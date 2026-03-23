Co to są agenci AI i dlaczego zmieniają retail oraz logistykę

Agenci AI (agentic AI) to systemy, które nie tylko analizują dane, ale planują i wykonują wieloetapowe zadania – w granicach ustalonych reguł. W odróżnieniu od klasycznych chatbotów potrafią korzystać z zewnętrznych narzędzi, reagować w czasie zbliżonym do rzeczywistego i podejmować decyzje operacyjne.

W retailu i logistyce pozwalają przejść od reaktywnego do bardziej proaktywnego zarządzania. Monitorują sprzedaż, pogodę, ruch uliczny czy viralowe trendy i działają częściowo autonomicznie – zwykle z ograniczonym nadzorem człowieka. To jednak wciąż wczesna faza komercjalizacji, ale duże sieci już widzą pierwsze efekty.

Polecamy: Ekologiczne aspekty druku 3D – mniej odpadów, więcej zrównoważonej produkcji

Autonomiczne zamówienia towaru i zarządzanie zapasami

Agenci śledzą poziomy zapasów, sprzedaż w POS i sygnały zewnętrzne. Gdy stock spada lub popyt rośnie, mogą automatycznie generować zamówienia w określonych scenariuszach, sugerować relokację towaru między lokalizacjami lub korygować harmonogramy dostaw.

Dzięki temu ograniczają nadmiar i braki. W wybranych kategoriach i przy dobrej jakości danych precyzja prognoz może wzrosnąć nawet o 30–40% względem tradycyjnych metod, co przekłada się na mniejsze straty z przeterminowania i lepszą rotację.

Optymalizacja układu półek dzięki wizji AI

Kamery i sensory monitorują półki w czasie zbliżonym do rzeczywistego – wykrywają braki, niezgodności z planogramem czy słabe strefy sprzedaży. Agent może sugerować zmiany ekspozycji, generować zadania uzupełnienia dla personelu lub – w określonych scenariuszach – aktualizować ceny na elektronicznych etykietach.

Czas reakcji może skrócić się z godzin do minut, co poprawia widoczność towaru i konwersję.

Polecamy: Automatyzacja w Przemyśle 4.0 rewolucjonizuje magazyny i logistykę – jak firmy produkcyjne zwiększają wydajność i redukują koszty?

Sterowanie AMR-ami i autonomiczna logistyka magazynowa

W magazynach agenci współpracują z robotami AMR poprzez systemy typu Warehouse Execution. Gdy robot napotka przeszkodę lub zmieni się priorytet, system może przeliczać trasy floty w czasie zbliżonym do rzeczywistego.

Efektem jest szybsze kompletowanie i wyższa dokładność. Agenci wspierają także koordynację przenoszenia palet oraz wykrywanie i obsługę awarii, co pomaga ograniczać przestoje.

Dynamiczne promocje uwzględniające pogodę, korki i trendy społecznościowe

Agenci analizują pogodę, natężenie ruchu, sprzedaż online oraz wybrane sygnały z mediów społecznościowych, takich jak TikTok czy X. W upalny dzień mogą rekomendować promocje na napoje lub lody, a przy rosnącym zainteresowaniu produktem – zwiększać jego widoczność.

W logistyce wspierają dynamiczne planowanie tras, pomagając unikać korków. To pozwala lepiej wykorzystać szczyty popytu i przyspieszyć obrót zapasami.

Polecamy: E‑commerce i fulfillment w nowoczesnych magazynach – jak technologie zmieniają logistykę?

Przykłady wdrożeń w dużych sieciach

Walmart rozwija agentic AI na kilku frontach. Wally – narzędzie dla merchantów – wspiera automatyzację analizy danych, diagnostykę sprzedaży i obliczenia w określonych scenariuszach. Load Planner i Dispatcher pomagają planować trasy floty, uwzględniając pogodę i natężenie ruchu. Sieć testuje także integracje z Universal Commerce Protocol (UCP), co w pilotażowych przypadkach pozwala agentom na automatyczne zakupy z katalogów.

W Europie SPAR Austria osiąga wysoką dokładność prognoz – ponad 90% w wybranych kategoriach i pilotażowych wdrożeniach – co ogranicza marnotrawstwo żywności i koszty. Platformy takie jak Addverb pokazują skuteczną koordynację AMR na dużą skalę.

Jak to wygląda w Polsce?

W Polsce najbardziej widocznym wdrożeniem jest pilotaż InPost z asystentem Von Halsky, uruchomiony 16 marca 2026. To konwersacyjny asystent zakupowy w aplikacji InPost Mobile – użytkownik opisuje potrzebę (tekst lub głos), a Von Halsky (sympatyczny pies z „nosem do okazji”) wyszukuje, porównuje oferty od ponad 4000 sprzedawców i rekomenduje najlepsze opcje na podstawie określonych reguł i algorytmów AI. Zakup finalizuje się przez InPost Pay z darmową dostawą i zwrotami w ramach InPost Plus.

Obecnie dostępny jest w wersji beta dla ograniczonej grupy użytkowników – pełna premiera planowana jest na II–III kwartał 2026. To agent skierowany do klienta końcowego (agentic shopping), a nie autonomiczny system backendowy zarządzający zapasami czy flotą robotów w magazynach InPost.

Inne duże polskie sieci obecnie nie komunikują jeszcze pełnoskalowych wdrożeń agentic AI w stylu samodzielnego zamawiania towaru czy sterowania flotą robotów – wciąż dominują klasyczne systemy AI do prognozowania popytu i optymalizacji promocji.

Polecamy: Inteligentny transport wewnętrzny w magazynach – automatyzacja i integracja

Korzyści biznesowe i główne wyzwania

Sieci zyskują szybszą reakcję na zmiany popytu, mniejsze braki i niższe koszty operacyjne. Pracownicy są odciążeni od rutynowych zadań, a klienci otrzymują lepszą dostępność towaru.

Wyzwania obejmują integrację ze starymi systemami, jakość danych wejściowych, bezpieczeństwo oraz konieczność wdrożenia reguł i limitów, by agent nie podejmował decyzji poza określonymi granicami. Wdrożenia wymagają także czasu na testy i szkolenia, stąd etap pilotaży.

Podsumowując, aktualnie agenci AI w retailu i logistyce to już nie tylko proof-of-concept – Walmart, SPAR Austria i InPost (Von Halsky) pokazują realne kroki w stronę autonomii. W Polsce Von Halsky startuje jako pilotażowy asystent zakupowy dla klientów, a nie pełny agent backendowy.

Pełna autonomia procesów (zamówienia, AMR, dynamiczne decyzje) rozwija się najszybciej w największych globalnych graczach, w ograniczonych scenariuszach i wybranych procesach. Sieci, które zainwestują w dane i integracje teraz, zyskają przewagę w najbliższych kwartałach. Kierunek rozwoju handlu zmierza w stronę agentic AI – ale na razie pozostaje to etap testów i wczesnych wdrożeń.

Materiał powstał przy wykorzystaniu AI

Przejdź go galerii: Ciekawa i kolorowa elewacja hali przemysłowej. Hale przemysłowe z nieszablonowymi fasadami

