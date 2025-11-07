Trwa budowa parku handlowego Smart Park przy ulicy Kamiennogórskiej we Wrocławiu

2025-11-07 9:21

Trwa realizacja nowego parku handlowego Smart Park we Wrocławiu przy ul. Kamiennogórskiej. Obiekt zaoferuje około 4 700 mkw. powierzchni najmu oraz około 90 miejsc parkingowych. Prace budowlane przebiegają zgodnie z harmonogramem, a otwarcie planowane jest na III kwartał 2026 roku.

Smart Park Wrocław

Kompaktowy i funkcjonalny Smart Park we Wrocławiu

Nowopowstający park handlowo-usługowy przy ul. Kamiennogórskiej należy do portfolio firmy RGL, dewelopera odpowiedzialnego za realizację obiektów handlowych pod marką Smart Park. Projekt łączy funkcjonalność z komfortem dla przyszłych klientów, oferując kompaktową, przemyślaną przestrzeń handlową i usługową. Prace budowlane przebiegają zgodnie z harmonogramem, a otwarcie obiektu zaplanowano na III kwartał przyszłego roku.

Nowy obiekt zaoferuje około 4 700 mkw. powierzchni najmu (GLA) oraz około 90 miejsc parkingowych. Dogodna lokalizacja w obrębie Złotnik, w dynamicznie rozwijającej się zachodniej części Wrocławia, sprawia, że obiekt będzie łatwo dostępny dla ponad 30 000 mieszkańców okolicy.

Postęp prac budowlanych

Za realizację obiektu odpowiada firma Żerański Construction. Zakończono już roboty ziemne, a obecnie trwają intensywne prace zbrojarskie i betonowe. W nadchodzących tygodniach rozpocznie się realizacja kolejnych etapów prac, które przybliżą inwestycję Smart Park do jej ukończenia.

Smart Park Wrocław
RGL – specjalista w realizacji obiektów handlowych Smart Park

RGL specjalizuje się w realizacji obiektów handlowych pod marką Smart Park. Oprócz projektu we Wrocławiu, firma prowadzi również prace przy inwestycjach w Grodkowie, Jaworze i Namysłowie.

Inwestycje w Grodkowie (otwarcie na przełomie 2025 i 2026 roku) i Jaworze (listopad 2025 roku) zostały sprzedane do LCP Poland, part of M Core. RGL wciąż odpowiada za ich realizację oraz proces komercjalizacji.

W tym roku deweloper uruchomił już cztery nowe obiekty:

  • Smart Park Krasnystaw,
  • Smart Park Kętrzyn,
  • Smart Park Poddębice,
  • Smart Park Tarnowskie Góry.

Obecnie w Polsce działa jedenaście Smart Parków zrealizowanych przez RGL i Smart Park Poland.

Źródło: RGL

