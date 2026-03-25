Puro zbuduje 80-metrowy wieżowiec w Warszawie

Sieć hotelowa Puro otrzymała decyzję administracyjną pozwalającą na budowę nowego obiektu w ścisłym centrum Warszawy. Pozwolenie na budowę otwiera drogę do realizacji 80-metrowego wieżowca, który wzmocni ofertę hotelową w rejonie ronda ONZ. Inwestycja zostanie zrealizowana na działce przy skrzyżowaniu ulic Twardej i Mariańskiej, w bezpośrednim sąsiedztwie nowej zabudowy wysokościowej.



Nowa dominanta przy rondzie ONZ

Nowy hotel Puro ma mieć wysokość około 80 metrów. Projekt zakłada wzniesienie wieży o 28 kondygnacjach naziemnych, które pomieszczą łącznie 202 pokoje hotelowe. Budynek powstanie na niewielkiej działce o powierzchni około 0,1 ha, zlokalizowanej pod adresem ul. Mariańska 5, co świadczy o intensywnym wykorzystaniu gruntu w tej części miasta.

Lokalizacja jest jednym z największych atutów projektu. Bliskość ronda ONZ, kompleksu biurowego Skysawa oraz innych warszawskich wieżowców zapewnia doskonały dostęp do biznesowego serca stolicy. Inwestycja wpisuje się w urbanistyczny trend dogęszczania zabudowy w centralnych dzielnicach, przekształcając tę część Woli w nowoczesne city.

Renomowani architekci i unikalne udogodnienia

Za projekt architektoniczny wieżowca odpowiada renomowana warszawska pracownia JEMS Architekci, która ma na koncie wiele nagradzanych i rozpoznawalnych realizacji w stolicy, w tym biurowce i kompleksy mieszkaniowe. Jej zaangażowanie w projekt Puro jest gwarancją wysokiej jakości architektonicznej i dopasowania budynku do prestiżowego otoczenia.

Projekt wnętrz został z kolei powierzony duńskiej pracowni Norm Architects. To zapowiedź, że obiekt będzie utrzymany w charakterystycznej dla marki Puro stylistyce łączącej nowoczesny design ze skandynawskim minimalizmem. Elementem, który ma wyróżnić hotel na tle konkurencji, będzie basen zlokalizowany na dachu wieżowca. Takie udogodnienie, oferujące widok na panoramę miasta, z pewnością podniesie standard obiektu i stanie się jedną z jego głównych atrakcji.

Co pozwolenie na budowę zmienia dla rynku?

Otrzymanie pozwolenia na budowę to najważniejszy kamień milowy w procesie inwestycyjnym. Choć oficjalny harmonogram prac nie został jeszcze ogłoszony, decyzja ta formalnie potwierdza, że projekt może przejść z fazy planowania do etapu realizacji. Dla rynku jest to konkretny sygnał o nowej, dużej podaży w segmencie hotelowym w jednej z najbardziej pożądanych lokalizacji w Warszawie.

Pojawienie się ponad 200 nowych pokoi w standardzie lifestyle wpłynie na krajobraz konkurencyjny stołecznego rynku hotelarskiego. Projekt Puro nie tylko zaspokoi rosnący popyt ze strony turystów biznesowych i indywidualnych, ale również wzmocni pozycję okolic ronda ONZ jako w pełni funkcjonalnego centrum, łączącego funkcje biurowe, usługowe i hotelowe.

Artykuł napisany przy wykorzystaniu AI

