. linii kolejowych do Świeradowa-Zdroju i Jedliny-Zdroju i odbudowa linii do Karpacza i Kowar. Razem z Koleją Doliny Bobru Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu przejęła od PKP również linię z Kłodzka do Stronia Śląskiego przez Lądek-Zdrój, która również ma zostać przywrócona do ruchu, a na razie na tej trasie kursują autobusy Kolei Dolnośląskich.

