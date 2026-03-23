W centrum Łodzi, przy ulicy Jaracza 57, ruszyła budowa dużego kompleksu mieszkaniowo-usługowego Piano Forte. Za inwestycję odpowiada deweloper Real Development, który planuje dostarczyć na rynek łącznie ponad 400 mieszkań. Projekt ma nie tylko charakter komercyjny, ale również miastotwórczy – jego realizacja trwale zmieni fragment miejskiej siatki ulic na terenie dawnych Ogrodów Sukienniczych.

Oficjalne rozpoczęcie budowy ogłoszono podczas konferencji prasowej 18 marca 2026 roku. Projekt zakłada realizację dwóch budynków o łącznej powierzchni użytkowej mieszkań przekraczającej 20 tys. mkw.

Dwa budynki i ponad 400 mieszkań

Kompleks Piano Forte będzie składał się z dwóch obiektów, w których łącznie znajdzie się 418 mieszkań oraz 22 lokale usługowe zlokalizowane w parterach. Pierwszy z budynków, o nazwie Piano, będzie miał osiem kondygnacji nadziemnych i pomieści 200 mieszkań oraz 16 lokali usługowych.

Drugi budynek, Forte, stanie się nową dominantą w tej części miasta dzięki wysokości 17 kondygnacji. Zaprojektowano w nim 218 mieszkań oraz 6 lokali na parterze. Różnorodność architektoniczna ma na celu uatrakcyjnienie oferty i wpisanie się w zróżnicowaną zabudowę centrum Łodzi.

Nowa ulica i plac w centrum miasta

Jednym z kluczowych założeń projektu jest uporządkowanie i aktywizacja przestrzeni publicznej. W ramach inwestycji deweloper wybuduje nową, publiczną ulicę, która połączy ulicę Jaracza z ulicą Uniwersytecką. Powstanie również ogólnodostępny plac miejski, a także nowa infrastruktura w postaci chodników i dróg dla rowerów.

Działania te mają na celu nie tylko zapewnienie obsługi komunikacyjnej nowemu osiedlu, ale również wprowadzenie nowych funkcji urbanistycznych, które ożywią ten fragment miasta i poprawią jego spójność przestrzenną.

Doświadczeni partnerzy i znane nazwisko

Inwestorem projektu jest firma Real Development. Za generalne wykonawstwo odpowiada spółka Unibep, a projekt architektoniczny przygotowała pracownia PIG Architekci. Wyróżnikiem inwestycji jest zaangażowanie projektantki mody Gosi Baczyńskiej, która odpowiada za przygotowanie koncepcji aranżacji części wspólnych obu budynków.

Partnerem materiałowym, który dostarczy produkty wykończeniowe, została firma Ceramika Paradyż. Współpraca różnych podmiotów ma zapewnić wysoką jakość wykonania i unikalny charakter estetyczny projektu.

Pierwszy etap gotowy na początku 2028 roku

Harmonogram prac zakłada etapowanie realizacji. Planowany termin zakończenia budowy pierwszego obiektu – niższego budynku Piano, w którym znajdzie się 200 mieszkań – to 31 stycznia 2028 roku. Inwestor nie podał na razie daty ukończenia drugiego, wyższego budynku Forte. Start sprzedaży mieszkań ma ruszyć wkrótce.

Artykuł napisany przy wykorzystaniu AI