Dziś, 21 lutego, otwarto nowy dworzec w Olsztynie. Bez pompy wpuszczono do nowego obiektu pasażerów. To inwestycja za blisko 60 mln złotych. Nowoczesna bryła z panelami fotowoltaicznymi na dachu ma przypominać w założeniach żagiel, kojarzący się z Warmią i Mazurami. Otwarcie dworca przesuwano 9 -krotnie. Za 10. razem - udało się.

Nowy dworzec kolejowy w Olsztynie otwarty

Obiekt ma trzy kondygnacje – dwie nadziemne i jedną podziemną. Podziemna będzie połączona z placem przydworcowym oraz z tunelem, prowadzącym na perony oraz do dzielnicy Zatorze. Przebudowano też całą stację kolejową w Olsztynie. Powstały nowe perony.

Nowy dworzec stanął w miejscu wyburzonego, starego dworca. W sporym gmachu dworcowym, na najniższym poziomie znajduje się dwukondygnacyjny hol, wokół którego znajdują się poczekalnia, kasy, toalety, lokale komercyjne. We wschodniej części przewidziano pomieszczenia magazynowe i techniczne, a na piętrze będą biura dla pracowników spółek kolejowych.

Łączna powierzchnia obiektu wynosi około 5,5 tys. m2 wraz z zagospodarowaniem ponad 12 tys. m2 terenu przyległego do budynku. Główną funkcją i elementem całej stacji ma być przejście podziemne, które zaczyna się placem naziemnym połączonym z węzłem komunikacyjnym pl. Konstytucji, łącząc budynek dworca i umożliwia przechodzi dalej w kierunku peronów oraz dzielnicy Zatorze.

Kto budował dworzec w Olsztynie?

Budowa dworca głównego w Olsztynie. To jedna z największych inwestycji kolejowych w tym regionie i jedna z największych w PKP S.A. Wykonawcą tej inwestycji jest firma Torpol. Natomiast dokumentację projektową opracowała pracowania architektoniczna TPF z Warszawy.

Zamieszanie wokół otwarcia dworca w Olsztynie. PKP wyjaśnia

Pozwolenie o użytkowanie obiektu, jakie uzyskała PKP, zostało zaskarżone przez właściciela pobliskiego dworca autobusowego w Olsztynie. O zamieszaniu wokół otwarcia dworca, które pierwotnie miało się odbyć dwa dni temu pisze w specjalnym komunikacie spółka PKP S.A.

"Zaskarżenie decyzji administracyjnej o możliwości użytkowania nowego obiektu, którą PKP jako inwestor dysponują już od 20 listopada 2024 r., jest bezpodstawne.

Polskie Koleje Państwowe S.A. dysponują ważną decyzją o pozwoleniu na użytkowanie budynku do obsługi podróżnych na stacji Olsztyn Główny. 31 stycznia br. Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego potwierdził spełnienie przez inwestora wszystkich wymogów nałożonych w pozwoleniu na użytkowanie obiektu, w związku z czym w dniu, w którym zaplanowano oficjalne otwarcie, nowy dworzec był w pełni gotowy do przyjęcia pasażerów, zarówno pod względem technicznym, jak i formalnym. 17 lutego 2025 r. do PKP jako inwestora wpłynęło wystąpienie Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego o ponowne przedłożenie dokumentów poświadczających spełnienie warunków określonych w pozwoleniu na użytkowanie. Mimo że wszystkie wymogi formalne zostały spełnione już wcześniej, mając na uwadze zachowanie pełnej transparentności prowadzonych działań, spółka PKP podjęła decyzję o wstrzymaniu oficjalnego otwarcia do zakończenia czynności przez Główny Inspektorat Nadzoru Budowlanego. Organ ten sprawnie rozpatrzył skargę złożoną przez właściciela dworca autobusowego sąsiadującego z dworcem PKP i stacją kolejową, uznając ją za niedopuszczalną.

Po otrzymaniu tej informacji Polskie Koleje Państwowe zdecydowały się jak najszybciej udostępnić dworzec pasażerom. Do korzystania z dworca zachęcamy nie tylko pasażerów kolei, ale również podróżujących dalekobieżnymi i regionalnymi autobusami oraz komunikacją miejską. Obecnie, w związku z decyzją właściciela tego terenu, budynek dawnego dworca PKS pozostaje nieczynny" - czytamy w oświadczeniu spółki PKP S.A.

