Inwestycja w 200 metrów torów może zmienić południe Wrocławia

Zakończyła się przebudowa kluczowego odcinka infrastruktury tramwajowo-autobusowej na ulicy Bardzkiej we Wrocławiu. Od soboty, 21 marca, do tramwajów kursujących po zmodernizowanym torowisku dołączą autobusy, które skorzystają ze wspólnego, wydzielonego pasa, informuje portal rynekinfrastruktury.pl. Choć inwestycja obejmuje stosunkowo krótki, 200-metrowy fragment, jest strategicznym elementem usprawniania komunikacji między południowymi dzielnicami a centrum miasta.

Prace objęły odcinek od al. Armii Krajowej do ulicy Pięknej. Centralnym punktem modernizacji było stworzenie wspólnego korytarza transportowego. Autobusy siedmiu linii (m.in. 110, 124, 125 i 148) zyskają możliwość ominięcia zatorów drogowych, poruszając się tym samym pasem co tramwaje. To rozwiązanie, które ma skrócić czas przejazdu i zwiększyć przewidywalność kursowania.

W ramach projektu powstał również nowy, zintegrowany peron tramwajowo-autobusowy przy przystanku „Kamienna”. Umożliwia on jednoczesną obsługę pasażerów przez oba środki transportu, co ma usprawnić przesiadki. Dodatkowo, skrzyżowania w rejonie inwestycji zostały wyposażone w elementy Inteligentnego Systemu Transportowego (ITS), którego celem jest nadawanie priorytetu pojazdom komunikacji miejskiej.

Strategiczny cel: odblokować południe Wrocławia

Inwestycja przy Bardzkiej to nie tylko lokalna modernizacja, ale realizacja szerszej strategii miasta. Ma ona na celu poprawę skomunikowania południowych, dynamicznie rozwijających się osiedli, takich jak Gaj, Tarnogaj oraz Jagodno. To właśnie z tych rejonów tysiące mieszkańców codziennie dojeżdżają do pracy i szkół w centrum.

Usprawnienie przejazdu jest szczególnie istotne dla autobusów wyruszających z pętli „Jagodno P+R”. System Park & Ride ma zachęcać kierowców do pozostawiania aut na obrzeżach i korzystania z transportu publicznego. Skuteczność tego rozwiązania zależy jednak od płynności i szybkości przejazdu autobusów, a omijanie korków na Bardzkiej jest krokiem w tym kierunku.

Jak transport wpływa na rynek nieruchomości?

Projekty infrastrukturalne tego typu, nawet o niewielkiej skali, są uważnie obserwowane przez rynek nieruchomości. Poprawa dostępności komunikacyjnej to jeden z kluczowych czynników wpływających na atrakcyjność lokalizacji. Sprawniejszy dojazd do centrum może bezpośrednio przełożyć się na wzrost zainteresowania najmem i kupnem mieszkań w rejonie Gaju czy Jagodna.

Dla deweloperów i inwestorów jest to sygnał, że miasto konsekwentnie dąży do niwelowania barier komunikacyjnych, co w długoterminowej perspektywie podnosi potencjał inwestycyjny całej południowej części Wrocławia. Lepszy transport publiczny to nie tylko wygoda dla mieszkańców, ale także czynnik stabilizujący i wzmacniający wartość lokalnych aktywów.

Artykuł napisany przy wykorzystaniu AI

https://www.rynekinfrastruktury.pl/wiadomosci/miasto/wroclaw-koniec-prac-na-ul-bardzkiej-wracaja-autobusy-99241.html

