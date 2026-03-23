Ruszył kluczowy etap jednego z największych projektów rewitalizacyjnych na Pomorzu. Deweloper NDI Development rozpoczął komercjalizację historycznej części dawnej Cukrowni w Pruszczu Gdańskim, informuje portal urbanity.pl. Za proces wynajmu powierzchni w odnawianym kompleksie, jako agent wyłączny, odpowiadać będzie międzynarodowa firma doradcza Savills. To sygnał dla rynku, że w aglomeracji trójmiejskiej wkrótce pojawi się nowa, unikalna przestrzeń biurowa i handlowo-usługowa.

Skala inwestycji w Pruszczu Gdańskim

Inwestycja zakłada wprowadzenie na rynek łącznie około 14 500 mkw. nowoczesnej powierzchni komercyjnej. W jej ramach znajdzie się blisko 3 800 mkw. przestrzeni biurowej, która powstanie w adaptowanych, historycznych budynkach. Potencjał projektu jest znaczący, biorąc pod uwagę jego postindustrialny charakter i skalę na tle lokalnego rynku.

Unikalność przedsięwzięcia podkreśla fakt, że rewitalizacji poddanych zostanie aż 29 obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Cały proces prowadzony jest w ścisłej współpracy z konserwatorem zabytków. Dla przyszłych najemców i ich klientów zaplanowano również infrastrukturę towarzyszącą, w tym parkingi na ponad 250 miejsc postojowych.

Nowa dzielnica: biznes, usługi i rekreacja nad rzeką

Projekt Cukrownia to klasyczny przykład inwestycji wielofunkcyjnej (mixed-use). Celem NDI Development jest stworzenie żywej, samowystarczalnej części miasta, która będzie łączyć funkcje biznesowe, handlowo-usługowe, gastronomiczne oraz rekreacyjne. Takie kompleksowe podejście ma zapewnić stałą obecność ludzi na tym terenie, nie tylko w godzinach pracy biur czy sklepów.

Istotnym elementem koncepcji jest zagospodarowanie przestrzeni publicznych. Inwestor planuje stworzenie atrakcyjnych terenów zielonych wzdłuż rzeki Raduni oraz budowę licznych ciągów pieszych. Jedna z tras ma zostać poprowadzona śladem dawnych torów kolejowych, co stanowić będzie nawiązanie do przemysłowej historii tego miejsca.

Postindustrialny charakter jako atut na rynku najmu

Wprowadzenie na rynek oferty Cukrowni to ważny sygnał dla najemców poszukujących niestandardowych lokalizacji. Postindustrialny klimat, połączony z nowoczesną aranżacją i wysokim standardem powierzchni, stanowi silną alternatywę dla tradycyjnych biurowców i parków handlowych. To oferta skierowana do firm ceniących sobie oryginalność i inspirujące otoczenie.

Lokalizacja w Pruszczu Gdańskim, w bliskim sąsiedztwie głównych arterii komunikacyjnych Trójmiasta, czyni projekt atrakcyjnym nie tylko dla lokalnych przedsiębiorców. Rozpoczęcie komercjalizacji przez Savills otwiera proces budowania portfela najemców, który zdefiniuje ostateczny charakter tego miejsca i jego pozycję na mapie komercyjnej Pomorza.

Artykuł napisany przy wykorzystaniu AI

https://www.urbanity.pl/pomorskie/gdanski/pruszcz-gdanski/postindustrialna-cukrownia-na-pomorzu-zmienia-sie-w-wielofunkcyjna-dzielnice,w27348