Żelazna 54, Warszawa. W miejscu planowanego hotelu Matexi Polska buduje 144 mieszkania

Przemysław Zańko-Gulczyński
2025-09-17 10:31

Przy ul. Żelaznej 54 w Warszawie przez wiele lat znajdowała się pusta działka, na której miał powstać hotel. Ostatecznie jednak firma Matexi Polska buduje w tym miejscu elegancki apartamentowiec z garażem podziemnym. Wygląd elewacji będzie nawiązywać do przemysłowej przeszłości Woli.

Żelazna 54, Warszawa. Matexi Polska buduje tu 144 mieszkania

Działka przy Żelaznej 54 przed wojną mieściła budynek Składów Miejskich. Po wojnie zniszczonego obiektu nie odbudowano, a w jego miejscu powstał biurowiec. Został on rozebrany w 2018 r. w związku z planami postawienia w tym miejscu czterogwiazdkowego hotelu z 200 pokojami, ale inwestycja nie została zrealizowana. Pod koniec listopada 2023 r. nowy właściciel terenu – Matexi Polska – ogłosił, że w atrakcyjnej lokalizacji powstanie ostatecznie budynek mieszkalny. W 2024 r. ruszyła budowa.

– Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla tego obszaru dopuszcza zabudowę o funkcji zarówno hotelowej jak i mieszkaniowej. Działkę zakupiliśmy z pozwoleniem na budowę budynku hotelowego, dlatego – chcąc zmienić funkcję inwestycji na mieszkaniową, zdecydowaliśmy się na procedurę zamiennego pozwolenia na budowę – wyjaśnia Katarzyna Rytel, Navarro Acquisition & Development Manager w Matexi Polska.

Jaki będzie nowy budynek przy Żelaznej 54 w Warszawie?

W miejscu dawnego biurowca Warszawa doczeka się eleganckiej budowli projektu pracowni SAAW. Będzie ona składać się z dwóch brył: 9-piętrowej i 5-piętrowej, żeby zrównać się wysokością z sąsiednimi obiektami. Ceglano-koralowy kolor fasady nawiąże do przemysłowej architektury, która dawniej dominowała w tej części Woli. W obiekcie powstają 144 mieszkania o zróżnicowanych metrażach i wysokości 2,8–3 m. Na parterze zaplanowano także lokale usługowe, a w podziemiach – garaż o dwóch kondygnacjach. Roboty budowlane są już na zaawansowanym etapie, a koniec budowy zaplanowano na początek 2026 r.

– Naszym celem jest stworzenie miejsca, które nie tylko odzwierciedli elegancję i nowoczesność, ale również przywróci ducha historycznych kamienic, dodając świeży akcent do miejskiego krajobrazu – można przeczytać na stronie inwestora. – Projekt Żelazna 54 to połączenie nowoczesnego designu z urokiem przedwojennych kamienic. Każdy detal został starannie przemyślany, aby stworzyć budynkowi dostojny wygląd, który wpisuje się w miejski charakter dzielnicy.

Budynek mieszkalny Żelazna 54 w Warszawie – wizualizacje

Na wizualizacjach udostępnionych przez firmę Matexi Polska widać ciekawy architektonicznie budynek umiejętnie wkomponowany w pierzeję ulicy Żelaznej. Można też dostrzec liczne ciekawe detale, jak napis „Żelazna 54” nad głównym wejściem oraz zieleń na dachu.

Żelazna 54, Warszawa. Wizualizacja budynku mieszkalnego od Matexi Polska, projekt: SAAW
4 zdjęcia

Nowy budynek na Woli z zielonym dachem i ładowaniem samochodów elektrycznych

W związku ze zmieniającymi się preferencjami klientów deweloperzy coraz częściej reklamują swoje inwestycje zielenią oraz rozwiązaniami proekologicznymi. Nie inaczej jest w przypadku budynku mieszkalnego przy Żelaznej 54 w Warszawie. Jak zapowiada inwestor, zieleń pojawi się:

  • na dachu, gdzie powstanie przestrzeń rekreacyjna dla mieszkańców,
  • na wewnętrznym dziedzińcu, do którego będzie można wejść przez reprezentacyjny hol wejściowy,
  • na poszczególnych piętrach budynku (w donicach).

Warto dodać, że w garażu podziemnym przewidziano z kolei możliwość ładowania samochodów elektrycznych, co powoli staje się standardem w nowych inwestycjach.

– To elegancka i nowoczesna kamienica o śródmiejskim charakterze. Dołożyliśmy starań, aby oprócz koloru, to zieleń – zarówno ta na dziedzińcu, jak i na zielonym dachu dostępnym dla wszystkich mieszkańców – stanowiła o wyrazie architektonicznym budynku i podnosiła atrakcyjność mieszkania w mieście – piszą na swojej stronie projektanci z pracowni SAAW.

