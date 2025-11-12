Grzegorz Błachut Budowlana Marka Roku 2025 Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Dlaczego oświetlenie to dziś strategiczny element zarządzania budynkiem?

Koszty utrzymania oświetlenia w obiektach komercyjnych, w tym zużycia energii, stanowią istotną część budżetu operacyjnego. Mając to na uwadze, inwestorzy i zarządcy budynków coraz częściej analizują oświetlenie w kontekście całkowitego kosztu posiadania (TCO – Total Cost of Ownership). Poszukują rozwiązań pozwalających ograniczyć wydatki w tym obszarze, co w skali roku przekłada się na wymierne oszczędności. Dodatkowo kwestie te zyskują strategiczne znaczenie ze względu na rosnące ceny energii i coraz bardziej rygorystyczne wymogi środowiskowe.

Efektywne oświetlenie jako klucz do redukcji kosztów energii

Najważniejszym czynnikiem wpływającym na ograniczenie kosztów związanych z oświetleniem i zużyciem energii elektrycznej jest efektywność energetyczna. Zgodnie z raportami amerykańskiej agencji DOE (Department of Energy), technologia LED zużywa od 60 do 80% mniej energii elektrycznej w porównaniu z tradycyjnymi rozwiązaniami, takimi jak świetlówki kompaktowe czy lampy sodowe.

Przykładowo, w budynku o powierzchni 20 tys. mkw., w którym zainstalowano około 2 tys. opraw, rachunki za energię elektryczną można obniżyć nawet o kilkaset tysięcy złotych rocznie.

Co więcej, oświetlenie LED charakteryzuje się dużą stabilnością parametrów świetlnych. Żywotność nowoczesnych modułów sięga nawet 100 tys. godzin pracy, co przekłada się na ponad dekadę użytkowania przy typowym harmonogramie biurowym (12 h dziennie, 5 dni w tygodniu).

Polecamy również:

Serwisowanie i koszty utrzymania a oświetlenie LED

Oprawy LED wymagają znacznie mniej prac konserwacyjnych niż tradycyjne źródła światła, w przypadku których konieczna była regularna wymiana żarówek lub świetlówek – często co kilkanaście miesięcy. Każda taka operacja wiązała się z kosztami zakupu części zamiennych i samego serwisu.

Oświetlenie LED w dużym stopniu eliminuje ryzyko nieprzewidzianych wydatków, ograniczając konieczność interwencji serwisowych do minimum. Warto podkreślić, że wysoką jakość i trwałość nowoczesnych opraw LED potwierdzają 7-letnie gwarancje, oferowane przez wielu producentów. Jak podkreśla Przemysław Kowalczyk, CEO LEDIN Group Sp. z o.o., wydłużona gwarancja to nie tylko wyraz zaufania do jakości produktów, ale również realna wartość dla inwestorów i zarządców obiektów:

Zdecydowaliśmy się wprowadzić rozszerzoną, 7 letnią gwarancję na ponad 200 opraw LED line, aby podkreślić ich trwałość i niezawodność. Inwestor i zarządca mogą mieć pewność, że oświetlenie będzie działać bezawaryjnie przez długi okres. Dzięki temu można planować budżet konserwacyjny na wiele lat do przodu, co istotnie zmniejsza koszty utrzymania.

Automatyka, która obniża koszty i zwiększa komfort

Znaczącym czynnikiem wpływającym na obniżenie kosztów eksploatacyjnych jest automatyzacja oświetlenia. Nowoczesne systemy sterowania, takie jak DALI czy 0/1–10V, umożliwiają połączenie opraw z czujnikami ruchu, obecności oraz natężenia światła dziennego. Dzięki temu oświetlenie w obiektach komercyjnych działa wyłącznie wtedy, gdy jest potrzebne, i z taką intensywnością, jaka zapewnia optymalne warunki świetlne.

Przykładowo, zastosowanie czujników obecności w garażu podziemnym o powierzchni 5 000 mkw. pozwala ograniczyć czas świecenia opraw nawet o 70%, co przekłada się na znaczące, kilkudziesięcioprocentowe oszczędności energii.

Oświetlenie w obiektach komercyjnych można zintegrować z systemem BMS, który umożliwia sterowanie pracą opraw, monitorowanie stanu instalacji, a także przewidywanie potencjalnych usterek. System automatycznie informuje zarządcę o spadku wydajności konkretnej oprawy, co pozwala zaplanować jej wymianę z wyprzedzeniem, zamiast czekać na awarię.

Polecamy:

Konstrukcja opraw i modularność jako klucz do trwałości i oszczędności

Ważnym czynnikiem wpływającym na wydłużenie żywotności opraw LED jest jakość ich konstrukcji. Istotne znaczenie mają tu m.in.: klasa szczelności (IP), odporność na czynniki zewnętrzne oraz system odprowadzania ciepła. Jedną z głównych przyczyn awarii LED-ów jest ich przegrzewanie, dlatego odpowiednia konstrukcja termiczna stanowi fundament niezawodności.

Na rynku dostępne są również rozwiązania modularne, które umożliwiają wymianę pojedynczego uszkodzonego modułu zamiast całej oprawy. Takie podejście pozwala obniżyć koszty eksploatacji, zmniejszyć ślady węglowy i jest istotne w kontekście wymagań ESG.

Wydłużona gwarancja – strategiczne narzędzie finansowe dla inwestorów

Wydłużona gwarancja staje się coraz ważniejszym elementem strategii finansowej w sektorze nieruchomości. Coraz częściej zwracają na nią uwagę zarówno deweloperzy, jak i zarządcy obiektów. O znaczeniu tego rozwiązania opowiada Michał Wójcicki, Dyrektor Handlowy w LED line:

Długoterminowa gwarancja to nie tylko deklaracja producenta. To element strategii finansowej inwestora, bo eliminuje ryzyko niespodziewanych wydatków serwisowych. W dłuższej perspektywie taka gwarancja obniża TCO inwestycji i zwiększa jej przewidywalność. TCO obejmuje nie tylko cenę zakupu opraw, ale również koszty ich eksploatacji, serwisowania, wymiany oraz ewentualnych strat wynikających z awarii i przestojów. W halach magazynowych czy biurowcach wymiana jednej oprawy może wiązać się z koniecznością wynajmu podnośnika i zaangażowania dodatkowych pracowników, co istotnie podnosi koszty.

Oświetlenie w obiektach komercyjnych jako inwestycja w długoterminową efektywność

Aby zminimalizować koszty utrzymania oświetlenia w obiektach komercyjnych, należy uwzględnić kilka najważniejszych czynników:

wybór technologii LED,

automatyzację i inteligentne systemy sterowania,

odpowiednią konstrukcję opraw,

dobre warunki gwarancji.

Dzięki takiemu podejściu oświetlenie w obiektach komercyjnych przestaje być jedynie wydatkiem, a staje się inwestycją w trwałość i długowieczność budynku.

Źródła: LEDIN Group Sp. z o.o./Commplace