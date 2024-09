Miastu grozi zalanie, apel o pilne uruchomienie zbiornika Racibórz Dolny

Kiedy uruchomią zbiornik Racibórz Dolny? Prezydent apeluje do spółki Wody Polskie. Opady w nocy z 14 na 15 września będą największe

Zbiornik Racibórz Dolny gotowy do podjęcia pracy. Ale to Polder Buków przechwyci pierwsze nadmiary wód. Oba zbiorniki chronią ogromny teren, od Raciborza przez woj. opolskie po Wrocław. Trwa dozór funkcjonowania pompowni tego obiektu. Część niesterowalna polderów Buków podjęła pracę i przejmuje wody rzeki Odry - informują Wody Polskie. Kiedy uruchomią zbiornik? RCB ostrzega: "Nawalne opady deszczu".

Spis treści

Suchy zbiornik w dolinie Odry na razie nie działa

Racibórz Dolny. Od kilku dni mówi się o nim bardzo często. To on może uratować od powodzi 2,5 mln osób w trzech województwach:

śląskim

opolskim

dolnośląskim

To suchy zbiornik położony w dolinie rzeki Odry. Zapora czołowa zlokalizowana jest w kilometrze 46+300 rzeki.

Choć deszcz pada niezmiennie od czwartku, nie został jeszcze uruchomiony (do soboty wieczorem), ponieważ - jak twierdzą przedstawiciele Wód Polskich, obecne warunki hydrologiczne na Odrze i w kanale Ulgi pozwalają na bezpieczne odprowadzenie wody bez jego użycia. Jednak Wody Polskie informują, że planują uruchomienie zbiornika Racibórz dolny przy przepływie 750 m3/s.

Tymczasem w sobotę przekroczenie stanów alarmowych odnotowano na siedmiu posterunkach wodowskazowych: Jarnołtówek (rz. Złoty Potok, trend rosnący), Prudnik (rz. Prudnik, trend rosnący), Racławice Śląskie (rz. Osobłoga, trend rosnący), Branice (rz. Boczne koryto Opawy oraz Opawa, trendy rosnące), Chałupki (rz. Odra, trend rosnący) oraz Krzyżanowice (rz. Odra, trend rosnący).

RCB wydało wieczorem ostrzeżenie: Uwaga! Dziś i jutro (14/14.09) intensywne, nawalne pady deszczu. Możliwe podtopienia. Nie zbliżaj się do wezbranych rzek.

W "normalnej" sytuacji piętrzenie rozpoczyna się przy przepływie rzędu 1210 m3/s, natomiast w przypadkach szczególnych możliwe jest uruchomienie zbiornika już przy przepływie rzędu 750 m3/s). Zatem obecnie mamy do czynienia z przypadkiem szczególnym.

Infrastruktura zbiornika jest sprawna, znajduje się on pod naszym pełnym nadzorem i kontrolą oraz jesteśmy gotowi do jego uruchomienia. Absolutnie nie odżegnujemy się od możliwości jego uruchomienia. Podejmie on pracę, natomiast kiedy to nastąpi, jest zależne od przebiegu sytuacji hydrometeorologicznej – mówi Linda Hofman, rzeczniczka Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach, cytowana przez portal Lokalna24. A w komunikacie spółki Wody Polskie czytamy: Zbiornik Racibórz Dolny oraz polder Buków są gotowe do podjęcia pracy. Trwa dozór funkcjonowania pompowni tego obiektu. Część niesterowalna polderów Buków podjęła pracę i przejmuje wody rzeki Odry.

Ze względu na przekroczenie stanu alarmowego na wodowskazie w Krzyżanowicach z czaszy Polderu Buków i Zbiornika Racibórz Dolny zostały ewakuowane podmioty kruszywiarskie prowadzące w tym miejscu działalność oraz wędkarze - czytamy w wieczornym komunikacie po posiedzeniu sztabu kryzysowego. Przypomnijmy: polder Buków w 2010 roku uratował Racibórz przed powodzią.

Prezydent Raciborza apeluje do spółki Wody Polskie o uruchomienie zbiornika

O to, by jak najszybciej uruchomić zbiornik Racibórz Dolny, apelował w sobotę prezydent tego miasta.

- Wobec coraz trudniejszej sytuacji powodziowej zwróciłem się do prezesa Wód Polskich oraz dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej o natychmiastowe rozpoczęcie napełniania zbiornika Racibórz Dolny - poinformował w sobotę wieczorem Jacek Wojciechowicz, prezydent Raciborza na Facebooku.

I wyjaśniał dalej: - Rozpoczęcie napełniania zbiornika leży w kompetencji tych w/w organów. Władze samorządowe nie mają takich uprawnień. Obecny coraz wyższy poziom Odry, poza groźbą ewentualnej powodzi, powoduje również konieczność zamykania włazów przelewowych, którymi do Odry (po podczyszczeniu) trafia woda deszczowa. Powyżej pewnego poziomu musimy zamykać te włazy, ponieważ inaczej woda z Odry wlewałaby się do naszej kanalizacji. Ale to zamknięcie powoduje, że kanalizacja zaczyna być przepełniona i zamiast odbierać wodę z opadów zaczyna ją wyrzucać na zewnątrz, doprowadzając do podtopień w najniższych punktach (piwnice, tunele). Dlatego w aktualnym stanie rzeczy tylko obniżenie poziomu wody w Odrze może pozwolić na opróżnienie przepełnionej kanalizacji. Dlatego zwróciłem się o rozpoczęcie procedury napełniania zbiornika co by umożliwiło nam również udrożnienie naszej kanalizacji w całym mieście.

Jak działa zbiornik Racibórz Dolny

Piętrzy wody Odry w przypadku wystąpienia wezbrań o określonej wielkości przepływu (w normalnej sytuacji piętrzenie rozpoczyna się przy przepływie rzędu 1210 m3/s, natomiast w przypadkach szczególnych możliwe jest uruchomienie zbiornika już przy przepływie rzędu 750 m3/s). Przy maksymalnym napełnieniu zbiornik jest w stanie pomieścić 185 mln m3 wody, a powierzchnia zalewu wynosi 26 km2. Obiekt wyposażony jest w szereg budowli hydrotechnicznych m.in. budowlę przelewowo-spustową, której zadaniem jest piętrzyć wodę w czasie wezbrania, upust do Odry Miejskiej który przepuszcza wodę do Raciborza przez zaporę czołową zbiornika, rozdział wód rzeki Psiny, przepusty grawitacyjne oraz pompownie Buków i Lubomia, które mają za zadanie w trakcie wezbrania przepompować wodę z zawala do czaszy zbiornika. Czasza zbiornika ograniczona jest zaporami: czołową o dł. 4 km, lewobrzeżną o dł. 9,6 km i prawobrzeżną o dł. 8,8 km.

Polder Buków

Polder Buków zlokalizowany jest na prawym (część sterowalna) i lewym (część niesterowalna) brzegu rzeki Odry, w kilometrze 25+570 – 33+560. Jest on również obiektem suchym, a jego napełnianie odbywa się w miarę „przechodzenia” fali wezbraniowej przez rzekę na wysokości obiektu. Tym samym odpowiednio przy przepływie rzędu 2189 m3/s polder jest w stanie przyjąć 40,24 mln m3 wody, a przy przepływie rzędu 3141 m3/s polder jest w stanie przyjąć 56,06 mln m3 wody.

Które zbiorniki przeciwpowodziowe piętrzą już wodę?

Oto komunikat sp. Wody Polskie:

Suche zbiorniki przeciwpowodziowe piętrzą wodę: Mysłakowice, Sobieszów, Cieplice, Mirsk, Krzeszów I i II - zlewnia Bobru, Szalejów Górny, Krosnowice, Roztoki, Międzygórze, Stronie Śląskie w zlewni Nysy Kłodzkiej oraz Kaczorów, Świerzawa, Bolków – zlewnia Kaczawy. Poldery przeciwpowodziowe nie piętrzą wody.

Zbiorniki retencyjne znajdujące się w zlewni Nysy Kłodzkiej są wypełnione w 37 % (zb. Otmuchów) i 55 % (zb. Nysa). Zbiorniki znajdujące się Kotlinie Jeleniogórskiej są wypełnione w 52-74 %. Zbiorniki retencyjne w pozostałych zlewniach także są wypełnione w 57 % (zb. Mietków), 66 % (zb. Dobromierz), 57 % (zb. Słup).

Zwiększono odpływy ze zbiorników:

Zbiornik Otmuchów dnia 14.09.2024 r. godz. 09:00 na 200 m3/sZbiornik Nysa dnia 14.09.2024 r. godz. 09:00 na 250 m3/sZbiornik Słup dnia 14.09.2024 r. godz. 14:00 na 25 m3/sZbiornik Mietków dnia 14.09.2024 r. godz. 15:00 na 20, godz. 16:00 na 30 m3/s, godz. 17:00 na 40 m3/sZbiornik Sosnówka dnia 14.09.2024 r. godz. 08:00 na 1 m3/sZbiornik Dobromierz dnia 14.09.2024 r. godz. 14:00 na 0,9 m3/s.

Pracę zaczął suchy zbiornik Krzanowice na potoku Biała Woda oraz zbiornik Włodzienin na rzece Troi.

Planowane jest dziś także zwiększenie odpływu ze zb. Nysa w wysokości Q=400 m3/s.

Dalsze dyspozycje odpływów będą dysponowane stosownie do rozwoju sytuacji hydrologiczno-meteorologicznej w tym w oparciu o aktualną sytuację na rzece Odrze, celem uniknięcia nałożenia się fal wezbraniowych na rzekach.

Jak wygląda zbiornik Racibórz Dolny? Zdjęcia

