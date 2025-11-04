Gigantyczny hotel Gołębiewski w Pobierowie Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Na katowickim rynku biurowym doszło do jednej z największych transakcji najmu w ostatnim czasie. Umowa zawarta pomiędzy Cavatina Holding a jedną z czołowych firm ubezpieczeniowych – Wartą – obejmuje wynajem blisko 8,6 tys. m² powierzchni w kompleksie Grundmanna Office Park w Katowicach. Dzięki tej transakcji możliwe będzie połączenie trzech dotychczasowych biur firmy w mieście w jednej lokalizacji, co pozwoli stworzyć nowoczesne i zintegrowane środowisko pracy. Przekazanie nowej głównej siedziby w Katowicach zaplanowano na sierpień 2026 roku.

Dlaczego Warta zdecydowała się na Grundmanna Office Park?

Dzięki tej transakcji Cavatina Holding potwierdza swoją silną pozycję na rynkach regionalnych, przyciągając do swoich projektów liderów w poszczególnych branżach. Warto podkreślić, że kompleks Grundmanna Office Park, w którym powstanie nowa siedziba Warty, został w pełni skomercjalizowany zaledwie rok po uzyskaniu pozwolenia na budowę.

Firma ubezpieczeniowa wybrała ten obiekt, ponieważ spełniał jej oczekiwania – oferuje nowoczesną przestrzeń biurową, dobre połączenia komunikacyjne oraz lokalizację w zielonym otoczeniu. Projekt zakłada przeniesienie trzech dotychczasowych lokalizacji (przy ulicach Zabrskiej, Grabowej oraz w budynku Green Park) do jednego biura.

Proces najmu i aranżacja biura Warty z udziałem Tétris, JLL i GKK

Współpraca kilku partnerów zaowocowała pomyślnie przeprowadzonym procesem najmu i zaplanowaną aranżacją nowej przestrzeni dla firmy Warta. Koncepcję architektoniczną biura opracował zespół projektowy Tétris. W transakcji doradzała międzynarodowa firma doradczą JLL, która pełniła także rolę project managera odpowiedzialnego za prace fit‑outowe. Z kolei Piotr Gawlik z kancelarii GKK Gawlik Kalisz‑Krygowska Adwokaci i Radcowie Prawni reprezentował prawnie najemcę.

Ekologiczne standardy biurowca a polityka ESG

W duchu zrównoważonego rozwoju miast oraz kreowania zdrowego i przyjaznego środowiska pracy, deweloper zaprojektował Grundmanna Office Park tak, aby spełniał wymagania międzynarodowej certyfikacji BREEAM. Dzięki temu najemcy mogą łatwiej ocenić, w jakim stopniu inwestycja wspiera realizację ich celów związanych z polityką ESG.

Komentarze osób związanych z inwestycją

Pani Sylwia Wasilewska, Leasing and Property Management Director w Cavatina Holding, podkreśla znaczenie współpracy z firmą Warta:

Dołączenie tak znanej marki jak Warta do grona najemców Grundmanna Office Park to dowód na to, że nasze projekty idealnie odpowiadają na potrzeby dużych, wymagających organizacji, poszukujących najwyższej jakości powierzchni biurowej w najlepszych lokalizacjach. Cieszymy się, że możemy wspierać naszego partnera w procesie konsolidacji dostarczając elastyczną i nowoczesną przestrzeń, która będzie służyć jego pracownikom przez lata. Obecność Warty w takiej skali w mieście to także potwierdzenie silnej pozycji Katowic jako kluczowego ośrodka biznesowego w Polsce.

Michał Dwurzyński, Dyrektor Departamentu Administracji w Warcie, wyjaśnia motywy i znaczenie decyzji o przeniesieniu katowickich biur do nowej siedziby:

Przeniesienie naszych katowickich biur do jednej lokalizacji – Grundmanna Office Park – to ważny krok, który pozwoli nam stworzyć zintegrowane, nowoczesne środowisko pracy. Szukaliśmy budynku, który nie tylko spełnia najwyższe standardy techniczne i ekologiczne, ale także oferuje doskonały dostęp komunikacyjny i przyjazne otoczenie. Jesteśmy przekonani, że nowa siedziba pozytywnie wpłynie na komfort i efektywność pracy naszych pracowników, wspierając dalszy dynamiczny rozwój Warty w regionie.

Katarzyna Siruga, Head of Katowice Office w JLL, komentuje współpracę przy najmie przestrzeni biurowej dla Warty:

Umowa najmu podpisana przez firmę Warta jest jedną z największych transakcji na katowickim rynku biurowym w ostatnim czasie i wyraźnym sygnałem ożywienia w sektorze. Proces był złożony i cieszymy się, że mogliśmy – wspólnie z Aleksandrą Stanecką – wspierać naszego klienta w znalezieniu optymalnej przestrzeni, która w pełni realizuje jego cele biznesowe.

Źródło: Cavatina Holding