Zmęczenie alarmowe – problem fałszywych sygnałów

Klasyczne systemy bezpieczeństwa na placach budowy w wielu przypadkach generują fałszywe alarmy, co wiąże się z dużymi kosztami i wpływa nie tylko na organizację samego terenu inwestycji, ale też na pracę agencji ochrony. Choć trudno w to uwierzyć, zgodnie z szacunkami nawet 99% zgłoszeń to fałszywe wezwania. W konsekwencji stajemy się coraz mniej czujni, a realne zagrożenia mogą pozostać niezauważone. To zjawisko nazywane jest „zmęczeniem alarmowym”. W minimalizacji fałszywych alarmów może pomóc sztuczna inteligencja, która potrafi zredukować ich odsetek praktycznie do zera.

Wyzwania rynku systemów monitoringu

Wartość europejskiego rynku systemów wideomonitoringu ma osiągnąć blisko 17 miliardów euro w 2026 roku. Jednym z największych wyzwań, z którymi musi się mierzyć, jest niska efektywność systemów. Problem ten nie dotyczy tylko Europy, np. w Stanach Zjednoczonych organy ścigania rocznie wydają 1,8 miliarda dolarów na fałszywe alarmy. W ostatnim roku blisko 75% firm budowlanych w Polsce doświadczyło kradzieży, co wynika m.in. z nieskuteczności tradycyjnych systemów monitoringu.

Jak AI zmniejsza liczbę fałszywych alarmów?

Fałszywe alarmy mogą być wywołane przez zwierzęta, silny wiatr czy intensywny deszcz. Gdy pojawiają się zbyt często, czujność spada – kolejne powiadomienia przestają budzić pilną reakcję, co może działać na korzyść włamywaczy. Wykorzystanie sztucznej inteligencji pozwala jednak ograniczyć liczbę błędnych sygnałów i zwiększyć skuteczność ochrony. Na ten kierunek rozwoju rynku zwraca uwagę Kinga Nowakowska, dyrektor generalna BauWatch w Polsce:

Globalny rynek analityki wideo opartej na AI, wyceniany na ponad 6 miliardów dolarów w 2026 roku, ma rosnąć w tempie blisko 23% rocznie.

Deep learning – fundament nowoczesnego monitoringu

Na szczególną uwagę zasługuje technologia deep learning – fundament nowoczesnych systemów monitoringu, które analizują miliony zdarzeń, ucząc się odróżniać nieszkodliwe zmiany w obrazie od rzeczywistych incydentów. W efekcie liczba fałszywych zgłoszeń spada nawet o 99%. Dzięki filtrowaniu alertów operatorzy centrów monitorowania mogą skupić się na realnych zagrożeniach. Co więcej, dzięki analizie wzorców zachowań system może wykrywać podejrzane działania na bardzo wczesnym etapie, jeszcze zanim dojdzie do faktycznego wtargnięcia.

Profesjonalizacja przestępczości i zagrożenia dla budów

Warto pamiętać, że następuje proces profesjonalizacji przestępczości. Zgodnie z danymi BauWatch, blisko 66% firm uważa, że za kradzieżami stoją osoby z doświadczeniem lub zorganizowane grupy. Co ciekawe, 40% respondentów potwierdziło, że otrzymało oferty zakupu lub sprzedaży sprzętu pochodzącego z kradzieży. Może to świadczyć o funkcjonowaniu rozbudowanych sieci paserskich.

Budownictwo liderem cyfrowej transformacji

Pani Kinga Nowakowska zwraca również uwagę, że budownictwo przoduje w cyfrowej transformacji. Branża jest świadoma, że ta metamorfoza sektora jest nieunikniona:

Poziom adaptacji AI w polskim sektorze budowlanym i nieruchomościowym, sięgający już 30%, pokazuje, że branża jest świadoma technologicznej rewolucji. To znacznie wyższy wskaźnik niż średnia dla całej polskiej gospodarki, wynosząca w ubiegłym roku niecałe 9%. Budownictwo staje się jednym z liderów cyfrowej transformacji.

