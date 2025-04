Tak idzie budowa tramwaju do Dworca Zachodniego. Ochota zakorkowana

Budowa tramwaju do Dworca Zachodniego. Banacha bez tramwajów, ogromne korki w Alejach

16:03

Zobacz galerię 28 zdjęć Autor: Szymon Starnawski/Grupa Murator Tramwaj do Dworca Zachodniego w budowie

Budowa tramwaju do Dworca Zachodniego w Warszawie zaczyna powodować coraz poważniejsze utrudnienia w rejonie ul. Grójeckiej i Banacha na Ochocie. Jak prace wpłyną na ruch tramwajów i kiedy gotowy będzie tramwaj do dworca Warszawa Zachodnia?

Tramwaj do Dworca Zachodniego – budowa trwa. Mapa

Na warszawskiej Ochocie buduje się częściowo podziemny tramwaj do Dworca Zachodniego. Umowę z wykonawcą – konsorcjum firm ZUE i FABE – podpisano 20 lutego 2024 r. Wykonawca rozpoczął prace w terenie na początku czerwca 2024 r. Aktualnie prace trwają głównie obok dworca i na ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r., a także w pobliskim parku Pięciu Sióstr. Zapowiadany termin zakończenia budowy to okolice kwietnia 2026 r.

Nowa trasa tramwajowa – długości ok. 1,6 km – będzie się zaczynać pod dworcem PKP Warszawa Zachodnia. Powstaną tu dwa podziemne przystanki i sieć przejść podziemnych umożliwiających łatwe przesiadki na pociągi i autobusy. Stąd tramwaj pojedzie tunelem (długości około 500 m) pod parkiem Pięciu Sióstr i wyjedzie z niego na powierzchnię na ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. (w pobliżu ul. Szczęśliwickiej). Następnie pobiegnie tą ulicą i połączy się z istniejącą siecią tramwajową przy skrzyżowaniu z ul. Grójecką. Stąd będzie mógł skręcić w stronę centrum, Okęcia lub w ul. Banacha.

Jak zapewniają Tramwaje Warszawskie, czas przejazdu na dworzec z ul. Grójeckiej wyniesie około 5 minut, a ze stacji metra Politechnika – nieco ponad kwadrans. Według szacunków linia będzie przewozić ok. 1 mln pasażerów rocznie. Co ważne, zieleń w parku Pięciu Sióstr nie ucierpi w wyniku budowy tunelu. Podziemną trasę uwzględniono bowiem przy projektowaniu parku – nad trasą przyszłego wykopu nie sadzono żadnych drzew ani krzewów.

Autor: Tramwaje Warszawskie, Materiały prasowe Trasa tramwaju do Dworca Zachodniego. Czerwone prostokąty to planowane przystanki, a niebieska linia to tunel. Link: Kliknij, aby powiększyć

Tramwaj do Dworca Zachodniego będzie częścią długiej, budowanej odcinkami trasy tramwajowej z Woli na Wilanów. W ramach tej inwestycji powstał już tramwaj na Kasprzaka oraz tramwaj na Gagarina, a w budowie są kolejne odcinki: tramwaj do Wilanowa (wraz z odnogą, czyli tramwajem na Stegny) oraz tramwaj na Rakowieckiej. Na etapie projektowania jest kolejny odcinek, czyli tramwaj wzdłuż Pola Mokotowskiego. Planowany jest także częściowo podziemny tramwaj Kasprzaka – Dworzec Zachodni. Gdy cała trasa będzie już gotowa, możliwe staną się szybsze podróże międzydzielnicowe z pominięciem centrum.

Budowa tramwaju do Dworca Zachodniego – utrudnienia od 1 marca

Od lutego poważne utrudnienia trwają w okolicach skrzyżowania ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r., Grójeckiej i Banacha. Zamknięta została jezdnia Grójeckiej w kierunku alei Krakowskiej. Wydłużono też odcinek ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r., na którym ruch odbywa się po jednej jezdni – do skrzyżowania z Grójecką. W obie strony kierowcy jadą po jezdni, która zazwyczaj służy do jazdy w kierunku ronda Zesłańców Syberyjskich.

Od 1 marca nastąpiła kolejna fala utrudnień na Ochocie. Tramwaje przestały kursować na odcinku między pętlą na Banacha a skrzyżowaniem z Grójecką i nie będzie ich tu przynajmniej do końca roku. Tramwaje linii 1, 14 i 25 nie będą dojeżdżały do pętli Banacha. Trasa „jedynki” została wydłużona do pętli P+R Al. Krakowska; przy czym kursy wariantowe tramwajów tej linii – do placu G. Narutowicza – nie zmieniły się. Na pętli na tym ochockim placu kończą też trasy tramwaje linii 7, 14 i 25; tramwaje linii 9 i 15 tak jak dotychczas, będą kursowały do pętli P+R Al. Krakowska.

Trasy objazdowe dla autobusów linii 154, 157, 167, 191, 208, 414, 521 oraz nocnych N01 i N43 nie zmieniły się. Zlikwidowany został przystanek autobusowy Bitwy Warszawskiej 1920 r. 06 – czyli ten, na którym zatrzymywały się autobusy jadące w stronę Dworca Zachodniego. W zamian autobusy zabierają pasażerów z przystanku tymczasowego Bitwy Warszawskiej 1920 r. 56 – ulokowanego na nieczynnym przystanku tramwajowym na ulicy Banacha.

Dojazd do Centralnego Szpitala Klinicznego w dalszym ciągu jest możliwy autobusami kursującymi ulicami Banacha, Pawińskiego oraz Żwirki i Wigury (128, 136, 154, 172, 175, 186, 188, 191, 414 oraz 504).

– Budowniczowie zamkną jezdnię ulicy Banacha służącą obecnie do jazdy kierunku Bitwy Warszawskiej 1920 r. – od Pawińskiego do Grójeckiej. W obu kierunkach kierowcy pojadą po południowej jezdni, którą obecnie jeżdżą wyłącznie w kierunku Żwirki i Wigury. Z Banacha na skrzyżowaniu z Grójecką będzie można jechać w dwóch kierunkach: prosto, w stronę Bitwy Warszawskiej 1920 r. lub w prawo, w ulicę Grójecką do centrum. Priorytet dostaną autobusy jadące prosto, dlatego żeby ich nie blokować, nie będzie można skręcać w lewo, w kierunku alei Krakowskiej. Objazd poprowadzi ulicami Pawińskiego i Dickensa – podają Tramwaje Warszawskie.

Aktualnie wykonawca pracuje metodą podstropową przy budowie tunelu (zarówno przy Dworcu Zachodnim, jak i w parku Pięciu Sióstr). Prace związane z budową tunelu rozszerzyły się na Aleje Jerozolimskie, przez co ruch w Alejach odbywa się tylko po jezdni północnej. Kierowcy mają do dyspozycji po 3 pasy ruchu w każdą stronę (w tym buspasy). W miarę postępów prac jezdnie będą przekładane. Ze zwężeniami i utrudnieniami w tej okolicy muszą liczyć się także piesi oraz rowerzyści.

Więcej informacji można znaleźć w miejskim serwisie Infoulice.

Podziemne przystanki tramwajowe pod Dworcem Zachodnim

W ramach inwestycji powstanie podziemny przystanek tramwajowy, który znajdzie się po południowej stronie dworca, między peronami a al. Jerozolimskimi. Będzie się on różnił od metra wysokością peronów (podłoga w tramwajach jest niżej niż w pociągach metra). Perony tramwajowe będą bardzo blisko peronów kolejki WKD – na poziomie -2. Dzięki ruchomym schodom i windom pasażerowie nie będą musieli wychodzić na zewnątrz, żeby przesiąść się z tramwaju do pociągu. W efekcie powstanie wygodny węzeł przesiadkowy obejmujący komunikację miejską, pociągi i autobusy dalekobieżne.

Zobacz galerię 13 zdjęć Autor: Tramwaje Warszawskie Tramwaj do Dworca Zachodniego

W dalszej przyszłości drugi podziemny przystanek ma powstać po przeciwnej stronie dworca – od strony Woli, w pobliżu peronu 9 Warszawy Zachodniej. Pozwoli to na wygodniejsze przesiadki i spowoduje mniejszy tłok na każdym z przystanków tramwajowych. Równocześnie ma powstać także trzeci przystanek pod ziemią, również od strony Woli, ale bliżej ul. Tunelowej. Trzeba będzie jednak na te dwa przystanki jeszcze długo poczekać, gdyż powstaną w ramach osobnej inwestycji – przedłużenie linii w kierunku ul. Kasprzaka ma nastąpić do 2032 r., ale na razie nie ma zapewnionego finansowania ani ustalonej ostatecznej trasy (trwa analizowanie różnych wariantów).

Autor: Tramwaje Warszawskie Tak według pierwotnej koncepcji miało wyglądać podziemne tramwajowe połączenie Woli z Dworcem Zachodnim. Ostateczna trasa może jednak wyglądać inaczej. Link: Kliknij, aby powiększyć

Tramwaj do Dworca Zachodniego – terminy i koszt budowy

Podziemny tramwaj do Dworca Zachodniego ma być gotowy w okolicach kwietnia 2026 r. Wykonawca otrzymał 26 miesięcy od momentu podpisania umowy (luty 2024 r.) na wykonanie całej inwestycji, a właściwe prace w terenie ruszyły w czerwcu 2024 r. Wykonawca przygotuje projekty wykonawcze, uzyska wszelkie niezbędne dokumenty i przeprowadzi roboty budowlane. Koszt inwestycji to 362,6 mln zł brutto. Aktualnie trwają rozmowy z wykonawcą nt. wykonania dodatkowego przystanku podziemnego, który zostanie udostępniony po 2026 r.

Przedsięwzięcie jest częścią większego projektu „Budowa trasy tramwajowej do Wilanowa wraz z zakupem taboru oraz infrastrukturą towarzyszącą” i jest przewidziana do dofinansowania z Programu Operacyjnego Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021–2027.

Autor: UM Warszawa Wizualizacja połączenia tramwaju do Dworca Zachodniego z siecią tramwajową na skrzyżowaniu ul. Grójeckiej i ul. Banacha

Warszawa z największym programem tramwajowym

Warszawa prowadzi obecnie największy w Polsce program inwestycji tramwajowych. Wśród zrealizowanych inwestycji są m.in. tramwaj na Kasprzaka i tramwaj na Gagarina, trwa też realizacja części drogowej tramwaju do Wilanowa. Tramwaje Warszawskie pracują nad przygotowaniem kolejnych tras – tramwaju na Gocław, tramwaju wzdłuż Pola Mokotowskiego, tramwaju na Zieloną Białołękę i tramwaju wzdłuż Modlińskiej.

Powstała też najnowocześniejsza zajezdnia tramwajowa w Polsce – na Annopolu. Warszawa nabyła też w Korei Południowej 123 niskopodłogowe i dwukierunkowe tramwaje Hyundai.

Opracowanie Marta Balcerowska, Przemysław Zańko-Gulczyński, źródło: UM Warszawa, Tramwaje Warszawskie

