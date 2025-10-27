Murator Remontuje #2: Jak wymienić lampę zewnętrzną na lampę z czujnikiem ruchu Materiał sponsorowany Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę. Materiał sponsorowany

Oświetlenie w projektach komercyjnych: najważniejsze wyzwania dla projektantów

Projektanci obiektów komercyjnych muszą zmierzyć się z wyzwaniem, jakim jest starzenie się oświetlenia. Z czasem światło może zmieniać barwę, tracić jasność, a awarie poszczególnych opraw mogą zaburzyć spójność całego projektu. Szczególną uwagę zwraca się na te kwestie w obiektach klasy premium, gdzie każdy detal ma znaczenie – jednolity kolor światła i równomierne oświetlenie wpływają na odbiór całego wnętrza.

Rozwiązaniem tego problemu, a jednocześnie sposobem na zapewnienie projektantom większej swobody tworzenia, jest wydłużona gwarancja. Dzięki niej mają pewność, że przez wiele lat światło będzie wyglądało tak samo jak w dniu oddania budynku do użytku, niezależnie od intensywnej eksploatacji.

Jak podkreśla Przemysław Kowalczyk, CEO LED Line, przedłużona gwarancja stanowi istotny czynnik brany pod uwagę przy wyborze i zakupie oświetlenia:

Poczucie bezpieczeństwa, jakie daje gwarancja, to jeden z istotnych czynników brany pod uwagę przy zakupie oświetlenia. Dlatego 7-letnia gwarancja, której udzielamy obecnie na coraz szerszą gamę naszych opraw, pozwala projektantom traktować oświetlenie jako stały element architektury. Dzięki temu mogą oni budować wizje długofalowe, bez obawy, że za kilka lat całą przestrzeń trzeba będzie modernizować.

Jak stabilność parametrów świetlnych wpływa na spójność projektu?

Nowoczesne oświetlenie LED charakteryzuje się żywotnością nawet do 100 tys. godzin, co przy typowym użytkowaniu zapewnia ponad dekadę stabilnego świecenia. Dzięki wydłużonej gwarancji projektanci i inwestorzy mają pewność, że przez cały ten okres barwa, natężenie i współczynnik oddawania barw (CRI) pozostaną niezmienne. Jest to istotny aspekt w projektach obiektów, takich jak:

hotele – odpowiednio dobrane światło LED wpływa na atmosferę i komfort gości,

biurowce klasy A – jakość oświetlenia przekłada się na produktywność i wygodę pracowników,

centra handlowe – dobrze zaprojektowane światło zwiększa atrakcyjność przestrzeni sprzedażowych.

Stabilność parametrów pozwala tworzyć projekty, które pozostają spójne zarówno pod względem estetyki, jak i funkcjonalności przez cały okres eksploatacji budynku.

Jakie korzyści daje stabilne oświetlenie LED inwestorom i zarządcom?

Deweloperzy i zarządcy nieruchomości coraz częściej patrzą na swoje inwestycje w perspektywie długoterminowej. Oświetlenie z siedmioletnią gwarancją daje im pewność i chroni przed niespodziewanymi kosztami. W dużych obiektach zamontowanych może być kilkaset, a nawet kilka tysięcy opraw. W przypadku awarii trzeba liczyć się z kosztami serwisu oraz ryzykiem zakłóceń w funkcjonowaniu obiektu.

Dzięki wydłużonej gwarancji zarządcy zyskują dodatkowy atut w negocjacjach z najemcami. To element konkurencyjności, który sprawia, że obiekt jest atrakcyjniejszy, daje poczucie bezpieczeństwa i utrzymuje wysoki standard przez kolejne lata.

Oświetlenie LED w obiektach komercyjnych a certyfikacja i strategie ESG

Coraz częściej nieruchomości poddawane są certyfikacji w różnych systemach, takich jak BREEAM czy LEED. Rosną również wymagania związane ze strategiami ESG.

W obu przypadkach istotne jest, aby zastosowane rozwiązania były trwałe i efektywne. Dlatego długowieczne oświetlenie LED wspiera proces certyfikacji, przyczyniając się do:

redukcji zużycia energii,

ograniczenia liczby odpadów związanych z wymianą opraw,

obniżenia emisji CO₂ w całym cyklu życia budynku.

Wydłużona gwarancja dodatkowo potwierdza, że producent odpowiada za jakość i trwałość swoich produktów. Dzięki temu staje się ona ważnym argumentem w rozmowach z inwestorami instytucjonalnymi, którzy coraz częściej oceniają projekty pod kątem wymogów ESG i długoterminowej wartości inwestycji.

Nowe podejście do projektowania oświetlenie w obiektach komercyjnych

Dzięki długoletniej gwarancji na oprawy architekci mogą realizować bardziej ambitne i spójne projekty, bez obawy o ich szybką dezaktualizację. Projektowanie oświetlenia w cyklach 10–15-letnich to coraz bardziej zauważalny trend w Europie. Nie chodzi tu wyłącznie o estetykę, lecz także o odpowiedzialność środowiskową i trwałość budynków.

Inwestorzy i projektanci coraz śmielej sięgają po trwałe rozwiązania premium. Jest to kwestia bezpieczeństwa finansowego, a także budowania prestiżu nieruchomości. Takie podejście jest szczególnie widoczne w projektach nowoczesnych biurowców w Europie Zachodniej, gdzie oświetlenie planuje się w horyzoncie 10–15 lat, z uwzględnieniem jego roli w kształtowaniu przestrzeni pracy oraz wizerunku całej inwestycji.

Chcesz wiedzieć więcej:

Światło, które poprawia komfort i doświadczenie użytkowników

Dobrej jakości oprawy oświetleniowe to codzienny komfort, lepsze samopoczucie i większe bezpieczeństwo użytkowników. Badania pokazują, że odpowiednio dobrane światło nie tylko ogranicza zmęczenie wzroku, ale też wspiera naturalny rytm dobowy i pozytywnie wpływa na efektywność pracy.

W hotelach wysoka jakość oświetlenia przekłada się na trwałe wrażenia gości. W galeriach handlowych natomiast stabilne, przyjazne światło tworzy spójną przestrzeń, w której klienci czują się dobrze i chętniej wracają na zakupy.

W efekcie wydłużenia gwarancji na oświetlenie LED zmienia się podejście do jego projektowania i eksploatacji. Projektanci zyskują większą swobodę w tworzeniu długofalowych koncepcji, natomiast dla inwestorów przekłada się to na większe bezpieczeństwo finansowe i przewidywalność kosztów. Z kolei dla użytkowników oznacza to wyższy komfort i lepszą jakość codziennego funkcjonowania. Natomiast w oczach rynku stanowi krok w stronę bardziej zrównoważonego budownictwa.

