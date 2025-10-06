Międzynarodowy charakter targów

W tym roku swoją ofertę zaprezentuje ponad 170 wystawców z 17 krajów, m.in. z: Niemiec, Włoch, Wielkiej Brytanii, Francji, Czech, Turcji, Indii, Tajwanu i Chin. Po raz pierwszy zaprezentują się firmy z Chorwacji, Litwy i odległej Tajlandii. Goście odwiedzający targi będą mieli możliwość zapoznać się z bogatą i różnorodną ofertą elementów złącznych, narzędzi, nowoczesnych technologii i zawrzeć międzynarodowe kontakty biznesowe. Wśród produktów prezentowanych przez wystawców są m.in.: nitownice akumulatorowe, nity strukturalne i łączniki dwustronne, śruby o wysokiej wytrzymałości na rozciąganie oraz systemy preaplikowane stosowane w automotive.

Dedykowana strefa dla sektora automotive

Wsłuchując się w głosy wystawców organizatorzy każdego roku wyodrębniają w ramach targów specjalną strefę, dedykowaną konkretnemu sektorowi odbiorców. W tym roku szczególne zaproszenie skierowano do kupców i projektantów z sektora automotive. Elementy złączne są kluczowe dla trwałości i bezpieczeństwa pojazdów. W przemyśle motoryzacyjnym, gdzie innowacje technologiczne idą w parze z rosnącymi wymaganiami w zakresie efektywności i ekologii, wybór odpowiednich komponentów ma fundamentalne znaczenie. Mimo wielu wyzwań branża automotive odpowiada za ok. 8 % PKB i 13,5 % eksportu Polski. Producenci pojazdów oraz części motoryzacyjnych wykorzystują w procesie produkcji różnorodne elementy złączne. Chociaż już w ubiegłych latach odwiedzający z sektora automotive stanowili nawet 25% ogółu gości na Targach FASTENER POLAND®, w tym roku warto, by szczególnie uwzględnili w swoich planach wizytę w Krakowie. Będą mogli się zapoznać z jeszcze szerszą niż zwykle ofertą elementów złącznych, dedykowanych swojej branży, którą zaprezentują m.in. tacy dostawcy jak: Argip Sp. z o.o., Growermetal S.p.A., Earnest Machine Products, Asmet Sp. z o.o., Bollhoff Technika Łączenia Sp. z o. o., Gabec Sp. z o.o., Annibale Viterie S.p.A., Stalmax Sp. z o.o. czy Nurtel Tel Sanayi AS.

Konferencja branżowa – Rynek Elementów Złącznych: wyzwania i szanse

Kolejnym powodem, dla którego użytkownicy elementów złącznych nie mogą pominąć Targów FASTENER POLAND® w swoich planach, jest branżowa konferencja, pt. Rynek Elementów Złącznych – wyzwania i szanse. W programie zaplanowano następujące wystąpienia:

Szanse na rozwój polskiego rynku elementów złącznych w dobie przemysłowego spowolnienia w Europie – dr Marek Łangalis, Olfor Sp. z o.o.Od chaosu do wyników - jak zwiększyć produkcję tym samym zespołem? - Krzysztof Pawłowski, Lean Action Plan Sp. z o.o.Od chaosu do standardu: jak asystent AI porządkuje dobór śrub — klasy własności, powłoki, metody montażu - dr inż. Tomasz Dubiel, Tomasz Dubiel Bolted InCBAM 2026: Preparing for carbon costs - Gabriel Rozenberg, CBAMBOOKonferencja rozpocznie się pierwszego dnia targów, o godzinie 11:00, w hali wystawienniczej Dunaj. Udział w niej jest bezpłatny dla wszystkich odwiedzających.

Warsztaty – Marketing dla produkcji i przemysłu

Nowością tegorocznej edycji targów FASTENER POLAND® są warsztaty Marketing dla produkcji i przemysłu, przeprowadzone przez ekspertów z agencji marketingowe MOKO. Będą to kompleksowe, 1-dniowe warsztaty dla osób pracujących w sektorze B2B. Bazując na realnych doświadczeniach z firmami technologicznymi i przemysłowymi, uczestnicy zdobędą wiedzę na temat budowania skutecznej strategii marketingowej – od komunikacji, przez content, po organizację wydarzeń i współpracę z agencjami. Warsztaty pokażą, jak różni się marketing przemysłowy od konsumenckiego oraz jakich narzędzi warto używać, aby realnie wspierać sprzedaż w trudnych i niszowych branżach. Oparte będą na realnych doświadczeniach z pracy z firmami przemysłowymi. Do udziału Organizatorzy zapraszają osoby odpowiadające za marketing w firmach B2B, właścicieli i zarządzających firmami przemysłowymi, specjalistów i koordynatorów ds. komunikacji i sprzedaży oraz wszystkich, którzy chcą skutecznie działać na rynku technologicznym lub przemysłowym. Szczegółowe informacje oraz zapisy na stronie www.fastenerpoland.pl.

Bezpłatny bilet i możliwość odwiedzenia targów towarzyszących

Wszystkich kupców, projektantów, dyrektorów i kierowników technicznych oraz użytkowników elementów złącznych z branż przemysłu i budownictwa organizatorzy zachęcają do pobrania bezpłatnego biletu wstępu i wizyty na targach. Rejestracja jest dostępna na stronie www.fastenerpoland.pl.

W tym roku, w ramach wspólnego biletu, jest także możliwość odwiedzenia, odbywających się w tym samym czasie Międzynarodowych Targów Utrzymania Ruchu, Planowania i Optymalizacji Produkcji MAINTENANCE oraz Międzynarodowych Targów Obróbki, Magazynowania i Transportu Materiałów Sypkich i Masowych SYMAS®. W ten sposób, podczas jednego wyjazdu służbowego, specjaliści z różnych działów przedsiębiorstwa mogą zapoznać się z intersującymi ich rozwiązaniami, poszerzyć fachową wiedzę oraz nawiązać cenne kontakty.