Żelazna 54, Warszawa. Matexi Polska buduje tu 144 mieszkania

Działka przy Żelaznej 54 przed wojną mieściła budynek Składów Miejskich. Po wojnie zniszczonego obiektu nie odbudowano, a w jego miejscu powstał biurowiec. Został on rozebrany w 2018 r. w związku z planami postawienia w tym miejscu czterogwiazdkowego hotelu z 200 pokojami, ale inwestycja nie została zrealizowana. Pod koniec listopada 2023 r. nowy właściciel terenu – Matexi Polska – ogłosił, że w atrakcyjnej lokalizacji powstanie ostatecznie budynek mieszkalny. W 2024 r. ruszyła budowa.

– Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla tego obszaru dopuszcza zabudowę o funkcji zarówno hotelowej jak i mieszkaniowej. Działkę zakupiliśmy z pozwoleniem na budowę budynku hotelowego, dlatego – chcąc zmienić funkcję inwestycji na mieszkaniową, zdecydowaliśmy się na procedurę zamiennego pozwolenia na budowę – wyjaśnia Katarzyna Rytel, Navarro Acquisition & Development Manager w Matexi Polska.

Jaki będzie nowy budynek przy Żelaznej 54 w Warszawie?

W miejscu dawnego biurowca Warszawa doczeka się eleganckiej budowli projektu pracowni SAAW. Będzie ona składać się z dwóch brył: 9-piętrowej i 5-piętrowej, żeby zrównać się wysokością z sąsiednimi obiektami. Ceglano-koralowy kolor fasady nawiąże do przemysłowej architektury, która dawniej dominowała w tej części Woli. W obiekcie powstają 144 mieszkania o zróżnicowanych metrażach i wysokości 2,8–3 m. Na parterze zaplanowano także lokale usługowe, a w podziemiach – garaż o dwóch kondygnacjach. Roboty budowlane są już na zaawansowanym etapie, a koniec budowy zaplanowano na początek 2026 r.

– Naszym celem jest stworzenie miejsca, które nie tylko odzwierciedli elegancję i nowoczesność, ale również przywróci ducha historycznych kamienic, dodając świeży akcent do miejskiego krajobrazu – można przeczytać na stronie inwestora. – Projekt Żelazna 54 to połączenie nowoczesnego designu z urokiem przedwojennych kamienic. Każdy detal został starannie przemyślany, aby stworzyć budynkowi dostojny wygląd, który wpisuje się w miejski charakter dzielnicy.

Budynek mieszkalny Żelazna 54 w Warszawie – wizualizacje

Na wizualizacjach udostępnionych przez firmę Matexi Polska widać ciekawy architektonicznie budynek umiejętnie wkomponowany w pierzeję ulicy Żelaznej. Można też dostrzec liczne ciekawe detale, jak napis „Żelazna 54” nad głównym wejściem oraz zieleń na dachu.

Nowy budynek na Woli z zielonym dachem i ładowaniem samochodów elektrycznych

W związku ze zmieniającymi się preferencjami klientów deweloperzy coraz częściej reklamują swoje inwestycje zielenią oraz rozwiązaniami proekologicznymi. Nie inaczej jest w przypadku budynku mieszkalnego przy Żelaznej 54 w Warszawie. Jak zapowiada inwestor, zieleń pojawi się:

na dachu, gdzie powstanie przestrzeń rekreacyjna dla mieszkańców,

na wewnętrznym dziedzińcu, do którego będzie można wejść przez reprezentacyjny hol wejściowy,

na poszczególnych piętrach budynku (w donicach).

Warto dodać, że w garażu podziemnym przewidziano z kolei możliwość ładowania samochodów elektrycznych, co powoli staje się standardem w nowych inwestycjach.

– To elegancka i nowoczesna kamienica o śródmiejskim charakterze. Dołożyliśmy starań, aby oprócz koloru, to zieleń – zarówno ta na dziedzińcu, jak i na zielonym dachu dostępnym dla wszystkich mieszkańców – stanowiła o wyrazie architektonicznym budynku i podnosiła atrakcyjność mieszkania w mieście – piszą na swojej stronie projektanci z pracowni SAAW.

