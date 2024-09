Głuchołazy. Woda przelewa się przez wały. Most tymczasowy może runąć. Apel o samoewakuację i brak prądu

Głuchołazy zalane, w mieście nie ma prądu. Krytyczna sytuacja powodziowa - woda zaczęła przelewać się przez wały, zarządzono przymusową ewakuację. Zalany rynek. Wylała Biała Głuchołaska. Przekroczone zostały znacząco stany alarmowe na rzekach na południu województwa śląskiego, niektóre wylały. Ewakuacja Jarnołtówka z domów położnych przy Złotym Potoku. Źle w Paczkowie, Morowie i w Malerzowicach.

Dramatyczna sytuacja w Głuchołazach w niedzielę

Dramatyczna sytuacja w Głuchołazach w woj. opolskim. Woda przelewa się też przez most tymczasowy. Jest pilny apel o samoewakuację na wyżej położone tereny lub do szkół nr 2 oraz 3. Autobus do ewakuacji stoi w okolicy skrzyżowania ze światłami. Miasto zalewa rzeka Biała Głuchołaska.

Trzy województwa - dolnośląskie, opolskie i śląskie - są w niedzielę rano w najgorszej sytuacji. Premier Donald Tusk poinformował o pierwszej ofierze powodzi w powiecie kłodzkim. - Sytuacja jest dramatyczna w wielu miejscach, apeluję o wykonywanie rekomendacji służb w sprawie ewakuacji - powiedział szef rządu. W Głuchołazach woda zaczęła przelewać się przez wały. Przekroczone zostały znacząco stany alarmowe na rzekach na południu województwa śląskiego, niektóre wylały.

Biała Głuchołaska: wody przybywa

Dodał też, że Biała Głuchołaska nigdy nie była tak wysoko, a wody nadal przybywa. Między rzeką a konstrukcją mostu tymczasowego w na drodze krajowej nr 40 w Głuchołazach praktycznie nie ma już przerwy. Istnieje realne ryzyko, że woda uszkodzi most, przeleje się przez wały. Ze względu na ukształtowanie terenu, jeżeli tak się stanie, będzie mogła wrócić do swojego koryta dopiero po zalaniu Bodzanowa i Świętowa. Dlatego apeluję do wszystkich mieszkańców z terenów zagrożonych, by rozważyli udanie się możliwie szybko do rodzin, znajomych, w bezpieczne miejsce. Gdy zawyją syreny alarmowe, może być już za późno - powiedział Szymkowicz, cytowany przez Radio Zet.

- Na most napiera woda, która niesie ze sobą ogromne ilości konarów i rożnych innych rzeczy. To wszystko spiętrza się na filarach i na samym moście - mówi Paweł Szymkowicz, burmistrz Głuchołaz.

Rano potwierdził to też premier.

Donald Tusk: Sytuacja w Głuchołazach się pogorszyła, woda przelewa się przez most i prowizoryczne wały.

W mieście nie ma prądu, zalany rynek

W mieście nie ma prądu. Nie działają telefony stacjonarne.

Kontakt z Urzędem: 502 341 794, 606 394 089, 504 102 220

Jak informuje burmistrz, cytowany przez Radio Opole: Woda już wcześniej przelewała się przez most. Dodatkowo przy moście pękł wał i poszła zgodnie z przewidywaniami w ulicę Opolską, Ligonia. W tej chwili od strony Ligonia, ul. Batorego wdziera się na rynek. Natychmiast rozpoczęliśmy ewakuację. Ludzie z ul. Opolskiej i wszyscy chętni są zabierani autobusem do szkoły nr 3. Autobus będzie jeździł do skutku, czyli do kiedy pozwolą na to warunki - mówi burmistrz.

Infrastruktura przeciwpowodziowa w Głuchołazach

Tymczasem w 2022 roku zakończono tam kompleksową rozbudowę infrastruktury przeciwpowodziowej na odcinku o łącznej długości 2 km. W ramach inwestycji wykonano i rozbudowano zabezpieczenia na rzece Białej Głuchołaskiej i jej brzegach. Powstały nowe budowle przeciwpowodziowe, a istniejące mury regulacyjno-oporowe zostały wyremontowane.

Wody Polskie przypominają: Naturalny przekrój koryta został przywrócony między innymi dzięki konserwacji ubezpieczeń brzegowych, wykonaniu i odtworzeniu opasek brzegowych czy wylotów rurociągu kanalizacji deszczowej. Zabezpieczone tereny przyległe do rzeki Białej Głuchołaskiej to przede wszystkim obszary zabudowy wielorodzinnej i jednorodzinnej oraz kluczowe dla miasta zakłady przemysłu papierniczego i spożywczego.

W niedzielę nad ranem uruchomiono gigantyczny zbiornik Racibórz Dolny.

Zbiornik w Raciborzu już piętrzy wodę. Zdjęcia obiektu

