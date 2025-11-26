Murator Remontuje #2: Montaż taśm LED Materiał sponsorowany Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę. Materiał sponsorowany

Dlaczego zimą oświetlenie wymaga szczególnej uwagi?

W okresie zimowym oświetlenie pracuje intensywniej z powodu krótszych dni i trudniejszych warunków pogodowych, które ograniczają dostęp do światła naturalnego. Dlatego warto wcześniej przeprowadzić audyt oświetlenia, który wskaże punkty wymagające interwencji, zanim dojdzie do poważniejszej awarii. Najczęściej to zarządcy nieruchomości, właściciele firm i inwestorzy decydują o takim przeglądzie.

Dodatkowo audyt oświetlenia oraz prace konserwacyjne pomagają zoptymalizować zużycie energii w okresie, gdy światło sztuczne jest wykorzystywane znacznie intensywniej niż latem.

Audyt oświetlenia – klucz do bezpieczeństwa, oszczędności i ciągłości

Zima szybko wystawia instalacje oświetleniowe na działanie niekorzystnych warunków, dlatego warto zadbać o oświetlenie zarówno wokół budynków, jak i w ich wnętrzach.

Zgodnie z przepisami BHP pracodawca ma obowiązek zapewnić bezpieczny dostęp do budynków i miejsc pracy, także po zmroku w sezonie zimowym. W związku z tym audyt oświetlenia to nie tylko kwestia oszczędności, ale również sposób na wywiązanie się z wymogów prawnych i ubezpieczeniowych.

Awaria instalacji oświetleniowej w zimie może zatrzymać pracę całego zakładu. Wcześniejsze wykrycie i wymiana zużytych lamp, uszkodzonych opraw czy wadliwych czujników zmniejsza ryzyko nagłych usterek w trakcie mrozów.

Polecamy:

Na co należy zwrócić uwagę podczas audytu oświetlenia i jego konserwacji?

Czyszczenie opraw i źródeł światła

Ilość emitowanego światła może być znacznie ograniczona przez zabrudzone klosze lamp i reflektory. Dlatego przed okresem zimowym warto dokładnie umyć wszystkie oprawy, szczególnie te zewnętrzne.

Jeśli opady śniegu są intensywne, należy również zadbać o odgarnięcie śniegu z lamp. Nowoczesne oświetlenie LED emituje niewiele ciepła, przez co samo nie jest w stanie stopić nagromadzonej pokrywy śnieżnej.

Kontrola stanu opraw i okablowania

Należy upewnić się, że lampy i słupy oświetleniowe są stabilnie zamocowane, a ich obudowy i uszczelki zachowują pełną szczelność. Uszkodzony klosz lub nieszczelna oprawa mogą stać się przyczyną przedostawania się wilgoci, co w mroźnych warunkach prowadzi do awarii.

Nawet najlepiej utrzymane lampy mogą zawieść, jeśli instalacja elektryczna nie jest odpowiednio zabezpieczona przed zimowymi warunkami. Jak wyjaśnia Jakub Bednarczyk, Kierownik Serwisu w LED line:

Równie ważna jest inspekcja przewodów. Zamarzająca i rozmarzająca ziemia potrafi wypchnąć płytko ułożone kable na powierzchnię. Odsłonięte odcinki okablowania należy zabezpieczyć (ponownie zakopać lub osłonić), zanim grunt skuje mróz. Serwisanci powinni też skontrolować złącza i styki – wyeliminować ślady korozji czy luzy. Regularna konserwacja przewodów i opraw w sezonie zimowym, połączona z bieżącą naprawą usterek, jest niezbędna dla utrzymania bezpieczeństwa instalacji.

Zlokalizowanie i wymiana niesprawnych źródeł światła

Aby utrzymać wysoką efektywność instalacji oświetleniowej, należy zlokalizować wszystkie przepalone żarówki, migoczące świetlówki oraz słabnące moduły LED i wymienić je na nowe. Przed zimą warto również uzupełnić braki, zaopatrując się w zapasowe żarówki i moduły, ponieważ skrajnie niskie temperatury dodatkowo skracają żywotność tradycyjnych źródeł światła.

Kontrola systemów sterowania

Warto sprawdzić poprawność działania czujników zmierzchowych, czujników ruchu oraz programatorów czasowych sterujących oświetleniem. W okresie zimowym, gdy dni są krótsze, konieczne jest dostosowanie ich ustawień – lampy zewnętrzne powinny włączać się wcześniej niż latem. Należy również upewnić się, że systemy automatyki, takie jak sterowniki oświetlenia czy systemy BMS, mają zaktualizowane harmonogramy odpowiednio do zimowego trybu pracy obiektu.

Oświetlenie awaryjne

Okres zimowy wiąże się ze zwiększonym ryzykiem przerw w dostawie prądu, np. w wyniku awarii sieci podczas śnieżyc lub oblodzenia linii. Dlatego warto dokładnie sprawdzić działanie oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego, przetestować, czy oprawy z wbudowanymi akumulatorami uruchamiają się automatycznie przy zaniku zasilania i świecą przez wymagany czas.

Znaki ewakuacyjne muszą być widoczne i podświetlone. W przypadku obiektu wyposażonego w agregat prądotwórczy lub UPS dobrze jest również sprawdzić poprawność ich działania.

Polecamy:

Modernizacja oświetlenia – zimowe ulepszenia po audycie

Audyt oświetlenia przed zimą pozwala nie tylko na naprawę uszkodzonych elementów, ale także na unowocześnienie całej instalacji, co przynosi wymierne korzyści w postaci oszczędności energii oraz niezawodności działania w trudnych warunkach.

Technologia LED stała się standardem nowoczesnego oświetlenia, zapewniając wysoką efektywność i długą żywotność. W porównaniu do tradycyjnych żarówek czy lamp wyładowczych, diody LED charakteryzują się wyższą skutecznością świetlną i dłuższym czasem eksploatacji. Szacuje się, że wymiana konwencjonalnych opraw na LED może zmniejszyć zużycie energii nawet o 50–75% i jednocześnie ograniczyć koszty konserwacji dzięki wydłużonej trwałości diod. Jest to szczególnie istotne w okresie zimowym, gdy światło jest potrzebne przez większość dnia.

Dodatkowo oświetlenie LED dobrze radzi sobie w niskich temperaturach, co daje mu przewagę nad świetlówkami czy lampami wyładowczymi, których jakość świecenia wyraźnie spada poniżej 0°C.

Z uwagi na te zalety, w kontekście modernizacji oświetlenia przed zimą warto zwrócić szczególną uwagę na wybór odpowiedniej technologii źródeł światła. Jak zauważa Norbert Chrzanowski, Dyrektor Techniczny w LED line:

Diody LED zapalają się od razu nawet w temperaturach rzędu -40°C, dając pełny strumień światła bez migotania. Gwarantują stabilne, jasne światło nawet w głębokim mrozie, podczas gdy stare świetlówki potrafią migotać albo gasnąć przy -10°C.

Warto również zwrócić uwagę na systemy sterowania i automatyki oszczędzające energię. W miejscach, takich jak magazyny czy parkingi po godzinach pracy, warto zainwestować w czujniki ruchu lub obecności. Dzięki nim oświetlenie włączy się tylko wtedy, gdy będzie potrzebne. Co więcej, zwiększają one bezpieczeństwo, szczególnie w okresie zimowym, gdy szybko zapada zmrok.

Na zewnątrz można również zastosować czujniki zmierzchowe, które automatycznie włączają lampy o właściwej porze wieczorem i wyłączają je nad ranem.

Coraz większym zainteresowaniem cieszą się także inteligentne systemy zarządzania oświetleniem, które pozwalają programować sceny świetlne, harmonogramy i zdalnie nadzorować całe instalacje. Mogą one obniżać natężenie światła w strefach, gdzie aktualnie nikogo nie ma, lub dostosowywać jasność do światła dziennego wpadającego przez okna.

Automatyzacja oświetlenia przynosi realne oszczędności, a jednocześnie zapewnia komfort użytkowania. Wystarczy odpowiednio skonfigurować system przed zimą, aby sam zadbał o optymalne oświetlenie w całym obiekcie.

Podsumowanie: audyt i modernizacja oświetlenia przed zimą

Prawidłowy audyt oświetlenia i jego konserwacja przed zimą pozwalają uniknąć problemów w czasie mrozów i długich nocy. Dobrze oświetlony teren i wnętrza budynków zwiększają bezpieczeństwo, a modernizacja i usprawnienia, takie jak LED czy automatyka, przynoszą realne oszczędności energii, przekładając się na niższe rachunki w sezonie wzmożonego zużycia prądu.

Źródło: LED Line