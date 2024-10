To będzie klasyczny, czysty w formie budynek Krakowskiego Centrum Muzyki. Minimalizm formy, zielone otoczenie. Taki kontekst będzie towarzyszył temu obiektowi. To ponad 13 tysięcy metrów kwadratowych nowoczesnej i komfortowej przestrzeni do tworzenia muzyki. Sala koncertowa będzie miała doskonała akustykę i będzie wyposażona w najwyższej klasy nagłośnienie i oświetlenie – mówi Katarzyna Olesiak.