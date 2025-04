Zabytkowy dworzec w Wejherowie po remoncie przyciąga czerwienią klinkieru i wyjątkową architekturą

Zobacz galerię 18 zdjęć Autor: PKP S.A. Wyremontowany dworzec w Wejherowie

Na początku kwietnia 2025 r. został przed czasem oddany do użytku wyremontowany dworzec kolejowy w centrum Wejherowa. Wygląda imponująco na zewnątrz i w środku, zwłaszcza, że z pietyzmem odtworzone zostały wszelkie historyczne detale. To prawdziwa perełka architektury kolejowej.

Spis treści

Remont dworca rozpoczął się pod koniec października 2023 r. i miał planowo trwać do połowy 2025 r. Udało się go zrealizować w krótszym terminie, co z pewnością cieszy mieszkańców i pasażerów, bo nie muszą już korzystać z prowizorycznego, złożonego z kontenerów dworca zastępczego. Dworzec odzyskał dawny wygląd dzięki Programowi Inwestycji Dworcowych, w ramach którego polski rząd przeznacza 3 mld zł na modernizację blisko 200 dworców.

Koszt przebudowy dworca w Wejherowie, która jest dofinansowana z budżetu państwa, wyniósł ponad 18,1 mln zł brutto. Inwestorem były Polskie Koleje Państwowe S.A., projekt przebudowy wykonała pracowania PAS PROJEKT sp. z o.o. a wykonawcą konsorcjum gdańskich firm Sobin sp. z o. o. z Gdańska i Kamaro sp. z o.o. sp. k.

Budynek dworca w Wejherowie ma ponad 150 lat

Dworzec kolejowy w Wejherowie znajduje się przy linii kolejowej 202 Gdańsk Główny – Stargard. Linię wybudowała spółka Tylnopomorskiej Kolei Żelaznej w latach 1856 – 1870. Po odzyskaniu niepodległości jej kaszubski odcinek między stacjami Kolibki Orłowo i Strzebielino przejęło PKP, a po II wojnie światowej już cała linia znalazła się pod zarządem polskich kolei.

Dworzec w Wejherowie był jednym z ważniejszych na historycznej trasie. Został wybudowany w 1868 r. i rozbudowany w 1905 r. Na stacji były później wielokrotnie prowadzone modernizacje, m in. budowa wiaty na peronie i przejścia podziemnego, jednak sam budynek dworca nie uległ zmianom. Ma duża wartość historyczną stąd podczas jego modernizacji zwracano uwagę na jak najmniejszą ingerencję w jego zachowaną oryginalną architekturę.

Renowacji poddana została elewacja budynku wraz ze znajdującymi się na niej detalami architektonicznymi. W wyniku przeprowadzonych w 2024 r. prac konserwatorskich przy elewacji północnej i zachodniej budynku dworca na ścianach odkryte zostały zamalowane historyczne napisy z nazwą miasta Neustadt.

Zabytkowy, ale nowoczesny

Przebudowa całkowicie zmieniła przestrzeń wewnątrz budynku. Dostosowaną ją do współczesnych standardów obsługi podróżnych z zachowaniem elementów historycznych. W zachodniej, parterowej części budynku jest przestrzeń obsługi podróżnych, w skład której wchodzą hol wraz z pomieszczeniami kas biletowych dla przewoźników kolejowych i autobusowych oraz dwie toalety. Obie będą w pełni przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Toalety będą dodatkowo wyposażone w przewijak dla niemowląt. W budynku przewidziano lokale handlowo-usługowe. Nowością jest przeznaczenie części pomieszczeń na parterze oraz całego piętra w korpusie głównym dla powiatowej biblioteki publicznej. Dodatkowo na parterze części wschodniej będzie sklep mały sklep z artykułami spożywczymi i codziennego użytku. Odrestaurowaną elewację podkreśla także nocna iluminacja budynku.

Chcemy, aby dworce kolejowe były nie tylko miejscami obsługi pasażerów, ale także obiektami atrakcyjnymi dla społeczności lokalnych. Dzięki współpracy z samorządami na zmodernizowanych przez spółkę dworcach realizujemy wiele ciekawych projektów i nasze dworce stają się centrami usług dla mieszkańców. Tak samo jest tu, w Wejherowie, gdzie w przestrzeni dworca kolejowego powstanie nowoczesna biblioteka - mówi Paweł Lisiewicz, członek zarządu PKP S.A.

Autor: PKP S.A. Nowoczesny w środku, zabytkowy na zewnątrz - oto dworzec Wejherowo

Dworzec bez barier, ekologiczny i bezpieczny

W czasie przebudowy zadbano także o osoby z ograniczoną sprawnością ruchową. Zlikwidowane bariery architektoniczne przysłużą się także rodzicom z wózkami dziecięcymi. Wprowadzono szereg usprawnień, w tym m.in. ścieżki prowadzące oraz toalety przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

W celu optymalizacji zużycia wody, energii elektrycznej i cieplnej zamontowano system BMS (Building Management System) zarządzający wszystkimi instalacjami i urządzeniami na dworcu. Nad bezpieczeństwem budynku i korzystających z niego osób czuwają nowoczesne systemy monitoringu, kontroli dostępu czy sygnalizacji włamania i napadu.

Wypiękniało także otoczenie

Rozebrana została parterowa dobudówka od zachodniej strony oraz cztery budynki usługowe. Po stronie zachodniej obiektu powstał niewielki parking z kilkoma miejscami postojowymi, w tym dwoma dla osób o ograniczonej mobilności oraz dwoma do ładowania samochodów elektrycznych, a także wiata rowerowa i wiata śmietnikowa. Zmieniono także nawierzchnię wokół i urządzono na nowo tereny zielone.

