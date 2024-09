Najdłuższy hotel w Europie jest w Beskidach. Otwarcie dziś!

Hotel Mercure Szczyrk Resort: otwarcie. To gigant: 447 pokoi i apartamentów mieści 1000 osób

11:29

Zobacz galerię 70 zdjęć Autor: Martyna Urban Hotel w miejscu dawnego ośrodka Huty Katowice

Najdłuższy hotel w Europie – Mercure Szczyrk Resort otwiera się 9 września. Przygotowania do tego wielkiego trwały długo. Na otwarciu wystąpiła góralska kapela. Prócz ponad 400 pokojów są tu sale konferencyjne, restauracje, kawiarnie, spa. Strefa basenowa będzie czynna jednak dopiero od 1 października. "To był jeden z najtrudniejszych projektów" mówili inwestorzy na otwarciu.

Spis treści

Dawniej ośrodek Huty Katowice "Orle Gniazdo"

To jeden z najwyżej położonych hoteli w Polsce, z którego goście mają, zapierający dech w piersiach, widok na Skrzyczne. Hotel Mercure Szczyrk Resort jest częścią światowej sieci hoteli Accor. Obiekt, który powstał w Szczyrku bardzo się wyróżnia.

Kiedyś mieściło się tu Centrum Konferencyjne „Orle Gniazdo” w Szczyrku. Było własnością dawnej Huty Katowice. Teraz z PRL-owskiego ośrodka wypoczynkowego zmienił się w nowoczesny, ogromny hotel Mercure Szczyrk Resort. Hotel został całkowicie przebudowany, zyskał kilka nowych kondygnacji, a jego bryła rzeczywiście nawiązuje do dawnej nazwy i z zewnątrz przypomina ogromne orle gniazdo wzniesione na górskim zboczu.

Mercure Szczyrk Resort, powstaje gigantyczny hotel w górach Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Dziś nowoczesny resort światowej sieci hoteli Accor

Dziś obiekt jest własnością prywatnego inwestora i stanie się niebawem ponownie – nowoczesną wizytówką hoteli w Szczyrku i całych Beskidach. Hotel jest częścią międzynarodowej sieci hoteli Accor – ich pierwszym resortem w Polsce.

Mercure Szczyrk Resort jest własnością prywatnego inwestora – Beskid Resort Properties Sp. z o.o.

Ma 9 kondygnacji. Podziemne i naziemne parkingi na około 200 aut. Część kondygnacji została dobudowana do starego ośrodka wypoczynkowego Huty Katowice „Orle Gniazdo”. Dziś nawiązuje do niego elewacja obiektu, podobna do wspomnianego orlego gniazda.

Hotel robi duże wrażenie rozmachem i usytuowaniem na górskim stoku.

Został zaprojektowany i zrealizowany w poszanowaniu natury, w odpowiedzi na duży potencjał turystyczny regionu.

Kto zaprojektował Mercure Szczyrk Resort?

Za projekt budynku Mercure Szczyrk Resort odpowiada konsorcjum Pracownia ARC i Gronner&Rączka Architekci Sp.J. Architektami są: dr hab. inż. arch. Zbyszko Bujniewicz prof. Politechniki Śląskiej - Pracownia ARC, mgr inż. arch. Paweł Rączka G&R, mgr inż. arch. Marek Gronner G&R. Autorem projektu wnętrz jest Biuro Architektoniczne Q2Studio.

Operatorem hotelu jest Hotel Professionals Management Group.

Mercure Szczyrk Resort to prawdziwy gigant widokiem na Skrzyczne

Nowy, czterogwiazdkowy hotel ma oferować prawie tysiąc miejsc noclegowych w 447 pokojach i apartamentach. Warto dodać, ze każdy z pokoi zapewnia wspaniały widok, na najwyższy szczyt Beskidu Śląskiego – Skrzyczne.

Nie dzielimy pokoi na te z lepszym i gorszym widokiem – powiedział nam Maciej Knyrek, dyrektor generalny Mercury Szczyrk Resort. - Wszyscy, ze wszystkich pokoi w hotelu będą mieli ten sam, piękny widok na Skrzyczne.

Kiedy otwarcie Mercure Szczyrk Resort?

Obecnie trwają ostatnie prace wykończeniowe przed wielkim otwarciem tego imponującego dziewięciokondygnacyjnego obiektu. Pokoje można rezerwować już od kilku tygodni.

- Przygotowujemy się do otwarcia 9 września – potwierdza Magdalena Sikora szefowa działu PR Mercure Szczyrk Resort.

Hotel dysponuje podziemnymi i naziemnymi parkingami na około 200 aut. Część kondygnacji została dobudowana do starego ośrodka wypoczynkowego Huty Katowice „Orle Gniazdo”, który prosperował tu w czasach PRL-u. Jak zapewniają inwestorzy został zaprojektowany i zrealizowany w poszanowaniu natury, w odpowiedzi na duży potencjał turystyczny regionu.

Otwarta strefa SPA, restauracje. Na baseny trzeba jeszcze poczekać

9 września otwarta zostanie także ogromna strefa spa. Niestety nie będzie można jeszcze korzystać ze strefy basenowej, czyli sporej wielkości aquaparku. Ten zostanie oddany gościom dopiero 1 października 2024 roku. Korzystanie ze strefy basenowej hotelu będzie dla gości dodatkowo płatne. Można tez od razu wykupić pobyt z pakietem wejść do tej strefy.

Hotel będzie zachwycał gości nie tylko widokami i wystrojem pokojów, ale także świetną kuchnią. Będzie miał w sumie 6 punktów gastronomicznych, ale najważniejsze będą restauracje Flame i Seasons. Jaka to będzie kuchnia? Opowiedział nam Piotr Nadolski, szef kuchni hotelu Mercure Szczyrk Resort.

Kuchnia w tym hotelu będzie w dużej mierze oparta na grillu. Będzie dużo wyrobów własnych. Będzie wędzenie, dużo wołowiny, będą do tego sosy własnej produkcji. Reszta bufetu to już będzie kuchnia międzynarodowa, Będzie dużo kuchni śródziemnomorskiej, polskiej będą też wstawki orientalne – mówi Piotr Nadolski, szef kuchni Mercure Szczyrk Resort.

Mercure Szczyrk Resort w liczbach

Otwarcie hotelu 9 września 2024 .

. 447 pokoi i apartamentów mogące ugości niespełna 1000 osób

pokoi i apartamentów mogące ugości niespełna 1000 osób 2 niezależne sale konferencyjne dla nawet 1200 gości, a dzięki możliwości podziału - 12 sal konferencyjnych

niezależne sale konferencyjne dla nawet a dzięki możliwości podziału - konferencyjnych Kompleks basenowy Flow – zostanie otwarty w drugim etapie jesienią 2024 i będzie oferował basen dla dzieci oraz 2 zjeżdżalnie, rwącą rzekę, pool bar, basen pływacki, a także strefę tylko dla dorosłych z 4 saunami, grotą solną i wyjściem na taras, gdzie znajdą się 3 zewnętrzne wanny jacuzzi.

– zostanie otwarty w drugim etapie jesienią 2024 i będzie oferował basen dla dzieci oraz 2 zjeżdżalnie, rwącą rzekę, pool bar, basen pływacki, a także strefę tylko dla dorosłych z 4 saunami, grotą solną i wyjściem na taras, gdzie znajdą się 3 zewnętrzne wanny jacuzzi. Pure Spa z 10 gabinetami , również podwójnymi, sauną suchą oraz sauną parową, jest oazą piękna i relaksu zarówno dla Gości indywidualnych, par jak i dla grup.

, również podwójnymi, sauną suchą oraz sauną parową, jest oazą piękna i relaksu zarówno dla Gości indywidualnych, par jak i dla grup. Przewidziano też Aqua Bistro i Pool Bar pozwolą na korzystanie z gastronomi również bez konieczności wychodzenia z basenu

Tak wygląda Mercure Szczyrk Resort

Zobacz galerię 37 zdjęć Autor: Mercure Szczyrk Resort To będzie prawdziwy gigant w Beskidach. Nowy, czterogwiazdkowy hotel ma oferować prawie tysiąc miejsc noclegowych w 447 pokojach i apartamentach. Warto dodać, ze każdy z pokoi zapewnia wspaniały widok, na najwyższy szczyt Beskidu Sląskiego – Skrzyczne.

Czytaj też:

Zobacz galerię 71 zdjęć Autor: Martyna Urban Mercure Szczyrk Resort. Otwarcie hotelu 9 września