Dawna Fabryka Obrabiarek Defum będzie zjawiskowym centrum Dąbrowy Górniczej

12:14

Zobacz galerię 11 zdjęć Autor: Fabryka Pełna Życia Industrialne pozostałości dawnej fabryki stworzą nowe centrum Dąbrowy Górniczej

Osiem firm chce zrealizować innowacyjny projekt przebudowy poprzemysłowego kwartału w centrum Dąbrowy Górniczej. To pierwszy etap projektu od nazwą Fabryka Pełna życia. A rewitalizowany ma być teren po dawnych zakładach Fabryki Obrabiarek Defum w tym mieście.

Spis treści

Otwarto oferty na Fabrykę Pełną Życia w Dąbrowie Górniczej

Jak informuje spółka Fabryka Pełna Życia, w środę, 27 listopada 2024, otwarto oferty przetargowe na realizację pierwszego etapu nowego centrum Dąbrowy Górniczej. Do przetargu organizowanego przez spółkę Fabryka Pełna Życia stanęło 8 firm. Najniższa oferta wynosi 56 922 457,80 złotych.

Miejska spółka pozyskała na ten projekt 78 milionów złotych z Funduszu na Rzecz Sprawiedliwej Transformacji w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027. Zgodnie z wcześniejszą umową o dofinansowanie i warunkami przetargu, wykonawca na rozliczenie zadań objętych postępowaniem ma czas do końca roku 2026. A to oznacza, że zrewitalizowane obiekty w miejscu dawnej fabryki Defum powinny zostać oddane do użytku już na początku roku 2027.

Oferty były bardzo zróżnicowane – od najtańszej 56,9 mln zł, do najdroższej 123,9 mln zł.

Tak wyglądały propozycje firm:

HOCHTIEF Polska S.A. - 77.225.476,20 zł

STRABAG Sp. z o. o. - 56.922.457,80 zł

BUDIMEX S.A. - 112.488.806,22 zł

Konsorcjum firm: PBO ŚLĄSK Sp. z o.o. i WODPOL Sp. z o.o - 75.445.000,00 zł

CZĘSTOBUD Sp. z o.o. - 84.465.330,10 zł

Konsorcjum firm: COMPLEX Dąbrowa Górnicza Sp. z o.o. i NOWAK MOSTY Sp. z o.o. - 123.990.123,99 zł

Bielskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego S.A. - 63.834.809,16 zł

Konsorcjum firm: MOSTOSTAL ZABRZE Gliwickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego S.A. i Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane „A. Piaskowski i Spółka” Sp. z o.o. - 66.643.860,00 zł

Spółka miała na to przedsięwzięcie budżet w wysokości brutto 90.169.758,49 zł.

Fabryka Pełna Życia ma powstać bardzo szybko

Na pewno czas realizacji będzie wyzwaniem dla potencjalnego wykonawcy. Inwestor zamierza teraz dokładnie przeanalizować wszystkie oferty, by wybrać najkorzystniejszą.

Przed wykonawcami pierwszego etapu postawiliśmy niezwykle trudne zadanie. Ze względu na czas realizacji, ale przede wszystkim – stopień skomplikowania projektu - Przed nami weryfikacja ofert i kolejne przetargi, m.in. na aranżację wnętrz i przestrzeni publicznych, system identyfikacji wizualnej i „otwarte muzeum Fabryki Pełnej Życia”. - Przed nami weryfikacja ofert i kolejne przetargi, m.in. na aranżację wnętrz i przestrzeni publicznych, system identyfikacji wizualnej i „otwarte muzeum Fabryki Pełnej Życia” dodaje Czyżewski

Projekt Fabryki Pełnej Życia wybrano w międzynarodowym konkursie

Fabryka pełna życia to bardzo ambitny projekt, który ma pomóc zachować przemysłowe dziedzictwo Zagłębia Dąbrowskiego. Kiedyś fabryka Defum stała w samym centrum miasta. Dziś pozostały po niej hale i industrialne pozostałości. Projekt zagospodarowania ich lub raczej budowy nowego centrum miasta w tym miejscu centrum powstał w wyniku międzynarodowego konkursu architektonicznego organizowanego przez dąbrowski samorząd i katowicki oddział SARP. Do rywalizacji zgłosiło się aż 101 zespołów architektonicznych, z czego aż 96 zespołów zostało zakwalifikowanych do dalszych etapów. Ostatecznie, pierwsze miejsce zajęła propozycja koszalińsko-szczecińskiego biura Analog Piotra Śmierzewskiego.

Projektanci zaproponowali ulokowanie centralnego placu miejskiego wewnątrz dawnej fabryki a nie obok niej. Cały zespół budynków ma tworzyć wyraźną, spójną całość, która odcina się od otaczającej zabudowy.

W październiku roku 2019, biuro Analog opracowało tzw. szczegółową koncepcję urbanistyczno-architektoniczną nowego centrum Dąbrowy Górniczej. W kolejnych latach to samo biuro zrealizowało projekty (budowalny i wykonawczy) dla dwóch pierwszych etapów Fabryki Pełnej Życia.

Jak ma wyglądać nowe centrum Dąbrowy Górniczej?

Centralną przestrzenią Dąbrowy Górniczej będzie Zielony Rynek, wokół którego znajdą się zrewitalizowane przestrzenie publiczne, które – podobnie jak wszystkie budynki nowego centrum – zaprojektowano tak, by były w pełni dostępne dla osób z niepełnosprawnościami i osób starszych.

Dodatkowo, znajdzie się tu dużo zieleni oraz odniesień do przemysłowej historii Dąbrowy Górniczej i regionu Zagłębia Dąbrowskiego. W pierwszym etapie założono, m.in. doprowadzenie do Fabryki wszystkich sieci, budowę systemów gromadzenia i powtórnego wykorzystywania wód deszczowych, zielony pasaż, ogród deszczowy i nadanie nowych funkcji dawnej hali montażowej.

Po rewitalizacji będzie się ona składała z dwóch modułów (H8 i B7), stanowiących zamkniętą, dopełniającą się całość, w której przestrzeń poprzemysłowa połączy się z nowoczesną infrastrukturą konferencyjno-targowo-koncertowo-biurową. Dzięki temu, obiekt będzie dostosowany do nowych aktywności. Zapewni przy tym pełną dostępność dla osób z niepełnosprawnościami i osób starszych – co jest głównym wskazaniem projektowym dla całego centrum.

Takie obiekty będą tworzyły Fabrykę Pełną Życia

Hala Tworzeń (bo taką nazwę, od jednej z dzielnic Dąbrowy Górniczej, będzie miał pierwszy budowany obiekt) to wielofunkcyjna hala konferencyjno-targowo-koncertowa, która posłuży m.in. jako główne miejsce prezentacji dokonań Młodzieżowego Ośrodka Pracy Twórczej. Hala zostanie przykryta zielonym dachem i za pomocą szklanych wrót połączona z Zielonym Rynkiem Dąbrowy Górniczej, co sprawi, że w okresie letnim będzie przestrzenią półotwartą – idealną do organizacji koncertów i wydarzeń targowych.

Naprzeciwko hali Tworzeń stanie scena plenerowa, zbudowana z filarów dawnych fabrycznych hal. W głównej części hali, eksponującej piękne stalowe nitowane konstrukcje, znajdzie się w pełni wyposażona przestrzeń, która umożliwi ustawienie nawet dwóch scen, zapewni 224 miejsca siedzące i ponad 500 stojących. Dodatkowo hala będzie posiadała szeroką antresolę nad wejściem, szatnie i toalety. W części północnej znajdą się: sala ćwiczeń teatralnych, muzycznych, sala taneczna, sale warsztatów artystycznych zaplecze sceniczne, garderoby, toalety, magazyny.

Moduł B7. W czterokondygnacyjnym nowoczesnym obiekcie biurowo-szkoleniowym, bezpośrednio przylegającym do Hali Tworzeń znajdą swoje miejsce: Centrum Senioralne i Integracji Międzypokoleniowej, Centrum Aktywności Obywatelskiej oraz Urban Lab. Budynek zostanie przykryty zielonym dachem z instalacją paneli fotowoltaicznych. Jego wyróżnikiem będą: obrośnięta zielenią fasada południowa, okna korytarzy wychodzące na wnętrze hali Tworzeń, a także elewacja z betonu architektonicznego w kolorze ceglastym.

Nowoczesne rozwiązania w Fabryce Pełnej Życia

Pierwszy etap realizacji nowego centrum Dąbrowy Górniczej to przede wszystkim ponad 11 tysięcy metrów kwadratowych przestrzeni publicznych. Na tym terenie zainstalowane zostaną m.in.:

ławki, siedziska, stojaki rowerowe, stylowe latarnie uliczne, eksponaty z dawnej fabryki obrabiarek Defum,

stacja roweru metropolitalnego,

14 tablic informacyjnych o dzielnicach Dąbrowy Górniczej,

przestrzenny napis Defum,

odlew historycznej mapy Dąbrowy Górniczej,

5 paneli z ekranem LED, prezentujących historię Defum i Zagłębia Dąbrowskiego,

grusze, brzozy, graby, klony, jesiony, kilkadziesiąt gatunków krzewów i byliny jako integralna część nowego centrum miasta,

ogród deszczowy i oczka wodne, wykorzystujące wodę pozyskiwaną z retencji, wyposażone w elementy zespołu filtracyjnego, system uzdatniania wody, a także system zasilania w energię elektryczną,

pompa ciepła.

Będzie ciąg dalszy rewitalizacji obiektów poprzemysłowych w Dąbrowie Górniczej

Jak informuje FPŻ, 13 listopada 2024 roku Zarząd Województwa Śląskiego zatwierdził listę 8 projektów wybranych do dofinansowania ze środków Funduszu na Rzecz Sprawiedliwej Transformacji. Na tej liście znalazł się projekt „Fabryka Pełna Życia – centrum przedsiębiorczości”, czyli etap drugi inwestycji. W efekcie do Spółki Fabryka Pełna Życia trafi dodatkowo prawie 21 milionów dofinasowania ze środków Unii Europejskiej i prawie 3 miliony złotych z budżetu państwa (całkowita wartość drugiego etapu budowy nowego centrum Dąbrowy Górniczej to 53 miliony złotych). Pozyskane środki pozwolą na dokończenie realizacji wszystkich przestrzeni publicznych nowego centrum Dąbrowy Górniczej oraz rewitalizację 3 zabytkowych hal. Będą to: hala Ząbkowice o funkcji gastronomiczno-targowej, przylegający do niej gastronomiczno-usługowy pasaż Reden z przestrzenią wystawową poświęconą historii przemysłu w Zagłębiu Dąbrowskim i Dąbrowskiej Fabryce Obrabiarek Defum oraz budynek usługowo-handlowy w dawnej kotłowni.

